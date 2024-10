Tri osobe uhapšene zbog UBISTVA SRBINA U AUSTRIJI: 4 meseca su se skrivali u ovom srpskom gradu

Naša policija je došla do mesta u Valjevu gde su se trojica osumnjičenih pritajili u poslednje vreme, nakon čega su im stavljene lisice na ruke.

Pripadnici MUP Srbije uhapsili su Sašu K., Sašu J. i Milovana J., inače trojicu begunaca koji se sumnjiče da su 29. maja u austrijskom gradu Fezendorfu, zapadno od Beča, brutalno pretukli zemljake Zlatomira J. (66) i njegovog sina Zlatana J. (29).

Oni su, podsetimo, nakon žuste rasprave na jednom dečijem rođendanu, kako se sumnja, nasrnuli na oca i sina, tukli ih i rukama i nogama, da bi stariji čovek usled zadobijenih povreda posle nekoliko dana preminuo u bolnici.

Naša policija je u saradnji sa kolegama iz Austrije, intenzivno tragala za osumnjičenima za ovo nemilosrdno ubistvo, a trojici osumnjičenih su pre nekoliko dana lisice stavljene u Valjevu, njihovom rodnom gradu. Uhapšeni su posle četiri meseca skrivanja od austrijske policije.

- Saša K., Saša J. i Milovan J. četiri meseca nalazili su se u bekstvu, a sumnja se da su odmah nakon tuče napustili Austriju gde se krivično delo dogodilo. Članovi porodice pokojnog čoveka, koji su takođe iz Valjeva, ranije su pričali da osumnjičene viđaju u ovom srpskom gradu, te da im nije nimalo prijatno zbog toga - navodi izvor.

Kako piše Heute.at, juče ujutru, srpska policija je došla do mesta gde su trojica osumnjičenih pritajili u poslednje vreme, nakon čega su im stavljene lisice na ruke.

Podsećanja radi, pre tuče koja je dovela do smrtnog ishoda jednog od učesnika, došlo je do kraće svađe, a kao motiv napada navodi se to što se navodno Zlatan J. zabavljao sa ćerkom Saše J. i koji to nije odobravao!

- Ta veza je bila razlog zbog koje je dugo vremena između dve porodice postojala netrpeljivost. I ranije je bilo incidenata, ali sve je kulminiralo krajem maja kada su se Zlatomir i Zlatan na proslavi dečijeg rođendana susreli sa Sašom i njegovim sinom Milovanom koji su bili u društvu nećaka Saše K. - preneli su austrijski mediji reči jednog od očevidaca.

Autor: Snežana Milovanov