POZNATI DETEKTIV OTKRIO MOTIV NAJVEĆEG MASOVNOG UBICE U SRBIJI: Kada je video devojku koju mu je sin doveo u kuću LJUBIŠA JE POLUDEO (FOTO)

Javorka Bogdanović, žena koja je preživela krvavi pir svog supruga Ljubiše Bogdanovića, koji je šokirao celu Srbiju 9. aprila 2013. godine, a koji se dogodio u Velikoj Ivanči, nedavno je izazvala pažnju javnosti novom vesti - udala se za druga svog bivšeg muža, poznatog pod nadimkom deda Mićara.

Detektiv Braca Zdravković otkrio je, tokom gostovanja na televiziji Pink, skandalozan motiv koji je bio okidač za ovaj krvavi događaj. Ljubiši Bogdanoviću mrak je navodno pao na oči kada je saznao da sin namerava da se oženi devojkom koju je on poznavao ranije. Izgleda da je Ljubiša bio veoma imućan u selu i važio je za gazdu. Kada je video svoju ljubavnicu K.D. u budućoj snaji, Ljubiša je poludeo. Ovaj motiv je ostavio javnost u šoku i neizvesnosti.

- Ljubiši Bogdanoviću mrak je pao na oči kada mu je sin doveo devojku sa kojom je namerio da se ženi. Ljubiša je tu devojku poznavao odranije. Ljubiša je bio veoma imućan u selu i važio je za gazdu. Zabavljao se sa jednom devojkom, finansirao je. Njegov sin je jedan dan doveo buduću snaju i rekao - tata, ja je ženim! Međutim, kada je ispred sebe video svoju ljubavnicu K.D., koja je tada imala 21 godinu, Ljubiša je poludeo. Da li iz ljubomore, ili iz čega već on je - poludeo. Sinu je počeo da priča da je ta devojka raspikuća, ali sina to nije pokolebalo. Sin mu je rekao da će, ako treba, otići sa njom da živi u Beogradu. Ljubiša to nije mogao da podnese, a i tako su mu izvlačili pare. Jedan od meštana rekao je da su Branka sa K.D. upoznali ubijeni Goran i Jovana Despotović - ispričao je Zdravković gostujući u Novom Jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink i naveo da je nekoliko dana kasnije Ljubiša počinio krvavi pir.

Sahrana žrtava



Krenuo je iz svoje kuće sa pištoljem u ruci. Prvo je ubio svog sina Branka (42) i majku Dobrilu (83). Tada je pucao u glavu i svojoj supruzi Javorki (70), ali je žena nekim čudom preživela. Potom je nastavio sa krvoprolićem u kućama drugih meštana, ubivši na vratima Mikaila (61), Milenu (61), Gorana (23), Jovanu (21) i njihovog dvogodišnjeg sina Davida Despotovića. U domu Ješića ubio je Ljubinu (64) i njenog sina Miloša (48), a u domu Mijailovića bračni par Velimira (78) i Olgu (79). U poslednjoj u nizu, kući porodice Stekić, ubio je Draganu (50) i Danicu (78).

Posledice krvavog čina

Kada je video policiju, Ljubiša je pucao sebi u glavu. Prevezen je u bolnicu i umro 48 sati kasnije. Sahranjen je daleko od Velike Ivanče. Javorka je preživela krvavi pir, ali je ostala svedok nezapamćenog zločina. Njene potresne reči odzvanjaju u sećanjima javnosti, ističući duboku traumu koju je doživela.

- I dalje mi u ušima odjekuje Ljubišin piskav glas koji kaže: „Baki, idemo zajedno. Vreme je da ostavimo sve što smo stekli onome čije je imanje. Moram tebe prvu ubiti da ne kažeš nikome ovo - rekla je Javorka Bogdanović u potresnoj ispovesti na godišnjicu zločina.

Njena priča o preživljenoj noći je snažna i potresna, ostavljajući dubok utisak na sve koji je čuju.

Javorka nije bila osuđivana zbog krvavog pira svog supruga, ali je ostala usamljena, odbačena od strane zajednice. Brigu o njoj vodile su ćerke, dok je ona pokušavala da prebrodi traume koje je doživela.

Autor: Dubravka Bošković