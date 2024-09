Nastavlja se suđenje Belivukovom klanu: Okrivljeni saradnik Lalić danas će odgovarati na pitanja

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovom kriminalnom klanu nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na današnjem suđenju će okrivljeni saradnik Srđan Lalić, koji je potpisao sporazum sa tužilaštvom i pristao da iznese informacije o klanu u zamenu za blažu zatvorsku kaznu, odgovarati na pitanja okrivljenih. On je na prethodnom suđenju, održanom 13. septembra, ponovo izneo informacije o ubistvima, što je drugi put, s obzirom na to da je suđenje počelo iz početka.

Lalić je na prethodnom glavnom pretresu govorio o tome kako je upoznao Belivuka i Miljkovića, a potom i o ubistvima Nikole Mitića, Gorana Veličkovića Goksija, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

Osim toga, govorio je o kriptovanoj "Skaj" aplikaciji, koja je jedan od glavnih dokaza protiv klana, s obzirom na to da su pripadnici grupe tamo razmenjivali poruke i fotografije ubistava, a koji na ponovljenom suđenju tek treba da bude odobren kao dokaz. Takođe se dotakao i priče o drogi i oružju, ali i navodnom silovanju oštećenog I. S. na stadionu Partizana.

Lalić je na kraju svog izlaganja rekao da se koncepcija odbrane okrivljenih "zasniva na manipulaciji i latentnim pretnjama tužiocima i sudijama". On je rekao da sve okrivljene poznaje, neke bolje, neke lošije, i da je "znao da će tako da bude".

- Njima upravlja njihova taština i ne mogu da se izbore sa time, to je sve što smo ovde imali prilike da čujemo. Lažne optužbe, a onda smo u mnogim momentima uspeli da vidimo njihova direktna priznanja, zbog njihovih kapaciteta i taštine. To smo videli i od Veljka, i od Miljkovića, i od braće Budimir. Recimo, Veljko kaže: "To je kao da policija uđe bez naloga, nađe oružje i za to se sudi", tako on misli za "Skaj" materijal - rekao je Lalić pre dve nedelje.

Na današnjem suđenju njemu će biti postavljana pitanja, a osim suda, u unakrsnom ispitivanju pitanja mogu da mu postavljaju tužioci, branioci, punomoćnici oštećenih, ali i okrivljeni.

Autor: Marija Radić