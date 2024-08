DA SMO HTELI, DIGLI BI 'BEOGRAĐANKU' U VAZDUH: Ovako je govorio vehabija pre nego što je LIKVIDIRAN u Novom Pazaru - Spomenuo i Legiju!

Vehabija Senad Ramović Becan ubijen je nakon što je pucao na pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.

Becan se prema informacijama dugo krio na Kosovu i Metohiji, da bi u subotu nakon napada na pripadnike SAJ, bio likvidiran.

Ramović je svojevremeno govrio o presudi po kojoj su on i njegovih 14 saboraca osuđeni za terorizam.

- Navodno, prema presudi, trebalo je da dignemo u vazduh ambasadu SAD, zgradu 'Beograđanka' u Beogradu i još neke objekte, ali je to sve palo na sudu. Pa da smo planirali, mi bismo to i sproveli u delo, niko nas ne bi sprečio u tome - rekao je on.

Govoreći o vremenu provedenom u samici "Alkatraza", Ramović kaže da su u istom bloku sa njim bili i Miloš Simović, Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek Legija.

- Nije postojala mogućnost da se fizički sretnem sa njima, ali u poslednjih pet godina skoro svakodnevno sam razgovarao sa Legijom. On je vojnik, disciplinovan je i dobro se drži u zatvoru. Kad izađe u šetnju pozove me, a ja stanem pored prozora u mojoj ćeliji i razgovaramo po četiri, pet minuta. Pričali smo o svemu, uglavnom su to bile neke zatvorske teme. Čestitao mi je svaki Bajram, nikada nije zaboravio to da uradi. Kroz razgovor smo sve rešavali. I Zvezdana sam viđao, ali nismo komunicirali, samo smo se rukom pozdravljali - ispričao je Ramović pre tri godine.

Autor: Iva Besarabić