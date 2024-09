Prijateljica porodice Lazović koja je juče imala saobraćajnu nesreću na putu Raška-Kraljevo za Kurir je potresnim rečima ispričala detalje o njihovom životu i o nesreći.

Ovom rečima je prijateljica porodice Lazović za Kurir opisala petočlanu porodicu iz Raške koja je juče oko 13.20 sati imala stravičnu nesreću nakon što se sudarila sa vozilom Vojske Srbije na putu Raška-Kraljevo. U vozilu "ford" bio je Danijel Lazović, inače pripadnik Vojske Srbije, supruga Mirjana Lazović Bugarić i njihovo troje dece, staro deset, sedam i godinu dana. Takođe, u kolima je bila i njihova komšinica Danijela Kutlačić. Sudar je jedino preživela Mirjana koja je tom prilikom zadobila teške povrede, ali je sada na kućnom lečenju.

- Cela porodica se ugasila u jednom trenu... Moji dobri i mili prijatelji. Išli su u manastir da se pomole Bogu, a on ih uze sebi. Znao je kakvi su to ljudi bili. To su bili divni anđele koji su hodali zemljom. Ti njihove dečji nevini pogledi. Bebi su u martu pravili prvi rođendan i krštenje, a sada treba da je sahranjuju, a tek je postala Božje dete - kaže potresnim glasom prijateljica i dodaje:

- Svi koji su ih poznavali ne mogu da dođu sebi od šoka.

Kako je zatim jecajući objasnila, sa Mirjanom se čula nekoliko dana pre nesreće.

- Bila je raspoložena tokom razgovora, ćaskale smo o dečici. Njen nastradali sin je krenuo u prvi razred pa su imali male slatke dogodovštine. Dogovarale smo se kada ćemo se videti - kaže ona i nastavlja nakon što je morala da se javi na drugi poziv.

- Kuku meni. Jadna li sam ja... Sad su mi javili Mirjana je hvala Bogu dobro, tražila je da izađe iz bolnice. A kome ide kući, kuku meni... Hoće da vidi svoju mrtvu dečicu i muža. Pitala je u bolnici za njih, bila je dezorjentisana, a onda je zanemela nakon što su joj rekli. Jadna moja drugarica šta je doživela.

Prema njenim rečima, povređena Mirjana se posle izlaska iz bolnice nalazi kod roditelja u Novom Pazaru.

Kako je juče saopštio MUP Srbije, nakon nesreće priveden je M. V. vozač vozila Vojske Srbije i to zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Istragu povodom nesreće sa smrtnim ishodom vodi Više javno tužilaštvo u Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić