'Nedavno je kupio zemlju za 200.000 evra' Komšije ubijenog biznismena iz Šapca otkrile šok detalje

Poznati biznismen iz Šapca Sreten Petrović (64) ubijen je u subotu u svom magacinu, a danas su ga porodica i prijatelji ispratili na večni počinak.

Ubistvo se dogodilo u subotu uveče u hali koju Petrović ima u selu Varna kod Šapca. Napadač mu je navodno ispalio tri hica u potiljak i to iz pištolja sa prigušivačem. Ubica je nakon zločina pobegao i policija intenzivno traga za njim, a ovakvu likvidaciju Šabac ne pamti, pa se veruje da ga je počinio neki specijalac ili profesionalni ubica.

Komšije u Jevremovcu, odakle je ubijeni biznismen, kažu da su juče ujutru saznali da je Petrović ubijen.

"Od policije smo juče ujutri saznali da je komšija ubijen. Patrola je došla i tražili su nam snimke kamera, ali naš video nadzor trenutno ne radi", ispričala je meštanka Jevremovca.

Sin ga našao u lokvi krvi

Petrović je sahranjen danas u 14 časova na groblju u Jevremovcu.

Uspešnog preduzetnika koji se decenijama bavio prodajom šerpi, escajga i drugih stvari za domaćinstvo, u lokvi krvi našao je sin.

Komšije su čule buku i vrisku iz magacina i o tome obavestile Sretenovog sina, koji je prvo pokušao da stupi u kontakt sa ocem, a kako to nije uspeo, došao je do hale koju koriste za veleprodaju. Tamo je, prema njihovim rečima, zatekao oca u nesvesnom stanju i to kako leži na stomaku u lokvi krvi. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt bogatog preduzetnika.

"Sreten je 30 godina u tom poslu i važi za vrednog i poštenog čoveka, nedavno je kupio zemlju za 200.000 evra. Pored ovog magacina i veleprodaje, od skora je imao još jedan u Varni. Živeo je u Jevremovcu, ima sina i ćerku, koji imaju svoje porodice. Sreten i njegova žena Milanka su privrženi unucima", ispričao je Jevremovčanin Stanko.

Magacin je na obodu Jevremovca na ulazu u Varnu, a kuća Petrovića je nekoliko kilometra od magacina.

