NEMA POKLAPANJA U SLUČAJU DANKE ILIĆ! Evo šta se VIDI NA KAMERAMA - sad je jasno ko govori istinu

Istraga ubistva dvogodišnje devojčice Danke Ilić uskoro se privodi kraju, s obzirom na to da su zvanično pristigli i poslednji rezultati koji se tiču veštačenja nadzornih kamera u Banjskom polju i Boru.

- Nadležno tužilaštvo najavilo je nova veštačenja kamera, a reč je o snimcima skinutih sa kamera kuća u Banjskom polju gde je devojčica poslednji put viđena, kao i nadzornih kamera zgrade u Boru gde je Danka živela sa roditeljima i bratom, ali i one ispred vrata njihovog doma - priča izvor.

Kamere sa zgrade Dankinih roditelja

Kako otkrivamo, rezultati veštačenja ovih nadzornih kamera pokazali su ko je govorio istinu prilikom svedočenja pred nadležnim tužilaštvom.

- Na snimcima ispred vrata porodičnog doma Ilića vidi se trenutak kada majka Ivana napušta stan i sa dvoje dece ulazi u lift zgrade, da bi ona kamera na zgradi snimila deo kada Ivana, Danku i njenog brata smešta u automobil i zajedno sa njima kreće u pravcu Banjskog polja - navodi izvor i dodaje da sve što su zabeležile ove kamere upoređeno je sa iskazima koje su davali Dankini roditelji i da nije primećeno ništa čudno u tome.

Ivana je tokom saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru, ispričala svoje kretanje tog dana, odnosno 26. marta kada je Danka nestala, a kasnije i ubijena. Pored nje, saslušan je i Dankin otac.

- Vreme kada je Ivana navela da je izašla iz zgrade i krenula putem Banjskog polja poklapa se sa vremenom zabeleženim na snimcima sa nadzorne kamere sa njihove zgrade. Nikoga sumnjivog nije bilo u blizini, niti je iko tog dana krenuo sa njima - ispričao je sagovornik.

Nema poklapanja

Podsećanja radi, ranije smo pisali da su u Banjskom polju kamere zabeležile službeno vozilo u kom su bili osumnjičeni, a dosadašnji rezultati veštačenja službenog automobila pokazali su da u njemu nije pronađen DNK devojčice.

- Analize su pokazale da ima tragova samo osumnjičenih, ali ne i Dankinih. DNK tragovi izolovani su i sa njihove garderobe i oruđa iz njihovih domova, ali ni tamo nije bilo Dankinog DNK. A pošto je, kako se sumnja, Danka udarena službenim kolima "Vodovova" koja imaju ugrađen GPS uređaj, on je veštačen kako bi se utvrdila putanja kretanja osumnjičenih. Veštačenja su rađena za 26. mart, ali i za naredna tri dana. Međutim, ni ona nisu bila od velikog značaja za istragu - podseća sagovornik.

S druge strane, novi rezultati veštačenja kamera u Banjskom polju, pokazali su kretanje i drugih vozila kobnog dana, i to kako kaže naš izvor, putem koji vodi ka napuštenoj pojati gde je Danka poslednji put viđena.

- Primećena su određena vozila na snimcima koji su skinuti naknadno sa nadzornih kamera u Banjskom polju. Ipak, daljim analizama utvrđeno je da nema nikavih poklapanja, odnosno ti ljudi koji su viđeni u automobilima u Banjskom polju nemaju nikakve veze sa Dankom Ilić, niti sa osumnjičenima za njeno ubistvo, stoga pretpostavljamo da neće biti nekih dodatnih provera, pogotovo što su svi svedoci koji su se dovodili u moguću vezu sa malom Dankom, već ispitani - prenose mediji.

Dvogodišnja Danka Ilić iz Bora, podsećanja radi, nestala je u selu Banjsko Polje kod Bora 26. marta i od tada joj se gubi svaki trag. Policija je istragom utvrdila da je ona ubijena i za to ubistvo osumnjičeni su Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, radnici JKP "Vodovod" u Boru. Međutim, iako je istraga još uvek u toku, rok za podizanje optužnice uskoro ističe, a neka pitanja još uvek ne nailaze na odgovore...

Tri misterije

x Nema tela Danke Ilić

x Nigde nije nađen njen DNK

x Nema priznanja osumnjičenih

Ipak, osumnjičenima za Dankino ubistvo pritvor je produžen do 26. septembra, kada inače, ističe šest meseci, što je rok za podizanje optužnice i rok njihovog ostanka u pritvoru.

- Optužnica se može podići i kasnije, međutim, 4. oktobar se navodi kao krajni rok, iz razloga što ukoliko to ne učine do tad, prinuđeni su da obojicu puste iz pritvora, što pretpostavljam da neće doći do toga, zbog kompleksnosti samog slučaja - dodaje izvor.

Autor: Snežana Milovanov