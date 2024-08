SA SOBOM PONEO SAMO DVE STVARI: Nestanak Filipa u Klenku još uvek MISTERIJA - Šok usledio kada je njegov najbolji drug IZVRŠIO SAMOUBISTVO!

Filip Urumović (21) nestao je pre više od devet meseci, tačnije 20. novembra, u Klenku kod Rume. Uprkos intenzivnoj potrazi u kojoj je učestvovao veliki broj ljudi, još nema nikakvih informacija o Filipu i potraga za njim i dalje traje.

Deda mladića Branko J. za medije kaže da su kamere sa video-nadzora objekata u blizini starog železničkog mosta, gde je pronađen Filipov automobil, otkrile da je on sišao sa mosta, ali ne i gde se uputio.

Više od devet meseca nema nikakvih naznaka o tome šta se kobnog dana dogodilo i gde je mladić. Filipov automobil je pronađen otključan, a telefon je sve vreme nedostupan.

Prijatelji nestalog mladića ranije su ispričali šta se tog 20. novembra prošle godine dešavalo.

- Automobilom se odvezao u 8 ujutru do starog mosta. Uzeo je samo ključeve i mobilni. Novčanik je ostavio. Pored mosta je nađen samo otključan automobil. Od tad se ne javlja - rekao je jedan od Filipovih drugova.

Nikakvih tragova nema ni posle više od devet meseca, iako za Filipom tragaju neumorno. Niko ne zna šta se tog kobnog dana dogodilo.

Njegov najbolji drug izvršio samoubistvo

Najbolji prijatelj nestalog Filipa Urumovića (21), Lazar (26), izvršio je samoubistvo u mestu Klenak odakle je Filip prošle godine nestao bez traga, saznaje Kurir.

- Lazar je izvršio samoubistvo vešanjem u dvorištu svoje kuće, a njegovo telo pronađeno je u ponedeljak - kaže naš izvor.

Informaciju o tome da su Filip, koji je nesta pre četiri meseca, i sada pokojni Lazar bili nerazdvojni prijatelji potvrdio nam je i Filipov deda Branko Jankovski, koji je istakao da su njih dvojica bili kolege i da su često provodili vreme zajedno.

- Znam da se Filip družio sa njim, radili su zajedno u firmi. Pre nego što je Filip nestao bili su stalno zajedno. Ja znam tog momka, kažu svi da je bio fin i pristojan, zaista ne mogu ni da pretpostavim šta bi mogao da bude razlog da digne ruku na sebe - kaže Branko i dodaje:

- Ja bih voleo da je on ostavio neko oproštajno pismo, da nam kaže zašto je to uradio, a možda bi nam otkrio nešto što nije smeo da kaže da pomogne i ostavi nam neki trag koji bi na možda doveo do mog Filipa.

Meštani Klenka, mesta kod Sremske Mitrovice, u kom su živeli Urumović i mladić koji je digao ruku na sebe, kažu da ih uznemiruje činjenica da je jedan prijatelj misteriozno nestao, a drugi pronađen mrtav i da sumnjaju da nešto veće stoji iza svega.

Branko J. kaže da Filip nikada ne bi otišao negde, a da se ne javi.

- Radio je u fabrici i bio je vredan momak, ali je neposredno pre nestanka dao otkaz. Tog dana je trebalo da vrati uniformu, ali je ona ostala kod kuće, a on je nestao. Nije imao problema, ne da mi znamo. Ne znaju ni njegovi drugovi. Nadamo se da će se vratiti - ispričao je potišteni Filipov deda.

On kaže da nadzorne kamere nisu snimile Filipov skok u vodu.

- U to vreme kada je on nestao, ne vidi se da je iko skočio ili ušao u vodu. Ima snimak sa okolnog objekta i sve se jasno vidi. Nadamo se da je otišao negde i da će se vratiti. Pričao je da želi da ide na Maltu da radi, ali je odustao, pa se nadamo da je možda otišao - kaže Branko J.

Deda o danu kad je nestao

Sve je, kako kaže Filipov deda, bilo u redu tog dana kad je nestao.

- On nije imao neke probleme, za koje mi znamo, ali da budem iskren, nikada nam nije ni pričao kada bi imao problem. I poslednjih dana pre nestanka on se ponašao sasvim normalno. Potraga je obustavljena, prijatelji odu povremeno pored mosta, traže ga, kao i ribari. Još jednom, apelujem na sve ljude da nam se jave ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o našem Filipu - dodaje deda Branko.

Urumović je visok je oko 175 centimetara, ima braon oči i smeđu kosu.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o Filipu obavestite policiju.

Autor: Iva Besarabić