'NIJE PLAKALA DOK SAM JE DAVIO' ISKAZ OD KOG PODILAZI JEZA! Otkriveni monstruozbni detalji iz optužnice: Evo kako je Dragijević ubio DANKU ILIĆ!

Protiv osumnjičenih za teško ubistvo male Danke Ilić 26. marta u Banjskom polju Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića podignuta je optužnica, kao i protiv Radoslava Dragijevića koji se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomoć izvršiocu posle izvršenog krivičnog dela.

U optužnici čije detalje otkriva portal Republika, navodi se kako je Dragijević do detalja ispričao kako je usmrtio malu Danku.

"Nisam poznavao ni devojčicu Danku, ni njene roditelje. Osetio sam kada smo devojčicu udarili službenim vozilom, izašao sam iz automobila i video nepoznato dete kako leži pored točka sa desne strane kola", naveo je Dragijević u izjavi.

Osumnjičeni za ubistvo devojčice, naveo je dalje da se seća da je Danka imala na sebi ljubičaste pantalone i plavu bluzu na raskopčavanje.

"Nosila je i zelenu jaknu sa nekom mešavinom, a imala je i dugu vezanu kosu u rep. Podigao sam je sa zemlje s obe ruke, mislim da je bila teška oko 20 kilograma. Spustio sam je u tovarni deo automobila, tačnije u deo gde se nalazila pumpa za ispumpavanje vode. Siguran sam da je devojčica disala i da se pomerala", izjavio je Dejan.

Osumnjičeni Dragijević je dalje opisao kako je devojčicu monstruozno usmrtio.

"Zatim sam je levom rukom stegao u predelu vrata, a desnom rukom sam joj zatvorio dotok vazduha, tako što sam desnu šaku stavio preko njenih usta i nosa. Sve to je trajalo oko minut, sve do momenta dok devojčica nije prestala da se pomera jer je umrla", rekao je on.

Istakao je i da ni u jednom trenuku devojčica nije plakala, niti pričala.

Kako je dalje rekao, Srđan Janković koji je vozio automobil marke ''fiat panda'', nije izlazio iz vozila.

"Dogovorili smo se da se oslobodimo tela i odvezemo ga na deponiju na Starobanjskom putu, što smo i uradili. Janković je neko vreme kod deponije razgovarao telefonom sa nekim oko kupovine crepa. Nakon toga smo obojica izašli iz vozila - ja sam čuvao stražu, dok je Srđan Janković bacio telo na deponiju, posle čega smo se vratili na posao kako bi završili smenu", rekao je on.

Dragijević je dodao i da se vratio na deponiju, stavio Dankino telo u crni džak i odvezao ga kući gde je bratu i ocu rekao šta je uradio, ali tvrdi da se ne seća gde su posle zakopali devojčicino telo.

Promenili iskaz i negirali krivicu

19. juna Srđan Janković na saslušanju menja svoj iskaz i u potpunosti negira krivično delo, navodeći da je tačno da je 26. marta bio u Banjskom polju sa Dragijevićem, ali samo kako bi otklonili kvar u Ozrenskoj ulici. Rekao je da je tačno da su se kretali ulicom Radomira Putnika, kao i da su stali kod jedne napuštene kuće kako bi urinirali. Ispostaviće se, napuštena kuća koju navodi je kuća u koju je Ivana Ilić odvela tog dana svoju decu da se igraju.

Negirao je da je tog dana video bilo kakvo dete, te da nisu ni mogli da udare dete jer ga nije ni bilo.

Kao objašnjenje zašto su se zaustavili kod deponije, Janković je rekao kako su tu stali da on telefonira sa čovekom od kog je kupovao crep.

Tvrdi da je delo priznao pod pritiskom

Dragijević 11. jula menja svoj iskaz, i isto kao Janković negira izvršenje krivičnog dela, takođe navodeći da je delo priznao pod pritiskom, te je bio u strahu. Njegov novi iskaz se u mnogočemu poklapa sa Jankovićevim, ali ono što je zanimljivo jeste da se u optužnici Dragijević tereti da je 28. marta kada je bio u policiji, premestio telo sa deponije.

Tačnije, Dragijević je u policiji bio od 13 časova do 14.30, a prema optužnici je telo sa deponije premestio oko 16 časova istog dana.

Autor: Dubravka Bošković