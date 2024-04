HOROR U NJUJORKU! Muškarac se spalio ispred suda u kom se sudi Trampu: Ljudi vrišteći bežali iz parka

Muškarac se zapalio danas ispred krivičnog suda na Menhetnu gde je u toku suđenje bivšem predsedniku SAD Donaldu Trampu, javljaju američki mediji.

Prema pisanju Njujork tajmsa, reč je o mlađem muškarcu koji se polio zapaljivom tečnošću u parku Kolekt Pond, preko puta zgrade suda.

List navodi da je 20-ak osoba, vrišteći, pobeglo iz parka.

🚨GRAPHIC VIDEO:



Man sets himself on fire outside the courthouse at the Trump Trial in NYC

pic.twitter.com/TvzLNyUDJM