'DANKIN OTAC SE NALJUTIO NA MENE' Igor Jurić izneo šok informacije, pa pomenuo POLIGRAF I MAJKU DEVOJČICE

Ne bih mogao da zapalim sveću, a da mi telo Tijane nije pronađeno, navodi Jurić

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić prokomentarisao je podizanje optužnice protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragićevića koji su osumnjičeni da su ubili dvogodišnju Danku Ilić.

- Čekam da pročitam komplentnu optužnicu ako uspem da dođem do nje. Ja se nadam da postoje konkretni dokazi koji će sve ovo obrazložiti. Nekako se plašim ako se sve svede na dokaze koje smo imali i do sada, da to neće zadovoljiti javnost, a ni pravdu. Moje lično mišljenje je da ti ljudi nisu imali kacapitet da urade tako jedno krivično delo i vešto da prikriju dokaze i plašim se da će oni biti oslobođeni. Opet uz zadršku dok ne pročitam optužnicu kompletnu - kaže Jurić i otkriva da nije u kontaktu sa porodicom male Danke.

- U jednom mediju sam ponudio pomoć organizacije. Otac se oglasio i bio je ljut zbog moje jedne izjave u nekom postupku kada je devojčica tražena, i nisu to prihvatili - kaže Jurić.



On je odgovorio i da li majka Danke Ilić sada može da ide na poligraf.

- To je trebalo da se uradi dok je trajao istražni postupak. Sada je podignuta optužnica. Naravno da su novi dokazi relevantni i da će oni poslužiti. Lično sam rekao da bih, da sam na njihovom mestu, otišao na taj poligraf nakon porođaja, zbog sebe i svoje porodice - dodao je Jurić.

- Najvažnije je da se telo pronađe. Ne mogu da razmišljam iz pozicije roditelja, ne bih mogao da zapalim sveću, a da mi telo Tijane nije pronađeno. Mogu samo da pretpostavim kakva je to bol i koliko je to teško, ali lično bih dao sve od sebe da bih skinuo sumnju sa sebe - zaključio je Jurić.

Podsetimo, Više javno tužilaštvu u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji se sumnjiče da su ubili Danku Ilić, dvogodišnju devojčicu iz Bora, a optužnica je podignuta i protiv okrivljenog Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i pružanje pomoći počiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Tužilaštvo je dalo predlog da se okrivljenima Dejanu Dragijević i Srđanu Jankoviću produži pritvor od strane Višeg suda u Zaječaru.

