10 SVEDOKA POZVANO NA SUĐENJE UROŠU BLAŽIĆU, MEĐU NJIMA SU I ONE! Devojci je pretio rečima: Izađi da te ne bih udario!

Suđenje okrivljenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro, a njih 12 teško ranio za danas je završeno u Specijalnom sudu u Beogradu. Okrivljeni je priznao zločin, ali nije pričao o krvavom piru koji je počinio. Ožalošćene porodice svedočile se o kobnoj noći, ali i o bolu koji im je naneo ubica. U sledećoj fazi postupka trebalo bi da se saslušaju svedoci.

Sudija Lidija Jovanovski navela je da su za danas saslušani svi koji su planirani i da su završili sa tim delom postupka, a da na narednom ročištu planira da se iznosi dokazni materijal, brojna veštačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023. a koja je kasnije potvrđena od strane prvo Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

IZGOREO SAM SEDAM U KOLA I PRAVIM MASAKR

Nakon ovoga tužilac Olivera Milojevića predložila je da se sasluša još 10 svedoka, među kojima je Viktor Đorđević, ranije Nikola Đorđević rijaliti zvezda i bivši dečko pevačice Sanje Vučić.

Podsetimo, Blažić i Đorđević su bili prijatelji, a kobne večeri neposredno pre zločina su se i dopisivali. Đorđević je dva puta saslušavan u istrazi gde je detaljno ispričao da je upoznao okrivljenog na letovanju u Herceg Novom 2022. godine, kao i da su zatim postali dobri prijatelji koji su se posećivali i bili u svakodnevnoj komunikaciji.

Kurir je ranije ekskluzivno objavio prepisku na Vocapu između Uroša Blažiča, Viktora Đorđevića i devojke koju je i sam Blažić spomenuo u svojoj odbrani na sudu. Tako je Đorđević 4. maja 2023. u 22.14 sati od Blažića dobio poruku: "Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije Blažić je ostvario svoju jezivu pretnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi.

- Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!". Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

- Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

Autor: Dalibor Stankov