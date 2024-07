Snimljena reakcija snajperista u trenutku kada je napadač pucao na Trampa! Nisu bili spremni? Ostali u šoku kada su čuli hitac (VIDEO)

U trenutku kada se začuo hitac, ispaljen ka bivšem predsedniku SAD Donaldu Trampu, snajperisti raspoređeni na krovu su se trgli.

Pojavio se snimak na kojem se vide snajperisti i zvaničnici Tajne službe SAD u trenutku kad je pucano na republikanskog kandidata Trampa. Obojica su se vidno trgla u trenutku kad se čuju pucnji, da bi tek kasnije reagovali.

Tajna služba je saopštila da je očigledan pokušaj ubistva Donalda Trampa uključivao "više hitaca (ispaljenih) ka bini sa povišenog položaja izvan mesta mitinga".

Na bini, zvaničnici tajne službe obaraju Trampa dok se čuju pucnji, dok snajperisti na obližnjem krovu reaguju tek naknadno. Viđeni su kako ciljaju na naoružanog napadača tek nakon što su na mitingu odjeknuli pucnji.

Footage of the Sniper taking shots at the shooter who shot at Donald Trump & grazed his ear. pic.twitter.com/gCU9lEZRRC