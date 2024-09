'IMAMO OKO 120 AUTA' Otkriveni detalji svedočenja braće Panić: Obojica svalila krivicu na JEDNU OSOBU

"Ja sam porodičan čovek", rečenica je koju su braća Panić, Uroš i Miloš, istakli na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu koje je održano krajem maja ove godine. Njih dvojica su u bekstvu bili od februara kada su se krili u Hrvatskoj a zatim u Crnoj Gori uprkos tome što ih je tada srpska policija potraživala zbog umešanosti u prostituciju.

Osim braće Panić, optužnicom u koju je "Blic" imao uvid, optuženi su i Ivan Z. (25), Vuk S. (21), Sonja L. (22) i David L. (25).

Okrivljeni su optuženi zbog postojanja opravdane sumnje da su oktobra 2022. godine do 16. oktobra 2023. godine po prethodnom dogovoru i sa podeljenim ulogama, navodili i podsticali tri ženske osobe na vršenje prostitucije. Detalje o tome kako su braća Panić napustila Srbiju pre nego što će uslediti hapšenje, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Saslušanje Uroša Panića

Kako se navodi u optužnici u koju je "Blic" imao uvid, Uroš Panić je na samom početku svog saslušanja rekao da je on "porodični čovek koji se mlad oženio i dobio dvoje dece".

"Ja nisam po profesiji pravnik, ali mogu otprilike da znam šta je krivično delo, a šta nije. Nisam nikada imao nameru da se bavim kriminalnim aktivnostima niti da vreme provodim po sudovima i zatvorima. Pre svega, naročito otkako sam dobio svoju porodicu ", započeo je svoje svedočenje.

"Iznajmljujem automobile i stanove"

Zatim, kako se navodi u optužnici, Panić je naveo da se bavi vođenjem firme koja iznajmljuje vozila.

"Trenutno imamo negde oko 120 automobila i ja imam svakodnevnih obaveza oko toga. Pored toga, ja sam otvorio perionicu kako bih unapredio poslovanje rent-a-kara i kako bih vozila lakše održavao. Jedno vreme sam, u tom smislu, držao na Dušanovcu auto servis, ali to nije išlo s obzirom da nisam mogao da nađem dobrog i kvalitetnog majstora, te sam isti zatvorio. Pored toga, ja se bavim i izdavanjem stanova koje mi je dao moj otac", rekao je Uroš Panić.

Izdaje stanove od srednje škole

Panić je zatim naveo da je od rođenja pa do 2003. godine živeo u Beogradu, te da su se tada njegovi roditelji razveli zbog čega se sa mlađim bratom i majkom preselio u Crnu Goru gde su živeli u dedinoj kući. Međutim, nakon što su braća završila osnovnu školu, kako je rekao Uroš, on se vratio za Beograd jer je upisao srednju školu.

"Od tada sam praktično dobio te stanove koje sam davao u rentu. Celukopan prihod od rentiranja stanova ja zadržavam za sebe i to je tako od početka", pojasnio je Panić.

"Izdao sam kumu stan"

Zatim, on se osvrnuo i krivično delo koje im se stavlja na teret.

"Meni je poznato da je moj kum otvorio firmu za masažu. Njemu sam izdao stan koji se nalazi na Novom Beogradu. On je za iznajmljivanje tog stana plaćao 200 evra preko računa firmi mog oca. Dogovorio sam se i da se meni za taj stan plaća 30 evra kao "stan na dan"", rekao je Panić.

"Svakog stanara upozorim da ne želim probleme"

On je dodao i da poznaje jednu od devojaka koje se pominju u Naredbi o spovođenju istrage.

"Ne mogu tačno da se opredelim pre koliko vremena sam je upoznao, možda pre dve ili tri godine. Ona je došla kod mene jer je želela da iznajmi stan, ali ne na mesečnu rentu nego kao "stan na dan". Ja sam na to pristao, izdao sam joj stan. Čini mi se da je ona prvo bila u Zemunu", rekao je Panić.

Kako je tvrdio na saslušanju, on je toj devojci skretao pažnju da u njegovim stanovima ne želi vršenje bilo kakve prostitucije ili sličnih stvari i da je protiv toga, te da, ako se to desi ili on za to sazna, da će joj otkazati stan.

"Inače, ja svakog stanara upozorim da ne želim bilo kakve probleme s obzirom na to da sam do sada više puta morao da odlazim u policiju da dajem izjave, što zbog rent-a-kara, što zbog stanova. Ona mi je na početku rekla da bi ona želela da radi neku masažu, te sam iz tog razloga nju posebno upozorioo na način kako sam to već rekao", rekao je Panić.

"Moja supruga je ljubomorna"

On je na saslušanju tvrdio da, prema njegovim saznanjima, niko od članova njegove uže ili šire porodice nema stan u Beogradu na vodi.

"Želeo bih da dodam da je moja supruga jako ljubomorna te da mi ona svakako ne bi dozvolila, a naročito me ne bi podržaala u bavljenju ovakvim stvarima", rekao je između ostalog Panić i dodao da je on "porodični čovek koji je dovoljno situiran da nema potrebe da se ovakvim poslovima bavi".

"Pored svega, ja imam i majku, sestru, ćerku, suprugu i svakako ni moralno ne bih sebi dozvolio da se bavim ovakvim stvarima i da podvodim žene", rekao je Uroš nakon čega se osvrnuo na njegovo bekstvo iz Srbije.

Saslušanje Miloša Panića

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je saslušan i Miloš Panić koji je rekao da on ima dovoljno prihoda da nema potrebe da se bavi "ovakvim stvarima" kao što je navedeno u Naredbi o sprovođenju istrage.

"Pored ostalog, ja sam porodičan čovek, oženjen sam, otac jednog maloletnog deteta. Pored mog rođenog brata, poznajem i sva ostala lica koja su navedena", rekao je Miloš Panić.

On je rekao da poznaje devojku kojoj su on i njegov brat Uroš iznajmili stan u Zemunu, te tvrdi da su joj naznčili da u stanu nije dozvoljeno ništa ilegalno.

