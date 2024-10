DŽONI SA VRAČARA BEŽAO SA SVE ŠIPKOM U NOZI! Sve isplanirali do detalja, a pomogla mu jedna žena! Posle ovoga se povezao sa Zvicerom i misteriozno nestao

U čitavoj akciji, učestvovala je i jedna medicinska sestra koja je pomogla da se Vušović ubrzo nađe na slobodi, a potom i spoji sa odbeglim vođom "kavčana".

Nikola Vušović, označeni vođa "vračaraca" godinama popunjava stranice crne hronike zbog niza kriminalnih radnji, ali takođe i zbog velike misterije koje su dugo mučile javnost - kada je i kako Vušović ranije uspevao da izbegne hapšenja, ali i da pobegne stražarima nakon što su mu lisice stavljene na ruke.

Hapšen u Dominikani, misteriozno nestao

Podsećanja radi, jedan od najtraženijih kriminalaca, uhapšen je danas u Barseloni po Interpolovoj poternici, međutim, Vušović je hapšen i ranije i to u martu 2021. godine u Dominikanskoj Republici.

- Umesto da bude izručen Srbiji koja je tada tragala za Nikolom Vuševićem, on je pušten iz ekstradicionog pritvora i pod nizom misterioznih okolnosti pušten na slobodu - podseća izvor.

Nakon toga, Vušoviću se gubi svaki trag, a spekulisalo se takođe da ga čuvaju narko-karteli i da se krije i dalje u Dominikani.

Medicinska sestra pomogla u akciji

Ipak, mnogo ranije Vušović se našao u centru još većeg skandala, kada je, kako su mediji tada pisali, uspeo da nestane zahvaljujući akciji koju su organizovali mafijaši iz Crne Gore.

Naime, pre nekoliko godina, gradom su kružile priče da je Vušović uspeo da pobegne iz postelje Kliničkog centra u Beogradu, gde je bio smešten nakon obračuna u kom ga je, kako se sumnjalo, ranio Lazar Vukićević. O tome je, podsetimo, govorio i otac Lazara Vukievića kada je svedočio 15. oktobra na suđenju "vračarcima". Naime, Milorad Vukićević je rekao da je o sukobu Lazara i Vušovića čuo samo gradske priče.

- Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao, i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno da ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje - rekao je nedavno otac Lazara Vukićevića, koji je ubijen 2020. godine od strane Belivukovog klana, kako se sumnja.

Iako ranjen, u podzemlju se spekulisalo da je Džoni sa Vračara tada uspeo da pobegne i to uz pomoć jedne medicinske sestre i zatvorskog čuvara koji je obezbeđivao prostoriju u kojoj je ležao upucani vođa klana.

- Posle ranjavanja, Vušović je prebačen u Centralni zatvor. Trebalo je da služi kaznu zbog posedovanja marihuane. Ipak, njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Bio je na ivici da dobije sepsu, pa su lekari iz zatvorske bolnice želeli da ga prebace na VMA, gde je trebalo da ga operišu - pisali su mediji ranije.

Međutim, Vušovićeva porodica tada nije želela ni da čuje za to, već su insistirali da ga prebace na Klinički centar. Tek kasnije, isplivalo je zbog čega je sve to strogo traženo.

U čitavoj akciji, učestvovala je i jedna medicinska sestra koja je pomogla da se Vušović ubrzo nađe na slobodi, a potom i spoji sa odbeglim vođom "kavčana".

- U noći kada je Vušović pobegao iz bolnice, medicinska sestra je odvukla stražara u jednu sobu i tamo je imala intimne odnose sa njim. Ukrala je i ključ od lisica kojima je Vušović bio vezan i ostavila ga je na dogovorenom mestu. Džonija su pronašli njegovi drugovi, otključali lisice i izvukli ga iz sobe sa sve šipkom u nozi - preneli su ranije mediji i dodali da ga je tada grupa kriminalaca odvela u Crnu Goru gde se Nikola Vušović povezao sa Radojem Zvicerom, odbeglim vođom "kavačkog klana".

Autor: Dalibor Stankov