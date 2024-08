'DECA NON-STOP ZOVU, NE VERUJU DA NJIHOVIH DRUGARA VIŠE NEMA' Stradali pred polazak u školu, sutra sahrana mališana, TUGA U SELU

Sahrana mališana koji su stradali na pružnom prelazu u mestu Petka kod Lazarevca, održaće se sutra u 13 časova, neutešna porodica uveliko priprema sve za sahranu, a kako saznajemo, njihov otac Milan D. na nogama nosi sav teret otkad je izgubio svoje mezimce.

- Svi se pripremamo na to da odemo sutra na sahranu, skupljamo snage da uopšte prisustvujemo to, to su sve naša deca, odrasli su u ovom kraju, ne smem ni da zamislim kako je porodici - kaže bliska komšinica ove porodice za Kurir.

Teški prizori dočekaće sutra meštane sela Lukavica, gde su inače mališani i odrasli.

Za dečaka (12) i devojčicu (14) koji su poginuli na pružnom prelazu, komšije su govorile da su divna deca, poslušna i vesela. Svima će, kako kažu, nedostajati, dečija graja, pripreme za školu i vraćanje iz iste.

- To su bila deca za primer, divna i puna života, obožavali su da se skupljaju ovde u ulici i igraju. Radovali su se čak i početku školske godine, kako bi videli i ostale drugare koje preko leta ne viđaju često, a sada telefoni non-stop zvone, osnovci zovu i u neverici pitaju da li je tačno da njihovih drugara više nema, tuga, jednostavno velika tuga - dodala je.

Njihov otac, Milan D., koji je inače bio sa njima u kolima u trenutku nesreće, za svoju decu radio je sve kako bi im obezbedio lep život, a sada ih je u trenu oboje izgubio.

- Milan je radio dva posla, pored svog, radio je i privatno, deca su sve imala, bili su mnogo vezani, i svako slobodno vreme koristio je da provede sa njima, još uvek ne možemo da poverujemo da ih nema, kuća je prazna bez dece - potresnim rečima govorila je naša sagovornica.

Inače, u ponedeljak pre nego što je došlo do tragedije, otac se sa decom uputio ka Ubu gde su imali u planu da provedu lep dan zajedno u akva parku i uživaju u kupanju. Nažalost, u tome ih je sprečila zla kob kada je taksista Milan Lazarević koji ih je vozio ka Ubu, pokušao da pređe preko pružnog prelaza i bez zaustavljanja voz je naišao na putničko vozilo i smrvio da u potpunosti.

Dvoje mališana stradalo je na licu mesta, kao i taksista koji je upravljao vozilom, dok je otac dečaka i devojčice, preživeo sa lakšim povredama.

