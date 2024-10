Masovni ubica iz Malog Orašja i Dubone je priznao zločin, ali da li će mu to pomoći da ranije izađe na slobodu?

Suđenje Urošu Blažiću koji je 4. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona izvršio masovno ubistvo i usmrtio devet i ranio 12 osoba, održava se u Specijalnom sudu, a advokati Stefan Stefanović i Marko Anđelković - Slijepčević govorili su o ovom slučaju, kao i da li postoji mogućnost da Blažić ranije izađe iz zatvora.

Stefanović navodi da zatvorenici imaju pravo da izađu ranije iz zatvora, ali kako kaže, smatra da u slučaju Uroša Blažića to neće biti moguće.

- S obzirom da je on već pokazao određenu vrstu nediscipline u zatvoru i čak napravio par prekršaja, potukao se sa svojim cimerima, nema tu govora da može on izaći ranije. Iako načelno osuđenici imaju pravo na uslovni otpust, ako se dobro ponašaju, i dve trećine kazne. Međutim, u njegovom slučaju to je nemoguće. Što se tiče njegovog branioca, isto očekuje maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Slučaj je sa pravne strane lak. Što se tiče samog Uroša Blažića, da, on je priznao delo. Međutim, biće maksimalno osuđen. Međutim, mi ne znamo mnoge detalje te večeri koje je on uskratio u svom svedočenju. Ne znamo da li mu je neko pomogao, ne znamo da li je neko organizovao. Ne znamo da li neko stoji iza toga. Mnoge stvari se tu ne znaju i pitanje je da li ćemo ih saznati - rekao je Stefanović i dodao:

- Trenutno se dokazuje njegova krivica, koja je i dokazana, ali do kraja postupka, naravno, postoji još izvođenje dokaza vezano za njegovu odgovornost. Evo, upravo smo saznali iz svedočenja Viktora Đorđevića, njegovog druga, da je Uroš njemu rekao da je pištolj očev, da su bombe očeve, tako da ga je ovaj iskaz poprilično zakomplikovao - zaključio je Stefanović.

Sa druge strane, advokat Marko Anđelković - Slijepčević ističe da je ovo u rangu najtežeg krivičnog dela, u ravni sa genocidom i ratnim zločinima.

- Ova stvar koja se desila, vam je u rangu najtežih krivičnih dela, najteža krivična dela su međunarodna krivična dela, govorimo o genocidima, zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima. To je potpuno podjednako stepen bola. To nije ni tuga, to je bol, to je nepodnošljiv bol. I to je bol koja je ravna, bukvalno paklu. I potpuno su razumljive sve, ipak smo svi mi ljudi, te reakcije. I upravo iz tih razloga, sad ću malo da budem objektivan i stručan, policija istog trenutka reaguje, to treba da znate, i gledaju da obezbede prvo porodicu počinioca, upravo da ne bi zločin eskalirao. Onda obezbeđuju i motre na porodice oštećenih - kazao je on.



Psihički stabilan Veštačenjem je utvrđeno da je Blažić psihički stabilan, te se postavlja pitanje, kako je moguće da mladić od 20 godina redom ubija vršnjake kalašnjikovim, menja lokacije i umesto da stane u jednom trenutku, vraća se kako bi overio neke od njih. - U svim ovakvim slučajevima se obavezno podvrgava neuropsihijatrijskom veštačenju. Cilj tog neuropsihijatrijskog veštačenja je dvojak. Prvi je da li je to lice bilo sposobno da rasuđuje i da shvati posledice dela i da upravlja svojim postupcima u momentu izvršenja krivičnog dela. A drugi, bitan segment i druga bitna tačka koja se uvek utvrđuje u ovakvim slučajevima, jeste da li je on u momentu suđenja psihički sposoban da upravlja i da razume šta se protiv njega dešava. Kada govorimo o ovom prvom segmentu, nešto što učinite ili koliko imate godina, nije direktno uzročno-posledično, nije povezano sa uračunljivošću. Dakle, vi možete da budete i maloletni, a uračunljivi, možete da budete punoletni, neuračunljivi i obrnuto. Tako da, ne morate vi nužno da budete neuračunljivi ako uradite ovako delo.

Autor: Jovana Nerić