BIVŠA GRADONAČELNICA SEBI KUPILA SAT SA KRISTALIMA NA RAČUN NIŠLIJA?! Detalji o proširenju istrage protiv Dragane Sotirovski

Osumnjičenoj su lisice na ruke stavljene još u februaru zbog malverzacija sa Štabom za vanredne situacije.

Viši sud u Nišu potvrdio je Kuriru da je bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski i još trojici njenih saradnika produžen pritvor za još dva meseca. U međuvremenu, MUP je saopštio da je protiv bivše gradonačelnice proširena istraga zbog sumnje da je zlopotrebama službenog položaja ostvarila imovinsku korist konsultantskim kućama, a pretresom njenog stana i drugih prostorija pronađen je i ručni sat marke "svarovski" koji je, kako se sumnja, kupila sebi od novca iz gradske kase.

- Rešenjem Apelacionog suda u Nišu produžen je pritvor protiv osumnjičenih D.S., D.N., D.N. i Z.S. za još dva meseca, tako da po ovom rešenju pritvor protiv osumnjičenih može trajati najduže do 16. jula. Pritvor je protiv osumnjičenih produžen jer su osumnjičeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora od dve do 12 godina, dakle kazna zatvora preko 10 godina, kao i jer su način izvršenja i težina posledica krivičnih dela doveli do uznemirenja javnosti - saopštila nam je portparolka Višeg suda u Nišu.

Dragana Sotirovski i njeni saradnici su, podsetimo, uhapšeni 21. februara zbog sumnje u malverzacije sa angažovanjem građevinske firme usled proglašavanja sumnjivih vanrednih situacija. Sumnja se da je kao predsedavajuća Štaba za vanredne situacije koristila priliku da angažuje firme neposrednom pogodbom, suprotno zakonu o javnim nabavkama.

Istraga protiv bivše gradonačelnice je prekjuče proširena tako da se sada istražuje i njeno angažovanje konsultantskih firmi iz Srbije kojima je Grad Niš, kako se sumnja, plaćao velike svote novca za nepostojeće savete. Istraga je proširena tako da se ona sumnjiči i da je sklopila devet ugovora o konsultantskim uslugama gde je navodno oštetila državu za oko 11,2 miliona dinara, a što je kako se navodi u saopštenju policije, pokušala da prikrije u revizorskoj kontroli.

Između ostalog, sumnja se i da je Sotirovski 18. jula 2023, za potrebe reprezentacije izvršila nabavku ručnog sata marke "svarovski" u iznosu od 27.000 dinara i zadržala ga za sebe, a koji su policijski službenici pronašli prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje je koristila u Nišu. Inače, "svarovski" je poznat brend koji u izradi nakita koristi prepoznatljive kristale.

Autor: A.A.