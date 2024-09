BOMBA ISPOD DŽIPA I POGREŠNA META! Strahinja je ubijen u eksploziji, a Nemanja likvidaran GREŠKOM ispred svoje zgrade u Jagodini

Na današnji datum u Srbiji su se dogodila dva ubistva - jedno pre četiri, a drugo pre sedam godina. Strahinja Stojanović (30) ubijen je u eksploziji podmetnute bombe, što je bio drugi pokušaj njegovog ubistva na taj način, dok je mladi advokat Nemanja Stojanović (27) ubijen ispred svoje zgrade u Jagodini, a najverovatnije nije on bio meta napada. Ubica jednog se krije u inostranstvu, dok ubica drugog nikada nije otkriven.

Strahinja Stojanović je podlegao povredama kada je u Ulici omladinskih brigada eksplodirala bomba podmetnuta u njegovom džipu. U eksploziji je ostao bez obe noge, ali je, sve do dolaska Hitne pomoći, bio u svesnom stanju. Ipak, ubrzo je preminuo.

Stojanović je kobnog dana u automobilu bio sa devojkom, Kolumbijkom Sonjom Suarez Gomez, koja je u napadu zadobila lakše povrede, s obzirom na to da je eksploziv bio takav da utiče samo na onog ko sedi na vozačkom sedištu. Istragom je utvrđeno da je ispod džipa bilo između jednog i jednog i po kilograma eksploziva "pentrit".

Jedinjenje "pentrit" ili skraćeno "PETN" je kristalno bela praškasta materija otporna na plamen i toplotu ali ne i na udar. Oblikuje se kao plastelin, postavlja se za oko 20 sekundi i košta oko 30 evra po kilogramu. Sedam kilograma ovog eksploziva je dovoljno da sruši celu zgradu. Svrstava se međunajjače poznate eksplozive, a koristi se kao punjenje za granate ili dodatak u nekim plastičnim eksplozivima. U svetu kriminalan najčešće se koristi za dizanje vozila u vazduh, a kriminalci ga kradu iz vojnih fabrika.

S obzirom na to da je ispod Stojanovićevog automobila pronađeno između kilogram, i kilogram i po ovog jedinjenja, može da se zaključi da je ubica hteo da bude siguran da žrtva neće preživeti eksploziju. Takođe, u ekploziv su stavljene matice štafova kako bi se povećalo razorno dejstvo.

Osim toga što je eksplozija bila usmerena na mesto vozača, Kolumbijku je dodatno zaštitila menjačka kutija. Kada je došlo do eksplozije, Strahinja je, prema njenim rečima, "vrištao od bolova", a ona je, uz pomoć prolaznika, pokušavala da ga izvuče iz automobila.

Kako je Stojanović lociran?

Stojanović je najverovatnije lociran preko profila na društvenim mrežama Kolumbijke Sonje Suarez Gomez, koja se od njega nije odvajala poslednjih šest meseci. Ona je bila vrlo aktivna na Instagramu, a ima javni profil na kojem je objavljivala fotografije sa nastradalim Stojanovićem.

Njih dvoje su tokom leta boravili na Zlatiboru i Kopaoniku, a ona je svaki zajednički trenutak beležila i objavljivala lokacije na kojima su se u tom trenutku nalazili, što je verovatno olakšalo posao egzekutorima.

- Nisam otkrivala njegovu lokaciju, nije bila nikakva tajna da postavljam naše zajedničke fotografije. Mi se nismo krili, kretali smo se normalno, fotografisali se zajedno. Da objavljujem slike, Strahinja je znao, nije mu to smetalo niti mi je branio da stavljam zajedničke fotografije - navodno je objasnila Sonja.

Ubica pobegao u Zapadnu Evropu

Policija je brzim operativnim radom identifikovala Stojanovićevog ubicu, Milivoja Lovernovića (50) iz Gradiške za kojim je odmah raspisana međunarodna poternica. Lovrenovoć je samo osam dana posle izvršenog ubistva Strahinje Stojanovića razotkriven kao ubica u akciji beogradske policije. U međuvremenu je, prema saznanjima srpskog MUP-a, pobegao u BiH, zatim u Hrvatsku, a odatle u neku od zemalja Zapadne Evrope.

Tačna lokacija na kojoj se nalazi Lovrenović nije ni sada poznata, ali je poternica za njim ubačena u bazu Interpola, što znači da su u razotkrivanju njegovog skloništa angažovane policije svih evropskih zemalja. Kako se sumnja, on je u Beograd došao po nečijem nalogu kako bi izvršio egzekuciju.

Preživeo jednu bombu

Pre šest godina, Stojanović je pukom srećom izbegao bombu koja mu je postavljena pod automobil, ali njegova tadašnja partnerka je teško povređena u napadu.

Devojka koja je bila sa Stojanovićem u automobilu tokom prvog napada je bivša španska misica Olat Bilbao Gonzales. Lekari su misici jedva sačuvali noge, koje su bile gotovo raznete.

Stojanović je preživeo napad jer je neposredno pre eskplozije izašao iz automobila kako bi se vratio do stana po telefon, te je misica, koja je bila na vozačkom mestu, bila jedina žrtva.

Njene potkolenice bile su polomljene, a koža spržena. Zadobila je opekotine četvrtog stepena, koje su zahtevale hitnu operaciju.

Ubijen mladi advokat

Advokatski pripravnik Nemanja Stojanović (27) ubijen je u profesionalnoj sačekuši 13. septembra 2017. godine ispred zgrade u Jagodini u kojoj je živeo, a počinioci tog zločina do danas nisu poznati. Ono što takođe nije poznato je i motiv zločina.

Nakon ubistva govorilo se o dve verzije ubistva. Kao prvi motiv spominjano je da je ubistvo Nemanje poruka njegovom ocu, koji je poznati jagodinski advokat Miki Stojanović, a kao drugi slučaj navođeno je da je Stojanović pomešan sa nekim drugim i slučajno ubijen jer je prava meta živela u istoj zgradi i vozila isti automobil.

O pucnjavi ispred zgrade policiju je obavestio jedan od stanara zgrade. U 2.45 sati posle ponoći, u Stojanovića su ispaljena četiri hica iz pištolja, a ubica je pobegao u nepoznatom pravcu i, s obzirom na to da je bilo gluvo doba noći, nije bilo svedoka.

- Ubistvo je delo profesionalnog ubice. Poznato je da samo da je advokat ubijen u klasičnoj sačekuši. Nije bilo nikakve razmene reči. Ubica mu je prišao i sa male udaljenosti ispalio mu je tri metka u grudi, a potom ga je overio ispalivši mu dva metka u glavu. Motiv i izvršilac su potpuno nepoznati. O motivu u ovom trenutku ne može čak ni da se nagađa. Ako znamo kakav je bio pokojni mladić, odnosno da nema nijednu mrlju u životu, motiv je vrlo diskutabilan - rekli su tada upućeni u istragu.

Na pogrešnom mestu u pogrešno vreme

U danima nakon ubistva sve je ukazivalo na to da je Stojanović ubijen greškom. Motiv naizgled nije postojao, pogotovu za tako surovo ubistvo, te je sve ukazivalo na to da je ubica napravio grešku i da se mladić našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.

Postoji mogućnost da je sačekuša bila za Nemanjinog komšiju koji je imao debeo kriminalni dosije i proveo 10 godina iza rešetaka u Valjevu i Zaječaru zbog razbojništva i teške krađe.

Hici su bili precizni, bili su fokusirani na telo i glavu, ali je ubica pucao u siluetu jer je žrtvu čekao u mrklom mraku, s obzirom na to da u to vreme, zbog oluje koja je pogodila Jagodinu, nije bilo struje. Takođe, ubica je najverovatnije gledao da izbegne susret sa žrtvom i što pre "završi posao", tako da to može da bude razlog zašto nije prepoznao u koga puca.

Nije pomoglo to što se Nemanja vraćao kući u isto vreme kada i osoba koja je najverovatnije zapravo bila meta, a da je ubici javljeno da meta pristiže. Međutim, po svemu sudeći, Stojanovićev komšija se zadržao u putu i prvi je do ulaza zgrade došao nedužni mladić. Nemanja je pred zgradu stigao samo sedam sekundi pre muškarca za kog se sumnja da je bio prava meta, ali to je bilo dovoljno da ubica puca i pobegne.

Autor: Jovana Nerić