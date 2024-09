Prerezanog vrata našao ženu u kući u Nišu: Policija traga za osumnjičenom ćerkom zbog jezivog zločina

Nišlijka Zorica C. (69) pronađena je mrtva u svojoj porodičnoj kući u naselju Nikola Tesla, a za njeno ubistvo osumnjičena je njena ćerka Marina C. za kojom policija i dalje traga.

Zločin se dogodio u nedelju u večernjim časovima u ulici Save Kostića gde je Zorica živela sa suprugom Najdanom i ćerkom Marinom. Svedoka zločina nema jer Najdan u vreme kada je Zorica lišena života čuvao koze u obližnjem Banjskom Polju.

Negoslav Cvetanović, Najdanov rođeni brat svedoči da je ova porodica imala mnogo problema ali da niko nije očekivao da će oni kulminirati na ovako stravičan način.

Negoslav objašnjava da nije bio kod kuće kada se zločin dogodio već u selu Sićevo gde je manifestacija Dani berbe.

- Moja kuća je odmah pored bratovljeve, išao sam kao svojoj ulici kada sam video policiju i Hitnu pomoć. Policajci su me zaustavili i rekli mi da uđem u kuću. Posle par sati su došli kod mene i rekli mi šta se desilo, te me pitali da li postoji neki drugi izlaz osim ovog puta koji koristimo da bismo išli ka centru naselja. Objasnio sam im da se može izaći i preko naših bašti, pa su oni koristeći baterijske lampe čitavu noć pretraživali to područje – zaključio je ovaj Nišlija.

Komšinica ove porodice koja nije želela da joj se pominje ime jer, kako je kazala, ne želi da ima problema sa njima, objasnila je da u toj kući nikada nije bilo mira.

- Živeli su izolovano, niko im nije u kuću dolazio niti su oni kod nekoga išli, pa ni kod Najdanovog rođenog brata. Marinu znam od detinjstva, bilo mi je žao tog deteta. Iz te kuće se čula vriska, smeh, muzika, svađa... Policija je stalno dolazila jer je Marina pravila probleme kada bi se vratila sa psihijatrijskog lečenja – svedoči ova Nišlijka.

Ističe da se Marina žalila da je roditelji nemilosrdno maltretiraju te da su je čak stalno morili glađu.

- Jednom prilikom je došla kod mene i molila me da joj budem svedok jer je htela da tuži oca zbog zlostavljanja. Kazala sam joj : - Sine, ne mogu da ti svedočim jer ja ništa nisam videla, ne znam šta se dešava u vašoj kući! Žalosno je bilo gledati je, išla je po naselju i tražila pomoć, čak je lepila plakate po ogradama i na oglasnoj tabli mesne zajednice sa apelom da joj se pomogne- rekla je ova žena.

Dodaje da je u nedelju čula vrisku i plakanje iz njihove kuće te da je pomislila da se radi o Marini.

Odjednom je nastao muk, ubrzo me je pozvala jedna njihova rođaka i kazala mi da je njihovo dvorište puno ljudi da su tamo i Hitna pomoć i policija. Od nje sam čula da je Marinin otac kazao policiji da je ženu u lokvi krvi pronašao kada je stoku vratio sa paše, te da je Zorica zaklana. Ja ništa nisam videla ali mi je sin kazao da je primetio Marinu dok je prolazila kraj naše kuće i da mu je rekla : - Zdravo: - priča komšinica ove porodice.

Rođaci ove porodice posvedočili su da su se krajnje iracionalno ponašali i u svakodnevnom životu.

- Zaista ne znam šta su radili sa novcem i Zorica i Najdan su imali penzije. Ipak živeli su veoma skromno, čak su se hranili u Narodnoj kuhinji a ćerka im je bila gladna – navode ovi ljudi.

Ovim povodom oglasilo se Više javno tužilaštvo u Nišu koje je saopštilo da postoje osnovei sumnje da je Z.C. lišena života.

- Dežurni javni tužilac VJT je zajedno sa policijskim lsužbenicima PU u Nišu obavio uviđaj na mestu događaja, dat je nalog da se telo sada pokojne Z.C. preveze do Zavoda za sudsku medicinu u Nišu radi obavljanja obdukcije. Naloženo je preduzimanje svih neophodnih radnji radi rasvetljavanja okolnosti pod kojima se događaj odigrao i radi pronalaženja učinioca – navelo je VJT.

Na licu mesta primećeno je da policija izuzima video snimke sa nadzornih kamera u ovoj ulici kako bi se ustanovilo kojim je rpavcem Marina otišla nakon ubistva.

