U policijskoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije otkrili su pravu ratnu opremu u garaži na Novom Beogradu, iznajmljenoj od strane državljanina Hrvatske sa lažnim identifikacionim dokumentima.

Zaplenjeni arsenal oružja uključuje čak 10 kalašnjikova, 4 automata M56, kilogram plastičnog eksploziva, zolju, fantomke i ogromnu količinu municije.

Antonela Jelić je govoreći o ovoj temi rekla da se preduzumaju sve operativne radnje kako bi se identifikovalo čije je oružje.

Kako je navela, ministar Ivica Dačić je rekao da je izuzeto 60 tragova, te su analize u toku.

- U arsenalu oružja pronađene su 4 puške, jedna je iz Hrvatske ili Bosne, još se ne zna, jedna sa Kosova, dve iz Slovenije. Vlasnik koji je iznajmio garažu nije znao o čemu se radi - rekla je Jelić u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, je rekao da organizovani kriminal nema ni naciju ni veru.

Kako je dodao, znalo se iz vremena Zemunskog klana da su oni imali hrvatske pasoše i da se znalo da takva saradnja postoji.

- To bi bio najbezazleniji ishod ovog događaja. Ako postoji druga pozadina koja podrazumeva političku destabilizaciju, izvođenje terorističkih akcija, onda to postaje daleko ozbiljnije, onda to postaje posao za BIA - ocenio je Galijašević.

Upitan da li je to dovoljno oružja za izvođenje terorističkog napada kaže da jeste.

Dževad Galijašević je istakao da je Srbija najvažnija zemlja na Balkanu i podsetio na agresiju zapada koja je sprovođena nad našim narodom.

Autor: Marija Radić