Misicu je suprug mesecima zlostavljao, ali se plašila da ga napusti! Kristinu je raskomadao i samleo, a zločin je temeljno isplanirao!

Barem spolja, švajcarski model i majka dvoje dece Kristina Joksimović (38), koju je zadavio, pa raskomadao njen suprug Tomas (41), naizgled je imala sve, ali je utvrđeno da je mesecima pre ubistva treba nasilje, zbog čega je htela da ga napusti.

Uspešan posao kao trener na modnoj pisti; njen sopstveni portfolio za sjajno modeliranje; životni stil koji ju je odveo od surfanja Havaja na skijaške staze njene švajcarske domovine. Kako je i sama priznala, imala je mnogo stvari u životu na koje može da se ponosi. Ali, nesumnjivo, dvostruki izvori Kristininog najvećeg ponosa bila su lica njene dve ćerke, rođene u razmaku od samo 17 meseci 2020. i 2021. godine.

Kristina, bivša finalistkinja mis Švajcarske, poreklom iz Modriče u Republici Srpskoj, nije krila da su njene devojke - upečatljive sa plamenocrvenom kosom - bile sve za nju. Na Instagramu, u septembru 2021., samo nekoliko nedelja od rođenja drugog deteta, Kristina je objavila crno-belu fotografiju sebe sa svojim najstarijim, na kojoj se vidi leđa para dok sede pored jezera u Švajcarskoj. grad Bazel. "Ponosna sam na mnoge stvari u životu, ali ništa nije bolje biti majka", napisala je.

Dve godine kasnije, sa dve prelepe ćerke i zgodnim mužem pored sebe, postavila je još jednu umetničko postavljenu fotografiju, ponovo snimljenu otpozadi, ovog puta koja je uhvatila veću porodičnu grupu, siluetu na peščanoj obali. Bilo je jednostavno napisano 'moj svet'; osim što je koristila emotikone male kugle, umesto prave reči. Sada, naravno, te slike i reči su zaogrnute užasnom dirljivošću, zauvek trajnim svedočanstvom o činjenici da, iako objektiv kamere može da uhvati trenutak, ne mora nužno da prenese celu priču. Ranije ove godine - samo šest meseci nakon te druge objave na Instagramu - Kristina Joksimović (38), pronađena je mrtva u podrumu kuće koju je delila sa suprugom, čije ime se ne može navesti po švajcarskim zakonima o privatnosti, u luksuznoj enklavi Biningen, okrug Bazela. Zaista užasavajuće okolnosti njene smrti - koje su se, zbog čvrstog vela privatnosti oko krivičnih istraga u Švajcarskoj, pojavile tek ove nedelje - izazvale su šok širom Švajcarske i šire.

Jer, činilo bi se - prema izveštajima obdukcije - da je vitka, plavokosa manekenka zadavljena i raskomadana, pre nego što su delovi njenog tela stavljeni u blender, a zatim rastvoreni u hemijskom rastvoru. Mejl je video detalje izveštaja o obdukciji i čini ga užasnim za čitanjem. Kristina je najpre zadavljena, pre nego što su joj nanete druge strašne povrede. Među mnogim pretrpljenim poniženjima, mlada majka je uklonjena. Da detalji Kristinine smrti nisu bili dovoljno šokantni, osoba optužena da je odgovorna za njenu jezivu smrt je takođe ona koja joj je nekada bila najbliža - njen zgodni muž biznismen. Nakon što je prvobitno tvrdio da je 'pronašao svoju ženu mrtvu' pored stepenica, njen muž je navodno priznao da je ubio Kristinu, ali tvrdi da je delovao u samoodbrani nakon što ga je napala nožem. Tvrdi i da ju je "u panici" raskomadao (ubodnom testerom, nožem i baštenskim makazama) u vešernici. Sve to od istog čoveka koji je, prema kancelariji švajcarskog javnog tužilaštva, na svom mobilnom telefonu puštao video snimke sa Jutjuba dok je raskomadao telo svoje supruge.

Detalji šokantnog zločina pojavili su se ranije ove nedelje jer je njen muž podneo zahtev (po izveštajima najnoviji od nekoliko) da bude pušten iz zatvora; zahtev koji su dva švajcarska suda, nedavno savezni sud (najviši u zemlji) sada odbila. Šta se zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata jednog zimskog dana u februaru ove godine, šta je pokrenulo tu strašnu loptu, tek će biti jasno. Optuženi tek treba da se suoči sa suđenjem - optužnica još uvek nije podignuta. Prema švajcarskim izveštajima, tragediju je otkrio Kristinin otac Srbin, koji je dobio poziv iz vrtića koji čuva njegove unuke da dođe po njih. Kada je pozvao zeta i pitao gde mu je ćerka, on je mirno rekao da je u vešernici, u podrumu kuće. Kada se samo može zamisliti užas onoga što je usledilo, za Kristininog oca kažu da je "zanemeo od bola". Ono što je, međutim, uznemirujuće jasno je koliko oštar jaz može biti između slike koju neko predstavlja svetu i stvarnosti.

- Meni su izgledali kao savršena porodica- primetila je Kristinina prijateljica. I koliko će još njih ponoviti te reči, gledajući fotografije zadivljujuće manekenke kako se predstavljala na Instagramu. Kristina je imala 16 godina i bila je tinejdžerka koja je volela sport kada ju je na ulicama Bazela primetio izviđač manekenstva i pitao da li bi želela da učestvuje na takmičenju. Ona se, po sopstvenim rečima, dala nagovoriti i četiri godine kasnije bila je finalistkinja izbora za mis Švajcarske. Ona nije pobedila na takmičenju, ali je to nazvala 'trenutkom koji će promeniti život' i iskoristila ga kao lansirnu rampu za izgradnju sopstvenog biznisa kao trener na modnoj pisti dok je takođe radila u IT regrutaciji. „Tokom tog vremena često su mi prilazili ljudi koji su želeli da znaju kako da lepo prošetaju binom“, rekla je ona u intervjuu. Bilo je sasvim prirodno da se prekovremeno proširila na pružanje samopouzdanja ženama iz svih sfera života, ne samo kolegama manekenkama, da koračaju u visokim potpeticama. „Kada su mi došle žene bez ikakvih manekenskih ambicija, shvatila sam da postoji velika potreba da nastupam samouvereno“, rekla je ona. 'Moje klijentkinje su 60 posto normalnih žena bez ikakvog iskustva u modeliranju koje samo žele da rade na svom držanju, nesigurnosti u nošenju visokih potpetica ili samopouzdanju, i na izgledu koji koriste da ostave dobar prvi utisak.'

Jedna od onih kojima je koristila Kristinina mudrost bila je Mis Univerzuma Švajcarske Lorena Santen, koja kaže: „Kristina je bila sjajan primer ljubaznosti, topline i posvećenosti. Prvi put sam imala sam čast da je upoznam u aprilu 2023. u njenom studiju za modnu pistu, gde me je s gracioznošću i stručnošću vodila dok sam se pripremala za takmičenje Mis Univerzuma Švajcarske. „Njena strast da pomaže drugima da ostvare svoj puni potencijal bila je zaista inspirativna. Verovala je u mene, ne samo kao takmičara, već i kao osobu, i nastavila da me podržava čak i tokom mog putovanja do bine Mis univerzuma ohrabrujućim porukama, motivacionim rečima i ohrabrujućim objavama na Instagramu. Kristinina nepokolebljiva ljubav i velikodušnost dirnuli su sve oko nje, a ja ću zauvek čuvati njen uticaj na moj život. Kristinini nalozi na društvenim mrežama, pod njenim poslovnim imenom Catvalk Coach, koji su i dalje otvoreni na mreži, puni su sjajnih slika i video snimaka manekenke – koja pokazuje kako da se šepuri na visokim štiklama (ona je preferirala štiklu visoku 10-15 cm) i klizi je stopala do čuvenih crvenih đonova para Louboutina. U decembru 2016. podelila je trenutak kada je njen tadašnji dečko zaprosio, postavljajući retku fotografiju njegovog lica i izjavivši: "Rekla sam DA“, u postu sa srceparajućim natpisom #loveofmilife".

Venčanje para u avgustu 2017. bilo je bajka. Mesto radnje je bio Grandhotel Giessbach, luksuzni hotel izgrađen u stilu zamka smještenog u blizini gromoglasnih vodopada Giessbach, s pogledom na jezero Brienz. Mlada je bila eterična u haljini sa čipkastim vrhom, raspuštene kose, obučena sa jednostavnom trakom cveća, a mladoženja je bio poletan u tamnoplavom. „Zauvek u tvom naručju“, napisala je Kristina kada je podelila galeriju venčanja na mreži. „Čista ljubav“, napisala je uz prateći video. Bilo bi još burnih komentara. „Moja stena“, izjavila je šest meseci kasnije dok su bili na medenom mesecu u Argentini i Antarktiku. „Srećan rođendan momku koji mi je ukrao srce“, izjavila je 2019., podelivši još jednu fotografiju iz svog venčanog albuma, ovog puta u čamcu na jezeru Brienz. Kasnije je zacrtala svoj put do majčinstva, blistavo pozirajući za fotografije sa svojom sve većom izboklinom, čak i kada su se nazirala pandemija i blokade. Kada je, pitamo se, život tako spolja savršen zauzeo tako mračni zaokret?

Nakon njene smrti u februaru, objavljeno je da se par mesecima mučio u vezi i da je policija prethodno bila pozvana u njihov dom zbog fizičkog nasilja. Policijski izveštaj o vanrednim situacijama je navodno napravljen još u julu prošle godine.

Maltretirao i bivše devojke

- Htela je da raskine, ali ga se plašila - rekao je jedan neidentifikovani prijatelj švajcarskim medijima. Sudski dokumenti objavljeni ove nedelje bacaju dodatno svetlo na ono što se zaista dešavalo iza kulisa. Uz jezive nalaze autopsije, u izveštaju se navodi: "Na osnovu trenutnog statusa istrage, postoje konkretne indicije da podnosilac žalbe ima mentalnu bolest ili značajan psihopatološki poremećaj ličnosti. "Prema dosadašnjim istragama, pokazao je upadljivo visok nivo kriminalne energije, nedostatak empatije i hladnokrvnosti nakon ubistva svoje supruge, majke njegovo dvoje dece." Dalje se primećuje da su medicinski izveštaji u suprotnosti sa tvrdnjom samog Kristininog muža o samoodbrani. "Prema nalazu veštaka, ni iz tragova na telu žrtve i podnosioca žalbe nije jasno da li je na njega uopšte došlo do napada nožem pre davljenja“, navodi se. Bio je to, kaže se u izveštaju, "planski i sistematski pristup, tokom nekoliko sati, u rasparčavanju i pokušaju da se leš odloži uz pomoć specijalnih alata i hemikalija".

Dalje se napominje da su postojale konkretne indicije da je patio od mentalne bolesti. Takođe je navedeno da je ranije bio nasilan prema prethodnom partneru (veza koja je izgleda neposredno prethodila njegovom braku). Ta partnerka je svedočila na saslušanju ovog leta na kojem je dokumentovala njegove česte napade bijesa, uključujući i vreme kada joj je automobilom pregazio nogu, a zatim je kasnije pretio da će je izbaciti iz vozila. Drugi put, dok je vozio, pritisnuo je kočnice, ostavivši joj udarac biča nakon što je udarila glavom o komandnu tablu. Sva ovonedeljna otkrića o tome kako su ova bistra, talentovana, mnogo voljena, majka, sestra i ćerka, prijateljica dočekale svoj kraj, nanijela su još više bola onima koji su je poznavali. Kakva će sećanja, ako ih uopšte ima, Kristinine ćerke imati na majku koja ih je toliko volela? Te devojke sada, razume se, žive kod tetke po majci.

Među onima koji su ove nedelje odali počast Kristini bio je i prijatelj koji je ostavio ovu poruku: „Kakva čast što sam te poznavao, draga Kristina. Veća od života, lepa iznutra i spolja, ljupka mama, strastvena poslovna žena…' U međuvremenu, njen muž ostaje u zatvoru, još uvek se nadajući, zapanjujuće, da će se ponovo spojiti sa svojim ćerkama. Pre godinu dana objavio je ovu ličnu izjavu na svom LinkedIn-u: „Kao skaut težim da napustim mesta, organizacije, ljude i sve što je u mojoj moći bolje nego što sam ih našao.“ Koliko voljeni Kristine Joksimović samo žele da je tako, piše www.dailymail.co.uk.

Autor: Aleksandra Aras