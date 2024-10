OTAC DANKE ILIĆ OČI U OČI SA UBICAMA: Zaustavio ih je i postavio OVO PITANJE, ništa nije slutio tada

Nesrećni čovek je nastavio da traga za svojim detetom, ne sluteći da su Danku usmrtili upravo ljudi koje je sreo.

Protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić, podignuta je optužnica, a portal Republika je imao uvid u istu. Jedan od najezivijih momenata je trenutak kada je Miloš Ilić, otac devojčice, presreo optužene i pitao: "Da li ste videli devojčicu?", a oni ga slagali i rekli da nisu.

Nesrećni čovek je nastavio da traga za svojim detetom, ne sluteći da su Danku usmrtili upravo ljudi koje je sreo.

Kao što smo juče pisali, Dejan Dragijević je u svom prvom iskazu koji je dao do detalja opisao na koji način je usmrtio Danku, a otkrivamo i šta je Janković rekao u svom iskazu u policiji.

On je isto kao i Dejan Dragijević rekao da su nakon što su završili posao koji su imali u naseljima Malazija i Suvaja krenuli u Banjsko polje, u Ozrensku ulicu gde je trebalo da otklone neki kvar na šahtu. Kada su završili sa poslom, krenuli su nazad na posao u ''Vodovod'' Bor, ali su usput stali da uriniraju. Kako je rekao, kolima su otišli do jedne napuštene kuće koja se nalazila sa leve strane kuće (kuća u kojoj je Ivana Ilić, Dankina majka bila sa decom), zaustavio je vozilo ispred kapije koja je bila otvorena, i izašli su da uriniraju.

Kada su krenuli nazad, Dejan mu je rekao da stane jer su udarili u nešto, ali da on nije čuo ništa. Navodi da je zaustavio automobil i da je ostao u njemu, dok je Dragijević izašao iz vozila, da ga je video kako otvara zadnja desna vrata i ubacuje dete preko alata, koje je bilo bez svesti, ali je pomeralo ruke.

Seća se da je devojčica imala kosu vezanu u rep, obučena u maslinasto zelenu jaknu i roze pantalone, kao i da mu se čini da je na sebi imala bele patike.

Kada je pitao Dejana šta će da rade, on mu je rekao da je ona ''već gotova'' i da će je baciti negde. Navodi da je Dragijević onda izašao iz kola, otvorio zadnja desna vrata i gorinjim delom tela ušao u zadnji deo vozila, da se on okrenuo sa vozačevog mesta da vidi šta radi i da je tada video kako su mu ruke oko detetovog vrata, kao i da je gornji deo detetovog tela desetak centimetara podignut sa alata, na kom je bilo položeno. Takođe, potvrđuje Dragijevićevu priču da ih je u putu ka deponiji gde su odlučili ostave telo, zaustavio muškarac u belom automobilu (Dankin otac) i upitao da li su videli devojčicu, a da su oni odrično odgovorili.

Janković je rekao da su se dogovorili da devojčicino telo ostave na deponiji na Starobanjskom putu, a da je pre nego što su uradili dogovoreno, pričao sa jednim čovekom zbog kupovine crepa, što je rekao i Dragijević u svom iskazu.

- Dejan je otvorio zadnja vrata vozila, rekao mi je da uzmem devojčicu i da je izbacim napolje - rekao je Srđan Janković i dodao da je to uradio tako što je levu ruku prebacio ispod gornjeg dela tela devojčice, a desnu ruku ispod donjeg dela detetovog tela koje više nije davalo znake života.

Dalje navodi da je došao do ivice bedema gde je bila gomila smeća, da je dete spustio na toj strmini među smećem i da su se nakon toga vratili u vozilo i odvezli se nazad u firmu gde su auto ostavili.

Kako je rekao, sutradan su on i Dragijević ponovo radili kada mu je Dejan rekao da mora da skloni Dankino telo sa deponije, a da mu je on odgovorio da ne sme to da uradi jer ima mnogo policije.

Dan kasnije ga je Dejan upitao da li je završio to što mu je rekao, on je rekao da nije jer nije smeo, a Dragijević mu je onda kazao da je on to sam završio pošto on nije smeo.

Ističe i da je na pitanje gde je sada telo devojčice Dejan Dragijević rekao da je to njegova briga i da nije želeo da mu otkrije mesto gde je odneo Dankino telo.

Podsetimo, i Dejan Dragijević i Srđan Janković su nakon datih iskaza u policiji, promenili svoje iskaze pred tužilaštvom i negirali izvršenje krivičnog dela.

Autor: Dalibor Stankov