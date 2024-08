Ožalošćene porodice ubijenih u Duboni i Malom Orašju nalaze se u Specijalnom sudu u Beogradu, gde je počelo suđenje osumnjičenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone kod Mladenovca, koji je 4. maja prošle godine u krvavom piru ubio devet, a teško ranio 12 žrtava.

Okrivljeni Uroš i Radiša Blažić danas su počeli da iznose odbranu, a nakon što oni završe, saslušaće se oštećeni.

Uroš Blažić na pripremnom ročištu koje je bilo 26. jula u sudnici Okružnog zatvora u Beogradu priznao je krivicu za zločin gde je naveo "da ne zna šta ga je obuzelo te večeri".

Ekipa potrala Pink.rs nalazi se ispred Specijalnog suda, a kako nam naša novinarka Antonela Jelić javlja sa lica mesta, u toku je pauza.

- Ispao sam ubica, ne želim da se vraćam na to veče. Hoću da kažem što se tiče optužnice, nisam hteo da mi taksista da 2, 3 hiljade dinara da preživim, nije mi bilo stalo do razbojništva. Ne želim da ispadnem razbojnik, nisam klošar da kradem taksistu. Hteo sam da budem domaćin, da završim vojnu akademiju, ali nije mi se dalo. To me je pogodilo i ispalo je nekako kao da sam odbačen od društva. Svako delo koje mi se stavlja na teret koje sam uradio pre ovog 4. maja 2023. nije bilo neko strašno, iako kada se izgovori deluje strašno. Opravdanja nema za zločin te večeri, ali ima uzroka koji su doveli do toga. Pre Nove godine počeo sam da koristim steroide, šta će meni seljaku, detetu to, ali ajde uvek sam u nekom grču pa sam sa drugarom to počeo da uzimam. Posle Nove godine sam, tačnije 21. januara otišao u Nemačku gde sam otišao da zaradim za život. Vratio sam se krajem aprila, 15 dana pre zločina. Kada sam se vratio nisam se osećao dobro, osećao sam da me mrze meštani - rekao je Blažić tokom davanja iskaza i dodao:

- Kriv sam i biću kažnjen zbog toga. Da, inače, hteo bi da dodam da je te večeri došlo do vocap prepiske sa Viktorom Đorđevićem i tom devojkom, koja se i nalazi u optužnici, to je bila kapisla da se sve ovo izdešava. Osećao sam se nenormalno te večeri, oblio me je znoj, svesno sam poređao po stolu i desilo se neko zlo... Eto tako se desilo.

Kako saznajemo na suđenju je bilo veoma burno, jer se Uroš Blažić sve vreme smejao, što je izrevoltiralo porodice ubijenih u masakru.

"Kako te nije sratora?, "Streljao si nam decu monstrume" izgovarali su izbezumljeni roditelji nastradalih.

Nakon toga, advokat Uroša Blažića je od predsednice veća da obavi poverljiv razgovor sa njim, što je izazvalo još veći revolt, pa su svi skočili sa mesta gde sedi publika, te su udarali rukama u staklo i gađali flašama.

Članovi porodica su sve vreme plakali i jecali dok se čitala optužnica, jer je do detalja opisano šta je ubica radio.

Uroš Blažić je priznao zločin, ali nije hteo da se vraća na to veče, samo je dodao da njegov otac nije kriv ni za šta.

Sudija Lidija Jovanovski sada je odredila pauzu u trajanju od 15 minuta na zahtev advokata Nebojše Perovića.

Autor: Dubravka Bošković