DRAMA NA SUĐENJU UROŠU BLAŽIĆU Drug Uroša Blažića se onesvestio usred sudnice

Svedok Milan Vesić, inače drug Uroša Blažića onesvestio se usred davanja iskaza na suđenju Urošu Blažiću.

Svedok Milan Vesić rekao je da ostaje pri iskazu koji je dao u tužilaštvu i da ne želi da iskaz dopunjava.

Na pitanja tužioca Olivere Milojević odgovorio je da Blažića poznaje dve-tre godine i da se nisu mnogo družili.

- Bio sam par puta u njegovoj kući u Šepšinu, nije pričao o oružju, niti mi je pokazivao oružje. Dok je bio sa mnom bio je normalan. Nije pio. Nije pričao da se svađao s nekim, niti se meni žalio na bilo šta. Rekao je da je krenuo u teretanu i da je koristio trenbolon. Ja nisam video da on to koristi - rekao je Vesić.

Odgovarajući na pitanja branioca Radiše Blažića, svedok je rekao da je Urošev otac došao u kuću kada su pekli prase, na deset minuta i da ne zna da li je dolazio češće. Dodao je i da Blažić u njegovom prisustvu nije pokazivao znake nasilja.

Advokat Nebojša Perović pitao je svedoka da li ide u teretanu, na šta je on odgovorio da ide periodično i da ne koristi supstance.

- Znam samo za kreatin, protein, taj trenbolon i testosteron. Kada smo pričali oko voća, Uroš mi je davao savete oko kupovine voća. To je bio naš poslednji razgovor. Pokazivao je da radi, da kosi. O vežbanju jedino znam da je počeo mesec ili dva pred maj, a šta je sve koristio, to ne znam. Tad je došao u Beograd, rekao je da će da krene u teretanu i da će to da koristi. Tad sam ga poslednji put video. Ja mu nisam davao savete o tome jer se ne razumem u to - ispričao je svedok odgovarajući na pitanja punomoćnika.

U momentu kada je advokat davao primedbu na iskaz svedoka, svedok se onesvestio. Četiri sudska stražara pritrčala su da mu pomognu, doneli su mu stolicu i dali mu vodu. Sudija je svedoka upitala da li može da nastavi ili može da nastavi, nakon čega je doneta odluka da svedok napusti sudnicu, ali da svedok sačeka ukoliko bude sposoban da nastavi.

Autor: Aleksandra Aras