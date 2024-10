Živeli smo za dan kada ćemo saznati ko je ubio našeg Zokija. Ubijen je kao poslednji mafijaš, a bio je daleko od tog sveta!

Ovim rečima za Kurir počela je ispovest rođaka Zorana Uskokovića Skoleta (22) koji je likvidiran 29. januara 2021. godine oko 23.30 sati u Borskoj ulici na Kanarevom Brdu, na svega 50 metara od zgrade u kojoj je živeo. Egzekutor Miloš Krstić (38), koji je pre dva dana uhapšen u velikoj akciji MUP Srbije, Evropola i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal sa trojicom članova kriminalne grupe, kobne večeri maskiran u starca sa štapom u ruci, staromodnim kaputom i šubarom na glavi pucao je žrtvi u čelo i bradu.

- Dan po dan, godina po godina... Čekali smo strpljivo pitajući se ko je i zašto ubio našeg Zokija. Videli smo na vestima da je uhapšena ekipa zbog ubistva, a jednog od njih znam iz viđenja, znao je našeg Zokija, ostale zaista ne poznajem - kaže rođaka žrtve i dodaje:

- Eto, znamo sad ko su krivci za njegovu smrt, ali opet ne znamo zašto su nam ubili našu zvezdu vodilju. Izlazio je iz kola te večeri, hteo je da dođe svojoj kući. Ali nikada više nije ušao, iako ga često čekamo da se pojavi na vratima. Pratili su ga, vrebali priliku da ga ubiju. I eto, ubili su ga bez trunke kajanja, kao najgoreg kriminalca, a on je bio jedan divan mladić koji nije živeo u tom lošem svetu. Nije pripadao takvom društvu.

Naša sagovornica je potom rekla, da su Zoranova majka i očuh neutešni nakon zločina.

- Njima se srušio ceo svet. On im je bio sve. Dugo im je trebalo da prihvate šta se dogodilo. Zoki je bio pun ljubavi, dobrote i nekako svi mislimo da nije ubijen zbog nekog svog "duga". Ovde je nešto drugo u pitanju, ali ne znamo šta. Pitanje je da li ćemo dobiti odgovor na to pitanje koje nas muči već tri ipo godine - kaže Uskokovićeva rođaka za Kurir i dodaje da on nije imao dosije niti je bio problematičan.

- Verujte, Zoki je imao neke sitne prekršaje za parkiranje, za saobraćaj i to je sve. Mali je ovo kraj, a bogami i grad, znali su od malena ko je on i čiji je sin. Nosio je njegovo ime, ali nije bio kao on - tvrdi rođaka.

Ubijeni Zoran Uskoković bio je sin Zorana Uskokovića Skoleta, poznatog kriminalca iz devedesetih koji je likvidiran u mafijaškom obračuna 27. aprila 2000. godine na Vidikovcu. Spekulisalo se da je Skole stariji ubijen iz osvete za likvidaciju Željka Ražnatovića Arkana koja se dogodila u januaru te godine. Iako nikada dokazano pred sudom, podzemljem su kružile priče da je Arkovo ubistvo naručio i organizovao upravo Skole stariji. Skole mlađi je imao samo dve godine kada mu je otac usmrćen.

Kako su u utorak saopštili nadležni organi, smrt Skoletovog sina je rasvetljena posle tri ipo godine, a lisice su stavljene Milošu Krstiću (38), Aleksi Dimitrovu (31), Vladimiru Babiću (39) i Nikoli Živanoviću (45), dok je Aleksandar Nikolić u bekstvu. Kao organizator kriminalne grupe označen je Nikola Živanović, a kao motiv likvadacije navedena je bezobzirna osveta.

Žitelji Kanarevog brda

Kome je on kriv i za šta?

Žitelji Kanarevog brda kažu za Kurir da su dobro poznavali mlađeg Zorana Uskokovića.

- Naš mali Zoki, nasmejani naš dečak. Sećam se te večeri kada su javili da su ga ubili, živim na poslednjem spratu zgrade, ali sam morala da siđem da se uverim da je to naš dečak. Svi su ga ovde voleli. Prokleti bili oni što su ga ubili, kome je on kriv i za šta? - pomalo ljutito kaže za Kurir baka koja i dalje pamti kako je trčkarao kao dete.

- Takvo dete, vredno i pošteno trebalo je da živi, a ne da ga ubiju, tu na kućnom pragu. Zamislite kako im da je svaki dan gledaju mesto na kom je umro - dodala je.

Osumnjičeni Fudbaler i misicin muž Kako je Kurir već pisao, jedan od uhapšenih zbog ubistva Skoleta mlađeg je bivši muž naše poznate bivše maneknke, misice i rijaliti učesnice Sandre Obradović. U pitanju je Vladimir Babić, kog je i sama manekenka optuživala za nasilje, kada je pre nekoliko godina javno pokazala modrice, tvrdeći da ju je partner brutalno pretukao, te da ju je i ranije tukao, pa čak i dok je bila trudna. Kako je govorila, nije ga prijavljivala jer joj je pretio ubistvom, te da ga se jako plašila "pošto je on moćan". Inače, Vladimir Babić je ranije osuđivan i to zbog trgovine narkoticima. Još jedan od uhapšenih poznat je javnosti, ali iz sveta sporta. U pitanju je Aleksa Dimitrov, fudbaler jednog nižerangirnog beogradskog fudbalskog kluba.

