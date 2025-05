Zlostavljanje je trajalo i po 10 sati: Svedoci progovorili o monstruoznim zločinima na suđenju Paf Dediju

Suđenje Didiju je zvanično počelo, uz nove izveštaje koji otkrivaju detalje o navodnim seksualnim zločinim.

Muzički mogul Paf Dedi, 55 godina – pravog imena Šon Kombs – negira sve optužbe i brani se od svih tačaka optužnice, uključujući trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i reketiranje.

Poznat tokom svoje 35-godišnje karijere kao P Didi i Paf Dedi, među drugim imenima, Kombs je bio jedno od najvećih imena pop muzike 1990-ih i 2000-ih.

Uhapšen je u septembru 2024. godine nakon federalne istrage i od tada se nalazi u pritvoru.

The Telegraph je preneo da je reper optužen jer je „koristio svoj uticaj da prisili žene na višednevne seksualne zabave“ i ohrabrivao ih da ga zovu „Kralj“. Takođe je rečeno da su one koje nisu želele da učestvuju bile primoravane da uzimaju drogu ili su bile seksualno zlostavljane.

Navodi se da je Kombs unajmio mušku eskort osobu da ima seksualne odnose s njegovom bivšom partnerkom Kesi Venturom, dok je on to posmatrao iz ugla sobe, maskiran. Bivši eskort, Danijel Filip, izjavio je kao drugi svedok na suđenju da su te seanse znale da traju i do 10 sati.

Filip je rekao da je dobio 5.000 dolara (oko 3.700 funti) za seks s Venturom. Navodno mu je rekla da joj je rođendan i da njen muž, Kombs, želi da joj priredi nešto lepo.

Filip je takođe tvrdio da su ga zamolili da urinira po Venturi, dok je Kombs masturbirao: „Kesi je zapravo bila ta koja me zamolila da to uradim.“

Dodao je: „Pitala me da li sam to ikada pre radio, rekla mi je da to uradim. Očigledno nisam radio kako treba, jer su mi oboje rekli.“

Početak suđenja i problemi sa svedocima

Suđenje Didiju je zvanično počelo u ponedeljak, 12. maja, ali je već na početku došlo do problema kada se ključni svedok – poznat samo kao Žrtva 3 – nije pojavio i ne može da se pronađe. Ni njen advokat nije dostupan.

Glavna tužiteljka Morin Komi rekla je sudiji Arunu Subramanjanu da ne mogu da stupe u kontakt ni sa žrtvom ni sa njenim pravnim zastupnikom. Dodala je i da, iako postoji šansa da uspostave kontakt, verovatnoća da će se Žrtva 3 pojaviti na suđenju sada je pod velikim znakom pitanja.

Sud je zatražio da tužilaštvo potvrdi da li planiraju da je pozovu na svedočenje, s obzirom na to da Kombs trenutno odgovara po pet krivičnih tačaka. Međutim, zahtevi za poništavanje procesa ili odlaganje početka suđenja nisu prihvaćeni, čak ni sa ovom neizvesnošću.

Nakon sedmice posvećene izboru porote, suđenje je nastavilo sa uvodnim izlaganjima u ponedeljak popodne.

Odbrana poznatog repera tvrdi da se sve optužbe odnose na „privatne seksualne živote“ Kombsa i ostalih učesnika, i da su ti odnosi „definisani pristankom, a ne prinudom“.

Advokatica Teni Geragos rekla je u uvodnoj reči:

„Šon Kombs je komplikovan čovek. Ali ovo nije komplikovan slučaj. Ovo je slučaj o ljubavi, ljubomori, prevari i novcu. Čućete o svingerskim zabavama. Ljudi će svedočiti o stvarima koje nikada ne bi trebalo da se izgovaraju u federalnoj sudnici, o tome da je voleo da gleda. Možda vam se to neće dopasti, ali vi niste ovde da sudite njegovim seksualnim preferencijama.“

Tužilaštvo je, s druge strane, tvrdilo da je Kombs prisiljavao Venturu da učestvuje u seksualnim činovima tokom tzv. „freak-off“ zabava i da ju je u jednoj prilici i fizički napao.

Autor: N.B.