'BIO JE DUŠA OD ČOVEKA, A UBILI SU GA KAO NAJGOREG KRIMINALCA!' Oglasila se rođaka pokojnog biznismena iz Šapca, evo na šta familija sumnja!

Poznati biznismen Sreten Petrović (64) iz okoline Šapca, ubijen je u subotu u svom magacinu veleprodaje, a za ubicom se i dalje traga. Neutešna porodica juče je sahranila Sretena i ispratila ga na večni počinak, a sada je njegova rođaka za Kurir ispričala detalje zločina.

Sreten Petrović ubijen je 7. decembra u selu Varna kod Šapca u svojoj hali veleprodaje koju je nedavno potpuno renovirao.

Naime, sumnja se da je u pitanju profesionalno ubistvo s obzirom da je ubica koristio oružje s prigušivačem. Policija i dalje intezivno već pet dana traga za napadačem koji je ispalio tri hitca u potiljak žrtvi, kog je sin kasnije pronašao u lokvi krvi i to kako leži na stomaku.

- Nemam reči kojima bi opisala ovu bol koju svi porodično osećamo. Sreten je bio stup porodice, čvrsto je stajao na zemlji sve ove godine. Širio je biznis i poštenim radom sve stvorio - kaže rođaka koja je želela da ostane anonimna, a potom dodala:

- Svi su se slomili, kada su saznali da ga je neko ubio. Ubijen je kao da je najgori kriminalac, a on je bio jedna divna i dobronamerna duša koja je svima pomagala.

Sreten Petrović je nađen nakon tri sata od zločina, i da su to navodno, pokazale kamere.

- Magacini gde se dogodilo ubistvo Sreten je svakodnevno obilazio, a tako je bilo i u subotu. Imao je nekog nedovršenog posla, a trebao je i da nahrani pse. Međutim, kada je došao zatekao je nekoliko njih koji su pokušali da ga opljačkaju - kaže ona i dodaje:

- Hteli su te šerpe valjda da prodaju na crno, jer im se to isplati zbog kvaliteta, a takođe su tražili i pare koje nisu našli u tom trenutku. Sreten se pojavio u prostoru gde je njegova kancelarija, a tamo su ga prvo nekoliko puta udarili, a potom navodno jedan od njih je uzeo pištolj i ispalio tri hitca u njega. Komšije su čule buku i pozvale su Sretenov sina, a on je pokušao da dobije oca na telefon, ali kako u tome nije uspeo otišao je do hale.

Prema njenim rečima, Sretenov sin zatekao je strašnu scenu u magacinu. Njegov otac ležao je potbuške u lokvi krvi.

- Sreten je izrešetan u glavu. Bože, ne mogu ni da pričam o tome. Strašno mi je sve ovo - kaže potresnim glasom rođaka i dodaje da je potom došla policija i Hitna pomoć koja je konstatovala smrt biznismena koji decenijama dobro posluje u ovom okrugu.

- Kako sam čula od članova najuže familije, Sreten je navodno, ubici ili tim banditima nudio novac pre nego što je ubijen. Novac je nađen navodno, pored tela ubijenog biznismena.

Kako nam je potom objasnila rođaka žrtve, svi se nadaju da će saznati ko je ubio Sretena, a koliko je bio dobar čovek, zatim i poslodavac govori i to koliko je ljudi juče došlo na njegovu sahranu. Takođe, ona je navela i da je Sreten kod groblja u selu kupio novi plac gde je planirao da gradi novu halu.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu koje vodi istragu povodom ubistva za Kurir kažu da se i dalje traga za NN licem koje je počinilo zločin i da to rade u saradnji sa PU Šabac.

Autor: Aleksandra Aras