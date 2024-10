IZ POLICIJE OTIŠAO PRAVO NA DEPONIJU! MONSTRUOZNO: Dragijević tvrdio da nije ubio malu Danku, pa odmah premestio telo! Otkriveni detalji iz optužnice

U optužnici se navodi kako su se branile Dankine ubice. Prvo priznali delo, a onda pokušali da se ''operu''.

Protiv osumnjičenih za teško ubistvo male Danke Ilić 26. marta u Banjskom polju Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, podignuta je optužnica, kao i protiv Radoslava Dragijevića koji se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomoć izvršiocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako navode mediji, optužnica protiv Jankovića i Dragijevića se temelji na priznanjima oba osumnjičena za ubistvo deteta u policiji, kao i analizama i veštačenjem kretanja službenog vozila ''Vodovoda'' Bor gde su bili zaposleni, ''fiat panda'' kojim su upravljali i kojim su, kako se navodi, devojčicu udarili.

Nijednog materijalnog dokaza u optužnici nema, što znači da nijedan biološki trag devojčice nije pronađen.

Analize kretanja službenog vozila potvrđuju da su se osumnjičeni u isto vreme kad i mala Danka nalazili u Banjskom polju, u ulici Vojvode Radomira Putnika, kao i da su posle toga bili na divljoj deponiji na Starobanjskom putu, koja je inače, prema optužnici i mesto gde su Janković i Dragijević ostavili telo devojčice.

Kao razlog podizanja optužnice navedeno je da se Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za teško ubistvo jer su 26. marta 2024. godine oko 13.53 časova, u Banjskom polju sa umišljajem lišili života dvogodišnju devojčicu, tako što su je u ulici Vojvode Radomira Putnika udarili službenim kolima. Obojica su rekli da su u Banjsko polje došli kako bi otklonili kvar u jednom šahtu u Ozrenskoj ulici, da su stali na kraj ulice Vojvode Radomira Putnika kako bi urinirali, a onda nastavili dalje. Posle 100 metara je Dragijević osetio udarac osetio Dragijević koji je bio na suvozačevom mestu.

Navodi se da je nakon toga Dragijević rekao Jankoviću da su nešto udarili, zaustavili su automobil, a Dejan Dragijević je izašao iz kola i video da su udarili devojčicu. Ubacio ju je u tovarni deo automobila gde se nalazio alat i ugušio je jer je davala znakove života. Zatim su se dogovorili da telo ostave na divlju deponiju pored Starobanjskog puta. To su i uradili, a devočicu je na deponiju ostavio Janković, da bi se potom vratili na posao kako bi završili smenu.

Dragijević je u svom iskazu detaljno opisao kako je ugušio devojčicu, kako je izgledala i sam čin ostavljanja tela na deponiji. Ispričao je i da je nakon samo pet minuta nakon što su usmrtili devojčicu naišao beli ''pikap'' i vozač (Dankin otac) ih je pitao da li su videli devojčicu, što su oni negirali, iako im je telo bilo u gepeku.

28. marta se vratili na deponiju

Tužilac je Dragijevića pitao zašto se 28. marta vratio na deponiju, a on je ispričao kako se pomenutog dana odvezao svojim automobilom ''pežo'' na mesto gde su telo devojčice ostavili i telo stavio u crni džak, a onda se odvezao kući gde je bratu i ocu priznao šta je uradio, te pokazao telo. Zatim je rekao da se ne seća gde je onda telo odneo, kao i da je sve to radio kako bi prikrio šta su on i Jankoviću uradili.

Iako su svi mislili da je slučaj rešen i da imamo izvršioce ovog monstruoznog dela, Janković i Dragijević su naprasno odlučili da promene svoje iskaze i negiraju krivicu.

Naime, 19. juna Srđan Janković na saslušanju menja svoj iskaz i u potpunosti negira krivično delo, navodeći da je tačno da je 26. marta bio u Banjskom polju sa Dragijevićem, ali samo kako bi otklonili kvar u Ozrenskoj ulici. Rekao je da je tačno da su se kretali ulicom Radomira Putnika, kao i da su stali kod jedne napuštene kuće kako bi urinirali. Ispostaviće se, napuštena kuća koju navodi je kuća u koju je Ivana Ilić odvela tog dana svoju decu da se igraju.

Negirao je da je tog dana video bilo kakvo dete, te da nisu ni mogli da udare dete jer ga nije ni bilo.

Kao objašnjenje zašto su se zaustavili kod deponije, Janković je rekao kako su tu stali da on telefonira sa čovekom od kog je kupovao crep.

Tvrdi da je delo priznao pod pritiskom

Dragijević 11. jula menja svoj iskaz, i isto kao Janković negira izvršenje krivičnog dela, takođe navodeći da je delo priznao pod pritiskom, te je bio u strahu. Njegov novi iskaz se u mnogočemu poklapa sa Jankovićevim, ali ono što je zanimljivo jeste da se u optužnici Dragijević tereti da je 28. marta kada je bio u policiji, premestio telo sa deponije.

Tačnije, Dragijević je u policiji bio od 13 časova do 14.30, a prema optužnici je telo sa deponije premestio oko 16 časova istog dana.

Inače, optužnica je napisana na 80 strana i u njoj se nalaze iskazi okrivljenih, kao i iskazi 24 svedoka.

Autor: Dubravka Bošković