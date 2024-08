UBICA DVOGODIŠNJE DEVOJČICE DOBIO ZASLUŽENU KAZNU: Kablom zadavio ćerkicu bivše devojke!

Iako mu je advokat savetovao da to ne čini, ubica je priznao zločin.

Sa lisicama na rukama, Rašad Melek Tris je prošle godine rekao policiji da će verovatno ostatak života provesti u zatvoru. Upravo to će se i desiti.

Sudija u Mičigenu ga je u petak osudio na doživotnu kaznu za otmicu i ubistvo dvogodišnje ćerke njegove bivše devojke, Vinter Kol-Smit, prema pisanju The Lansing State Journal.

"Ti, Rašad M. Tris, zaista zaslužuješ smrtnu kaznu za zlonamerno oduzimanje života Vinter Ave’Me Kol Smit", rekla je baka devojčice, Vilin Kenon, u izjavi koju je sudu pročitao pomoćnik državnog tužioca, prenosi NBC-jev ogranak iz Detroita, WDIV.

"Kažeš da si čudovište, ali čudovište je ono što jeste i ne krije se od zlih stvari koje radi i stvara. Ti si zli kukavica i živiš kao divlja životinja. Zbog toga bi trebalo da se u zatvoru osećaš kao kod kuće do kraja života. Zaslužuješ da budeš tamo gde si sada i gde ćeš završiti. Vinter nije zaslužila ono što si joj uradio, niti ono što si uradio njenoj majci. Nikada ne bi trebalo da budeš u blizini pristojnih ljudi nakon onoga što si uradio. Truli u paklu."

