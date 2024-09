SINOVI SU MI IMALI PIŠTOLJE, NAŠLA SAM INJEKCIJE SA ŠPRICEM! Majka Uroša Blažića do detalja opisala dan pred MASAKR, pokušala da ga 'OPERE' na sve načine

Otkrivamo vam šta je majka Uroša Blažića, koji je izvršio masakr u Malom Orašju i Duboni rekla u svom iskazu.

Juče je u Specijalnom sudu održano suđenje Urošu Blažiću koji je 4. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona izvršio masakr kada je ubio devet i ranio 12 osoba.

Njegova majka Biljana Blažić izrazila je saučešće porodicama ubijene dece, a onda rekla kako ne želi da svedoči u ovom postupku.

- Izjavljujem saučešće porodici, ali neću svedočiti, ovo se sve mnogo zloupotrebljava, pa ja neću svedočiti - rekla je kratko Biljana Blažić.

Međutim, ona je svoj iskaz dala u tužilaštvu 21. juna 2023. godine kada je rekla da, bez obzira na to što je oslobođena od dužnosti svedočenja, budući da je majka prvookrivljenog, ona ipak želi da svedoči. Svoje izlaganje započela je o tome gde porodica živi i kako se Uroš Blažić preselio u kuću u Šepšinu, u kojoj je pronađeno oružje.

- Živim u Duboni, sa sinom i njegovom suprugom i detetom i sa sverkom. Moj sin Uroš prešao je da živi samostalno u kuću u Šepšinu pre dve godine. Tu kuću u Šepšinu kupili smo mi, tačnije moj suprug, svekar i ja, od novca koji smo zaradili baveći se poljoprivredom, tačnije voćarstvom kojim smo se bavili pored redovnog posla jer ja radim kao medicinski radnik na Vojnomedicinskoj akademiji, a moj suprug Radiša je oficir u Ministarstvu odbrane. Inače, poljoprivredom se bavi moja porodica, novac koji zaradimo od poljoprivrede je naš zajednički, ali tim novcem raspolaže moj svekar kao najstariji u porodici u dogovoru sa ostalim članovima - započela je svoj iskaz Biljana Blažić i objasnila da njihova porodica ima otprilike 18, 20 hektara zemlje, uglavnom pod raznim voćem.

- Godišnje prihode od poljoprivrede ne mogu da opredelim jer se taj novac ulagao, a pristizao je sukcesivno. Što se tiče mog sina Uroša, nismo imali neke probleme sa njim, u školi je bio odličan đak do 5. razreda, a posle je bio vrlo dobar, upisao je Saobraćajnu školu u Beogradu na Vračaru i u srednjoj školi je bio vrlo dobar i odličan. Pre dve godine je hteo da upiše Vojnu akademiju i na svim testovima je imao odlične rezultate ali ga nisu primili zato što je vozio motor bez dozvole i bežao je od policije kada bi ga zaustavljala. Inače, moja porodica je živela u Beogradu do pre par godina, tačnije dok nije završio školu. Živeli smo kao podstanari jedno vreme, a ranije smo živeli u stanu babe mog supruga, koji je bio vojno vlasništvo, ali smo mi izbačeni iz ovog stana. Kada smo izbačeni iz ovog stana, Uroš je krenuo u prvu godinu srednje škole - ispričala je Biljana Blažić.

U Dubonu su se preselili kada je Uroš završio srednju školu, zato što im je, kako je pojasnila, bio skup zakup stana.

- Od tada smo suprug i ja svakog dana putovali iz Mladenovca u Beograd. Tada smo iznajmili stan u Mladenovcu. U ovom stanu smo bili sve do kritičnog događaja 4. maja 2023. godine, kada nas je stanodavac iz ovog stana odjavio. Kao što sam već rekla, Uroš je prešao u kuću u Šepšinu pre dve godine, ovu kuću, tačnije prizemlje, je njemu moja porodica komplet opremila, kako bi imao sve normalne uslove za život. Režijske troškove smo plaćali Radiša i ja, davali smo mu novac da ima za hranu i trošak, a on se bavio poljoprivredom tako da je taj novac i zaradio - navela je u svom iskazu Biljana Blažić.

Takođe, istakla je da Uroš nikada nije iskazivao neko nezadovoljstvo, kada bi mu bilo nešto potrebno, on bi im to i rekao i Radiša i ona bi mu to kupili.

- Motor smo mu takođe mi kupili, Uroš nije položio za vožnju, ali je rekao da ga neće voziti dok ne dobije dozvolu. Inače, moj sin Uroš je radio u Nemačkoj tri meseca i tamo je zaradio novac, čini mi se da mi je rekao da je uplatio časove vožnje za motor - kazala je Biljana.

Kobni 4. maj 2023. godine

- Uroš je bio kod ceo dan jer smo spremali Đurđevdan, otišao je u Gornju Dubonu da kupe prase i jagnje i dovezli su se kući. Tog dana smo svi ručali, kao što sam rekla sve je bilo normalno. Moj sin nikada nije pio alkohol, nikada nije koristio drogu. Bilo mi je poznato da koristi suplemente, jer sam jednom prilikom pronašla testosteron i pronašla sam injekcije sa špricem sa insulinsko iglom. Pitala sam Uroša i on mi je objasnio da su to suplementi da bi dobio mišićnu masu. Nakon ručka, Uroš je ostao da sedi još 30 minuta, nakon čega je otišao kući, rekavši da će da ide da odmara i da će da dođe sutra, da pečemo prase - kazala je majka Uroša Blažića.

Biljana je tvrdila da tog dana nikakve svađe nije bilo, kao i inače u njihovoj porodici. Takođe, osvrnula se na to kako su dobili informaciju o onome što je učinio njen sin.

- Ja sam nastavila da spremam potrepštine za slavu. Tog dana se više nisam čula sa Urošem. U mojoj kući spavam u prizemnom delu kuće sa suprugom, na spratu su spavaće sobe koji koristi moj drugi sin sa suprugom i detetom, jednu koristi moj svekar. Negde oko 23.00 sata, mog supruga je neko pozvao na telefon i rekao: „Tvoj Uroš je ubio dvojicu“. Moj suprug je odmah počeo da zapomaže, a ja sam mislila da je neka greška. Čim je ovo javio neko mom suprugu, on je sa drugim sinom otišao do škole u Duboni. Nakon ovoga sam se čula sa suprugom i on mi je potvrdio da je naš sin pucao na neka lica i da ima mrtvih, nakon čega je počela agonija - opisala je Biljana Blažić.

Kako je dalje rekla, posle kratkog vremena je došla policija i tražila Uroša, iste večeri je izvršen pretres u kući, kao i kući u Šepšinu, gde je živeo Uroš.

- Poznato mi je da je prilikom pretresa pronađeno oružje, municija, ali ja za to oružje nisam prethodno znala. Ne znam detalje u vezi toga gde je nađeno oružje niti koje oružje je u pitanju, ali mi je poznato da je moj suprug imao u legalnom posedu vazdušnu pušku koju je još nasledio od svog dede. Moj suprug je imao i lovačku pušku, karabin, jer je bio lovac. Takođe mi je bilo poznato da je moj suprug imao neki pištolj, ali o tome nismo razgovarali - navela je Biljana.

Podsetimo, Radiša Blažić je u svom iskazu sa prethodnog ročišta tvrdio kako se nikada nije bavio lovom, a na pitanje zašto je uzimao puške, rekao je da ne zna šta da odgovori i da su ga drugovi nagovarali kako bi nekada išao u lov. Na kraju u lov nikada nije otišao, a puške su stajale pod ključem.

- Moji sinovi su imali pištolje, sa dozvolom, to su bili pištolji koji nisu imali moć opaljivanja, tako su mi bar sinovi objasnili. Ništa mi nije poznato ovom drugom oružju pronađenom kod nas u kući, kao i kod Uroša u kući. Što se tiče onog koje je pronađeno kod mog brata, o tome nemam nikakvih saznanja, niti ga je oružje interesovalo - rekla je Biljana Blažić.

Autor: Dalibor Stankov