Na suđenju Pi Didiju pokazani eksplicitni video snimci: Porota skamenjeno gledala sve

Porota je na suđenju Šonu Didiju Kombsu doživela šokantan trenutak kada su im juče u sudnici prikazani video-snimci.

Po prvi put, šest nedelja nakon početka suđenja, porotnici su videli snimke sa navodnih razuzdanih "freak off" žurki koje je, prema optužbama, organizovao poznati reper.

Didi se suočava sa optužbama za reketiranje, seksualnu trgovinu i organizovani prevoz u svrhu prostitucije – optužbe koje on u potpunosti negira. Tokom suđenja do sada su se slušali audio zapisi i pregledavale fotografije koje su prikazivale višednevne seksualne orgije. Njegova bivša devojka, Kesi Ventura, prethodno je poroti ispričala šokantne detalje o tim "freak off" susretima, o kojima se već nedeljama svedoči.

Tužilaštvo je sada prikazalo isečke iz tri video-snimka, koje su mogli da vide isključivo porotnici, sudija, svedoci i strane u postupku. Odbrana nije imala pristup snimcima, jer su njihovi monitori bili vidljivi javnosti i novinarima u sudnici.

Porotnici sa "kameno ozbiljnim izrazima lica"

Nakon nedelja slušanja detalja tih susreta – uključujući Kesine emotivne ispovesti, asistente koji su kupovali dečje ulje i lubrikante, i činjenicu da je sve snimano – porota je, prema izveštajima, juče delovala gotovo skamenjeno. CNN navodi da je većina porotnika imala „kameno ozbiljan izraz lica“ dok su se prikazivali eksplicitni snimci. Jedna porotnica se uhvatila za glavu, dok se druga vidno trznula na svom mestu.

Tri prikazana snimka datiraju iz oktobra 2012, oktobra 2014. i decembra 2014. Iako je jedan od videa trajao više od pola sata, poroti su prikazani samo kraći isečci, ukupnog trajanja nešto više od dva minuta.

Prikazivanje snimaka usledilo je nakon svedočenja specijalne agentkinje Delise Penland, koja je iznela hotelske račune, avionske karte i poruke iz oktobra 2012, u kojima Kesi piše o susretu sa dvojicom muških pratilaca u hotelu „Trump International“ u Njujorku. Poroti su takođe prikazane i poruke koje su razmenjivali Kesi i Didi, u kojima su dogovarali "freak off" susrete.

Kesi je ranije svedočila da je „mrzela da učestvuje“ u tim susretima, ali ih je nastavila da ih prihvata jer je osećala da mora. „Bilo je kao da sam obavila posao“, rekla je. Takođe je tvrdila da je Didi koristio snimke kako bi je „ucenjivao“, te da se plašila da će pokušati da je „predstavi kao prostitutku“.

Autor: Nikola Žugić