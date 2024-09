SAMO HOĆU DA ZNAM KAKO JE MOJ SIN UMRO! Otac mladića (19) koji je nađen mrtav na Kalemegdanu očajan: Svađao se s devojkom, izbacili ga iz stana...

Aleksa Milosavljević (19) iz Sokobanje, pronađen je mrtav 18. avgusta ispod zidina Kalemegdana u Beograda. Smrt mladića za njegovu porodicu je misterija, a njegov otac u ispovesti za Kurir objašnjava da mu je najčudnije to što mu je rečeno da je njegov sin pao sa 20 metara visine, a na telu nije bilo ni jednog jedinog preloma. Kako nam kaže Dragiša Milosavljević, on samo želi da zna istinu o smrti sina, odnsno na koji način je izgubio život.

Dragiša kaže da čeka rezultate toksikoloških analiza, koje su naložene posle pronalaska tela njegovog deteta, a dok to čeka pita se šta se desilo kobne noći.

Kako kaže, njegov sin, koji je od marta meseca živeo i radio u Beogradu, 17. avgusta je došao kući sa posla, međutim tada se u iznajmljenom stanu posvađao sa svojom bivšom devojkom sa kojom je živeo uprkos tome što su se razišli početkom avgusta. Iznerviran, prema rečima oca, Aleksa je u žučnoj svađi pretio devojci, a potom je izašao iz stana. Navodno, kada se posle nekog vremena vratio, zatekao je drugaricu svoje bivše devojke kako se useljava u stan bez prethodne najave i tada je "poludeo". Navodno, otišao je iz stana, a sve nakon toga je misterija.

- Policija mi je došla na vrata 18. avgusta, tada su mi saopštili najtužniju vest da mog sina više nema - kaže neutešni Dragiša i nastavlja:

- Njegova smrt je misteriozna.Jako mi je teško kao roditelju da ne znam kako mi je sin nastradao. Izjeda me činjenica da ne znam kako je došlo do toga. Obdukcija je pokazala da ima samo jedan hematom na glavi, što znači da je nemoguće da je pao sa bedema. Da je pao kako se sumnja, od njega ne bi ništa ostalo, a ne da nema čak ni jednu jedinu slomljenu kost.

Kako zatim dodaje naš sagovornik, sumnja u nekoliko vezija kako je došlo do smrti njegovog Alekse.

- Od tog dana imao sam mnogobrojna scenarija u glavi. Želim da isključim mogućnost da je digao ruku na sebe, jer on nije bio sklon tome. Takođe, kroz glavu mi prolazi i to da li je ga je možda neko gurno sa bedema i želeo da mu naudi, ali opet ponavljam to je nemoguće jer obdukcija to nije pokazala - navodi on i dodaje:

- Razmišljam i o tome da se možda zatekao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme i da svađa sa bivšom devojkom nije uticala na ovakav tragičan ishod. U razgovoru sa nadležnima koji rade na slučaju smrti mog Alekse rečeno mi je da će se pregledati kamere kako bi se uradila rekonstrukcija kretanja mog sina. Tada će sigurno biti jasnije gde je išao, da li se sastajao sa nekim i kako je nažalost preminuo. Samo hoću da znam kako mi je sin umro.

Autor: Jovana Nerić