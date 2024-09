SAMO ON ZNA GDE JE TELO DANKE ILIĆ Otkrivamo do sada nepoznate detalje optužnice za brutalno ubistvo devojčice, a evo i koji dokazi postoje protiv okrivljenih

Optužnica otkriva detalje ubistva Danke Ilić i kako su se optuženi rešili tela devojčice.

Optužnica za ubistvo Danke Ilić (2) otkrila je i do sada nepoznate detalje - kako su se optuženi za smrt devojčice rešili njenog tela i ko im je pomogao u tome. Kao glavni osumnjičeni za sakrivanje tela devojčice koje do danas nije nađeno jeste Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića koji se takođe nalazi na optužnici i to za pomaganje nakon krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela. Radoslav je optužnicu dočekao na slobodi gde se nalazi nakon što je posle mesec dana provedenih u pritvoru pušten.

U optužnici za ubistvo Danke Ilić navodi se da je Radoslav Dragijević znao da je Srđan Janković sa njegovim sinom Dejanom ubio devojčicu. Prema dokumentu tužilaštva navodi se da je Dejan Dragijević 28. marta - 2 dana pošto je Danka nestala sa deponije gde je ostavio njeno telo 26. marta uzeo telo i dovezao ga u dvorište porodične kuće u selu Zlot.

Tamo je, navodi se u optužnici saopštio ocu Radoslavu i sada pokojnom bratu Daliboru da je ubio Danku i da su njeno telo bacili na deponiju.

Telo Danke Ilić odneli u napuštenu kuću

Tada su, kako se sumnja, Dejan i njegov brat Dalibor prevezli telo devojčice u napuštenu kuću na novom zlotskom putu.

Kako stoji u optužnici, sumnja se da je neutvrđenog dana od 4. do 6. aprila prikrivanjem tragova krivičnog dela Radoslav Dragijević pružio pomoć u zločinu tako što je kada su Dejan Dragijević i Srđan Janković uhapšeni, a potom priveden i Dalibor Dragijević, premestio telo devojčice.

Dalibor Dragijević pomogao je bratu da sakrije telo Danke Ilić

- On je otišao do navedene napuštene kuće na Novom zlotskom putu odakle je uzeo telo Danke Ilić i sakrio ga na nepoznatom mestu kako ga policija ne bi pronašla - navodi se u optužnici, piše "Blic".

Novi detalji ubistva Danke Ilić

Optužnica za ubistvo Danke Ilić (2),otkriva nove detalje gnusnog zločina, ali i kako su se okrivljeni za ubistvo male Danke rešili tela.

Prema informacijama do kojih smo došli, u optužnici se navodi da je Danka Ilić ubijena 26. marta oko 13.53 sati u Banjskom polju.

- Oni su u povratku sa radnog zadatka, dok su se kretali službenim vozilom kojim je upravljao Srđan Janković, a Dejan Dragijević bio na mestu suvozača udarili devojčicu Danku llić usled čega je ona pala sa desne strane vozila, naspram zadnjeg desnog točka, što je uočio Dragijević i o tome obavestio Jankovića - navodi se u optužnici.

Kako je dalje utvrđeno, oni su se tada dogovorili da uklone telo devojčice, ali i da ukoliko je živa je ubiju i telo sakriju kako ne bi bili otkriveni i krivično gonjeni zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

- Dragijević je izašao iz vozila i podigao Danku sa zemlje, stavio u zadnji deo vozila. Kada je uočio da Danka daje znakove života on ju je ugušio rukama. Kada je Danka preminula vratio se na mesto suvozača u vozilu u kome je Janković sve vreme sa mesta vozača pratio šta radi Dejan Dragijević i osmatrao da neko ne naiđe kako bi u tome upozorio Dragijevića te i čekao da Dragijević liši života Danku i vrati se u vozilo - utvrdilo je Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Ovo su dokazi protiv okrivljenih za ubistvo Danke Ilić

Potom su se odvezli i vozilo ostavili na svom radnom mestu u Vodovod Bor.

Kako smo ranije objavili, optužnica se zasniva na svedocima koji su posvedočili da su okrivljeni bili na licu mesta gde je devojčica nestala i nastradala, ali i snimcima sa nadzornih kamera koji su ukazali da su oni bili u vreme devojčicinog nestanka na mestu gde je ona poslednji put viđena.

- Takođe, GPS na službenom vozilu koji su vozili taj dan je potvrdio da su bili na licu mesta u vreme nestanka Danke, a to je povrdio i snimak sa nadzorne kamere. Takođe, njihov iskaz koji su dali u tužilaštvu, a koji su kasnije povukli je uzet u obzir jer je dat uz prisustvo njihovih branilaca i on je verodostojan - kaže izvor.

Optužnica i protiv oca jednog od osumnjičenih

Optužnica je podignuta i protiv okrivljenog Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i pružanje pomoći počiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Prva izjava majke Danke Ilić

Majka Danke Ilić oglasila se nakon podizanja optužnice protiv osumnjičenih.

- Verujem da su tužilaštvo i policija radili svoj posao kako treba i da optužnicu nisu podigli bez dokaza. Znamo šta smo sve davali na veštačenje, šta su uzimali od ove dvojice da se veštači. Svi su zaboravili da su njih dvojica kada se pojavio snimak iz Beča, rekli su: "Brate, izvukli smo se." Ali uprkos istrazi protiv njih, njihovoj izjavi, priznanjima, svi i dalje krive mene, njenu majku! - kazala je ona za "Blic".

Autor: Aleksandra Aras