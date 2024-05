SVET U ŠOKU, POROTA DONELA PRESUDU - Tramp proglašen krivim po sve 34 tačke optužnice

Porota na suđenju Donaldu Trampu, bivšem predsedniku SAD donela je presudu.

Tramp proglašen krivim po svim tačkama. Evo presude za svaku od 34 tačaka na suđenju Donaldu Trampu za tajni novac sada se čita u sudnici.

Ovih 34 tačaka proizilaze iz 11 faktura, 12 vaučera i 11 čekova koji čine Trampovu mesečnu nadoknadu Majklu Koenu koji je platio 130.000 dolara zvezdi filmova za odrasle Stormi Danijel

BREAKING: Donald Trump found guilty on all 34 counts of falsifying business documents in New York pic.twitter.com/Yq8LWihvRx