Vezivao me lancima! Javorka se sada preudala, a evo kako je pričala o suprugu posle masakra u Velikoj Ivanči

Javorka Bogdanović (72), žena monstruma Ljubiše Bogdanovića koji je 9. aprila 2013. godine oko 5 sati ujutru krenuo u krvavi pohod u Velikoj Ivanči, u kojem je ubio 13 ljudi, prvo svog sina Branka (42), a na kraju sebi pucao u glavu, kako je juče objavljeno, preudala se za Ljubišinog druga koji je u selu poznat po nadimku deda Mićara. Javorka je 11 godina, nakon masakra koji je počinio njen suprug bila sama, a o njoj su brinule ćerke.

Javorka je nakon što je Ljubiša pobio njih 13, za medije rekla da je tokom braka stalno trpela nasilje, ali da nije htela da ga ostavi.

"Zadnji put pre ovog što je uradio je pucao kada nam se rodio unuk. Nisam znala šta će da uradi, nije mi rekao, kako bi mi rekao, što bi meni rekao... Mene je maltretirao, znao je da me veže lancima", pričala je Javorka.

Na pitanje da li bi ga da može da se vrati u prošlost, napustila, prijavila, tada je rekla: "Nisam nikad htela da ga ostavim. Svako neka živi sa svojom porodicom kako odluči. Jeste strašno, trpela su deca, porodica... ali tako je. Žao mi je sina. Zašto ga je ubio, ja ne znam".

Potom se osvrnula na kobnu noć:

I dalje mi u ušima odjekuje Ljubišin piskav glas koji kaže: „Baki, idemo zajedno. Vreme je da ostavimo sve što smo stekli onome čije je imanje. Moram tebe prvu ubiti da ne kažeš nikome ovo. Bila sam budna i čula sam ga kada je ulazio u kući. Upalio je svetlo, bio je sav zelen, izobličilo mu se lice. Piskavim glasom mi je rekao da mora sve ovo da okonča. Uperio je pištolj ka meni. Osetila sam da me nešto pecnu oko vilice. Pokušavam da gutam, ali ne mogu. Ustajem iz kreveta i padam u hodniku. Odjednom se on vraća i kaže mi: „Baki, pa ti si živa“. Čujem kako puca u majku. Zatim, izlazi napolje i opet još jedan hitac. Budim se i u bolnici mi kažu da mi je sin mrtav. Tek kada sam došla kući saznala sam šta je uradio Ljubiša. Da znate, svekrva nas je stalno terala sa imanja jer je bilo njeno. Mi smo tu radili od jutra do sutra. Tukao me je, ali nije mi padalo na pamet da ga ostavim. Sada bi svaku ženu posavetovala da je svet veliki

Detektiv Braca Zdravković gostujući u Novom Jutru kod Jovane Jeremić otkrio je skandalozan motiv.

- Ljubiši Bogdanoviću mrak je pao na oči kada mu je sin doveo devojku sa kojom je namerio da se ženi. Ljubiša je tu devojku poznavao odranije. Ljubiša je bio veoma imućan u selu i važio je za gazdu. Zabavljao se sa jednom devojkom, finansirao je. Njegov sin je jedan dan doveo buduću snaju i rekao - tata, ja je ženim! Međutim, kada je ispred sebe video svoju ljubavnicu K.D., koja je tada imala 21 godinu, Ljubiša je poludeo. Da li iz ljubomore, ili iz čega već on je - poludeo. Sinu je počeo da priča da je ta devojka raspikuća, ali sina to nije pokolebalo. Sin mu je rekao da će, ako treba, otići sa njom da živi u Beogradu. Ljubiša to nije mogao da podnese, a i tako su mu izvlačili pare. Jedan od meštana rekao je da su Branka sa K.D. upoznali ubijeni Goran i Jovana Despotović - ispričao je Zdravković i naveo da je nekoliko dana kasnije Ljubiša počinio krvavi pir.

Krenuo je iz svoje kuće sa pištoljem u ruci. Prvo je ubio svog sina Branka (42) i majku Dobrilu (83). Tada je pucao u glavu i svojoj supruzi Javorki (70), ali je žena nekim čudom preživela. Ona je govorila da je "najveća kazna što je preživela".

U kući Despotovića ubio je na vratima Mikaila (61), a potom i Milenu (61), njihovog unuka Gorana (23), njegovu suprugu Jovanu (21) i njihovog dvogodišnjeg sina Davida.

U domu Ješića ubio je Ljubinu (64) i njenog sina Miloša (48), u domu Mijailovića bračni par Velimira (78) i Olgu (79). U poslednjoj u nizu, kući porodice Stekić ubio je Draganu (50) i Danicu (78).

Kada je video policiju Ljubiša pucao je sebi u glavu. Prevezen je u bolnicu i umro 48 sati kasnije. Sahranjen je daleko od Velike Ivanče.

Autor: Snežana Milovanov