MAJKA UROŠA BLAŽIČA DOŠLA NA SUĐENJE TEK NAKON PRETNJI: Godinu dana joj trebalo da IZJAVI SAUČEŠĆE, evo šta je rekla u sudu

U Specijalni sud u Beogradu na današnje ročište Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši počele su da stižu ožalošćene porodice, koje su i ovog puta došle zajedno. Takođe, oni su i sada na sebi imali majice sa fotografijama ubijenih žrtava, dok im je na leđima pisalo "Živite 4.5.2023."

Reč javnog tužioca

Ivan Konatar javni tužilac se zatim javio za reč i rekao da želi da se čuju njegove reči nakon iskaza svedoka. - Želim da se ovo čuje u sudnici, maločas smo čuli od svedoka Biljane Blažić da izjavljuje saučešće porodicama, kao i da je tužilaštvo zloupotrebilo njen iskaz.

- Sva četiri svedoka pokazali su svoj stav gde nema iskrenog saosećanja iako su danas došli da daju iskaz. Iako su i juče uredno poziv i znali su koje su posledice. Tako da smatram da treba da se kazne za jučerašnji nedolazak - rekao je on.

Majka Uroša Blažića izašla za govornicu

Potom je za govornicu izašla Biljana Blažić, supruga Radiše Blažića, odnosno majka ubice Uroša Blažića.

- Htela sam da izjavim saučešće porodicama, jer do sada nisam imala priliku za to. Odlučila sam da neću da svedočim - rekla je Biljana Blažić u pratnji dva straža. Inače, Biljana izgleda potpuno drugačije, jer je skratila kosu. Podsetimo, kako smo ranije izveštavali, prema navodima optužnice ona je rekla da nikada nisu imali problema sa Urošem, ali da su nakon incidenta sa policajcem morali da plate advokate 1.000 evra kako bi "ispeglali stvari". Takođe, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu prošle godine u junu rekla je kako su saznali za zločin, ali da nije mogla da poveruje da je to uradio.

Nakon Biljane Blažić, za govornicu u pratnji stražara izašao je Marko Blažić, sin Radiše Blažića, odnosno brat Uroša koji je počinio zločin. - Ne želim da svedočim - kratko je rekao Marko Blažić naslonjen na govornicu.

Željana Blažić, snajka Radiše i Uroša Blažića rekla je kratko da ne želi da svedoči i da će iskoristiti svoje zakonsko pravo zbog srodstva sa okrivljenima.

Počelo suđenje Blažiću

Počinje suđenje okrivljenom Urošu Blažiću zbog masakra koji je počinio 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje, sudija Lidija Jovanovski konstatovala je da su prisutni tužioci, okrivljeni, advokati, oštećenih, a zatim je konstatovala da su na današnje ročište došli Biljana Blažić, majka okrivljenog, Marko Blažić njegov brat, njegova supruga Željana Blažić, kao i Urošev deda Najdan Blažić. Danas će pored njih svedočiti Ana Talić i Anastasija Đorđević. Inače, Ana Talić je devojka oko koje je kobne večeri i izbila svađa na Vocap grupi, dok je Đorđević bivša devojka okrivljenog Uroša Blažića.

Za govornicu je izašao Najdan Blažić otac okrivljenog Radiše, odnosno deda Uroša Blažića pred govornicom gde je rekao: - Ne želim da svedočim. Ostajem pri tom stavu - rekao je on sa rukama na struku.

Porodice i svedoci stižu na suđenje

Porodice žrtava Uroša Blažića stigle su na suđenje. U zgradu suda je došao i svedok Stefan Marković, brat i prijatelj ubijenih mladića. Kako smo ranije prenosili, Marković je u potresnoj ispovesti rekao da je samo 5 minuta pre nego što je došlo do zločina otišao sa druženja. Takođe, naveo je da je prvi imao informacije da je došlo do masakra.

- Sećam se da su Blažići pucali i na veseljima. Imali su oružje, to znaju svi - rekao je ranije Marković.

Roditelji Lazara Milovanovića i Nemanje Stevanovića koji su ubijeni dok su takođe, sedeli kod vatre na spomeniku Ravni Gaj, došli su zajedno na današnje ročište.

Autor: Marija Radić