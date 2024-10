'Rekao da nije video Nou, a onda...' Policajka opisala kako je otkriven zločin u Ognjenovom stanu

Na suđenju za ubistvo Noe Milivojev juče se od četiri svedoka pojavio samo jedan, policajka Ana Gatarić.

Ona je ostala pri iskazu koji je dala u tužilaštvu i nije ga dopunjavala, već je samo odgovorila na nekoliko pitanja Dabetićevog branioca.

Policajka Gatarić otišla je do stana Ognjena Dabetića u svrhu ispitivanja u vezi sa nestankom Noe Milivojev, ali ju je Dabetić pustio u stan, s tim da se postavio tako da policijska službenica nije imala pogled na to šta se u stanu nalazi.

Ipak, nakom 15 do 20 minuta razgovora, Dabetić za kog je policajka u sudu rekla da je, kada je otvorio vrata stana bio uznemiren, priznao je da je izvršio ubistvo. Kasnije se, u tužilaštvu, branio ćutanjem, a u sudu je rekao da nije kriv za ubistvo i da ne želi da iznosi odbranu.

Svedočenje policajke Gatarić u tužilaštvu, koje je dala 30 oktobra prošle godine, pri kom je na suđenju istakla da ostaje, Telegraf.rs prenosi u celosti.

- Odeljenje za potrage je iz Novog Sada primilo depešu, mislim da je to bilo 27. juna 2023. godine, u vezi sa prijavom nestanka Noe Milivojev. Nestanak je prijavljen u 19. juna u Novom Sadu, a postojao je podatak da je Noa Milivojev, prema podacima koje je dao njen otac, nestala 17. oktobra, odnosno da je tada ostvaren poslednji kontakt sa njom. U depeši je traženo da se preduzmu mere za pronalaženje i takođe je traženo da se provere lica Ognjen Dabetić i Lazar Amidžić, koji je na TikToku poznat kao "Kengur" - rekla je policajka u tužilaštvu.

Ona je objasnila da je Dabetić policiji bio interesantan jer je bio u vezi sa Noom, dok je za Amidžića utvrđeno da nije na prijavljenoj adresi, kao i da u kritičnom periodu nakon nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa Noom i dodala da nije sigurna da li je o njemu bilo navedeno da je bio u pritvoru zbog vršenja krivičnog dela u unutrašnjosti.

- Ja nisam dužila konkretnu depešu, ali sam se bavila Noinim nestankom. Patrole su više puta odlazile na Dabetićevu adresu, ali ga policajci tamo nisu pronašli. Kolega Miloš Stanimirović i ja smo prvo ostvarili kontakt sa Noinim drugom Markom Pavlovićem, koji je naveo da je transrodna osoba i predstavio se kao Ana Marija. Navela je da je Noa neko vreme bila kod njega, da su zajedno boravili u nekom apartmanu na Slaviji, ali nije znala da nam kaže adresu. Bila je zabrinuta za Nou i rekla da je ona 17. juna otišla kod Dabetića, da su oni bili u vezi i da je ta veza bila turbulentnau smislu postojanja verbalnog i fizičkog nasilja, te da zbog toga brine - dodala je Gatarić.

"Osećao se miris hemikalija"

Policajka je opisala da je sa kolegom Stanimirovićem oitšla na Dabetićevu adresu u Ulici Cara Lazara i da im je okrivljeni otvorio vrata i omogućio im uvid u ličnu kartu i da su najpre razgovarali na vratima.

- Rekao je da nije video Nou od 4. juna, kada je intervenisala policija, što sam ja znala proverom kroz policijske evidencije. Rekao je da je policija intervenisala jer je Noa pokušavala da uđe u njegov stan i da je od tada nije video, da je spominjala odlazak u Austriju. Mi smo postupili po standardnoj proceduri za prijavu nestanka, koja podrazumeva da, ukoliko držalac dozvoli, izvršimo vizuelni pregled prostora. Dabetić je dozvolio da pogledamo stan sa vrata. Stan je bio u neredu, osećao se miris hemikalija. Pitali smo da li u stnau ima Noinih stvari, a on je rekao da su tu Noine patike i dva telefona, za koje je rekao da mu ih je poklonila - ispričala je Gatarić.

Priznao ubistvo

Kako je objasnila u tužilaštvu, sa Dabetićem su "vodili normalan razgovor", ali je on vremenom "postajao sve nervozniji", ali ni u jednom momentu nije odbijao saradnju. U jednom momentu je, prema njenim rečima, Dabetić rekao da "hoče da ispriča onako kako je bilo".

- Tada je rekao da je Noa pre otrpilike 20 dana, nije mogao uopšte da precizira dan, dolazila i da su se na galeriji stana svađali, da je došlo do fizičkog sukoba i da ju je on zadavio, mislim da je rekao kablom, a onda delove tela isekao, stavio u plastične posude i zalio kiselinom, kao i da se to nalazi u kupatilu. Miloš je pitao da li može da pogleda, a Dabetić je rekao da može. Miloš je pogledao sa vrata kupatila, mislim da je morao da zakorači, i tada je video da se u kupatilu zaista nalaze neke plastične kutije sa sadržajem koji je nama nepoznat - objasnila je policajka.

Prema njenom iskazu koji se nalazi u optužnici protiv Dabetića, svoj troje su, potom, izašli ispred stana, a oni su pozvali svoje starešine i dalje su, po liniji rada, obaveštena nadležna policijska odeljenja i tužilaštvo,

- Ognjen je u početku delovao potpuno normalno, vodili smo normalan razgovor, s tim što je vremenom postao nervozniji, a ono što je govorio, govorio je smireno, istim tonom. Nisam primetila nikakvu emociju, delovalo mi je da je takva osoba, nekako flegmatična. Nama Ognjen nije dozvoljavao da pregledamo galeriju. Mi se tamo ni u jednom momentu nismo popeli. Takođe, u prvom momentu nam nije dozvoljavao ni da pogledamo kupatilu, ali je, nakon što je ispričao šta se tamo desilo, bio saglasan da Miloš pogleda kupatilo - istakla je.

Spomenula Kengurove videe sa Noom

Ona je rekla da je Lazar Amidžić naveden kao interesantno lice u samoj depeši iz Novog Sarada, ali da ne zna da li inicijalnoj ili nekoj kasnijoj, kao i da je u pitanju tiktoker poznat kao "Kengur", koji je objavljivao video klipove u periodu Noinog nestanka i na kojima se nalazi osoba, koja bi mogla da bude Noa, a koja je bila polugola.

- Tom licu je stavljao ruku na stražnjicu. Ja sam te klipove pogledala, ne bih znala kako sa sigurnošću da ih opišem, ali ponavljam danam Amidžić u tom trenutku nije bio relevantan jer u vreme Noinog nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa njom, jer je, koliko se sećam, bio na zadržavanju ili u pritvoru zbog izvršenog krivičnog dela - rekla je.

Branilac tražio izuzimanje Dabetićevog priznanja

Dabetićev branilac je, nakon što je policajka dala iskaz u tužilaštvu, stavio primedbu na dve okolnosti. Jedna se odnosila na pitanje u vezi sa stanjem Ognjena Dabetića, a istakao je da "takva izjava svedoka ne predstavlja nikakvo saznanje, već njen subjektivni doživljaj".

U pogledu Dabetićevog navodnog priznanja, branilac je predložio da se taj deo iskaza izuzme izuzme kao nezakonit jer je Ognjen Dabetić izneo odbranu pred tužiocem u prisustvu svog branioca, te ne mogu da stoje tvrdnje, niti policajac može da prenosi šta mu je osumnjičeni rekao, s obzirom na to da policiji nije bilo povereno saslušanje, niti je Dabetić poučen o svojim pracima, a policajac nema status običnog građanina i svedoka, dok operativan rad ne dostavlja dokaz, što je, kako je rekao, opšte poznato.

Policajka je danas, odgovarajući na pitanja Dabetićevog branioca na suđenju ispričala kako se Dabetić ponašao kada mu je zakucala na vrata.

- Došli smo na razgovor. Dabetić je prvo stajao na vratima, a nas je pustio u stan, ali je stao tako da nismo videli stan od njega. Delovao je uznemireno, nije mu bilo prijatno što je policija tu, ali odgovarao je na naša pitanja - rekla je Gatarić.

Sudija je odbila pitanja branioca u vezi sa tim da li je policija imala nalog za pretres stana i da li su Dabetiću rekli da ima pravo na advokata. Obrazloženje sudije bilo je da "svi znaju da policija nije imala nalog za pretres stana", već nalog za ispitivanje Dabetića u vezi sa Noinim nestankom.

Branilac okrivljen Dabetića ponovo je zatražio da se iz iskaza policajke Gatarić koji je dala u tužilaštvu izuzme deo u kom je rekla da je Dabetić priznao da je izvršio uvistvo, odnosno da se taj deo iskaza ne koristi kao dokaz.

Autor: Marija Radić