DŽONI SA VRAČARA PRAVIO SELFIJE U KUPATILU I LIFTU: Slike slao vračarcima, svi zaćutali na jedno pitanje sudije

Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem fotografija i poruka sa Skaj aplikacije, kojima tužilaštvo dokazuje da se iza nadimka Pirana na Skaju krio Vušović.

Vušovića je, podsetimo, prošle godine uhapšen u Barseloni, gde se skrivao i još uvek nije odlučeno da li će biti izručen Srbiji ili nekoj drugoj državi.

Među slikama koje su danas prikazane u sudnici je i fotografija muške noge, na kojoj se vidi veliki ožiljak preko butine. Inače, navodno je Vušović 2008. godina bio ranjen u vatrenom obračunu a spekulisalo se da je u njega tada pucao Lazar Vukićević, kog su pripadnici Belivukovg klana, prema optužnici 2020. ubili u kući u Ritopeku.

O ranjavanju Vušovića, pred sudom je govorio otac pokojnog Vukićevića.

"Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje", rekao je svedočeći pred sudom otac pokojnog Lazara Vukićevića.

Kao dokaz, izvedene su i poruke sa Skaja, a za koje tužilaštvo tvrdi da ih je u decembru 2019. slao Vušović i u kojima priča o svojoj povredi i savetuje nekoga da bude uporan do oporavka

"Te vežbice smešne, samo radi. Znače one mnogo posle teških povreda".

"Ja nisam koleno mogao da savijem uopšte i godinu dana vežbe i može sve. Tako je brate moj samo glavu gore i jaka volja i biće to bombona. Samo uporno".

"Uf majku mu, je..ni su nervi. Vidiš meni isto noga kako pocepana bila, dugo trajao oporavak. Al može sve, meni retardirani neki doktori rekli nećeš moći da hodaš. Al samo uporno, mlad oraganizam brate, sve ide iz glave. Opravićeš se ti, bićeš kao nov".

U sudnici je kao dokaz da je Vušović na Skaju bio Pirana prikazano više selfija, na kojima muškarac ima podignuta tri prsta, sedi za stolom, slika se u ogledalu kupatila u rukavicama za trening, u ogledalu lifta sa kačketom, bradom i crnom kosom. Prikazana je i fotografija muškarca sa bradom, dužom kovrdžavom kosom.

Na pitanje sudije da li neko prepoznaje Vušovića, niko od optuženih se nije javnio za reč niti izašao za govornicu.

Potom su prikazane poruke od 7. marta 2021., pre hapšenja kriminalne grupe, gde komentariše sa drugim okrivljenim da je sutra glavna tema u medijima i gde se pominje njegova povezanost sa klanom Veljka Belivuka, koji je uhapšen dva meseca ranije.

Vušović: Šta kažu? Ajde Brate, ja sutra treba da letim u Pl (prim aut. Portugal)

U sudnici je potom, kao dokaz tužilaštva u sudnici prikazan tekst Kurira u kom se navodi da slede hapšenja Vušovića i pripadnika njegove grupe.

U sudnici su danas izvedene poruke i fotografije kojima tužilaštvo dokazuje da se iza jednog od nadimaka sa Skaja krije i optuženi Danilo Tešić.

Prema optužnici, Vušović je angažovao Tešića za učešće u ubistvo nekadašnjeg pripadnika klana Strahinje Savića koji je uhapšen u Crnoj Gori i vođe kriminalne grupe su odlučile da ga ubiju kako ne bi progovorio pred policijom. Kako se navodi u optužnici, Savića su planirali da ubiju tako što su mu u pečenje stavili cijanid i preko sestre mu poslali u pritvor, ali je on preživeo jer je otrov izgubio dejstvo pošto je pečenje bilo vruće.

"U optužnici piše da mene Vušović za ubistvo Strahinje Savića angažuje u februaru 2021., ko je mene pratio u januaru? Nigde ne postoji nalog", rekao je Tešić iznoseći primedbe na fotografije iz januara te godine, koje su izvedene kao dokaz da je on koristio Skaj.

Sudija Svetlana Aleksić, koja je konstatovala da na nekoliko fotografija prepoznaje okrivljenog Tešića, pozvala je posle svake da se izjasni da li je on na slici, ali je on uvek odgovarao da se "ne seća da se tako slikao".

"Kako da vam objasnim, ja nisam stručno lice, forenzičar, da se izjasnim ko je na fotografiji. Ne prepoznajem osobe", odgovarao je Tešić.

U sudnici su prikazane selfi fotografije muškarca i psa, istog muškarca sa prijateljima, zagrljenih muškaraca sa podignuta tri prsta.

"Ja se ne sećam da sam se slikao sa ovim psom ili aždajom. Nisam stručan da kažem da li sam ja - svađalačkim tonom je optuženi Tešić prokomentarisao i drugu sliku a posle prikazivanja fotografije dva muškarca rekao je da to mogu da budu "ljudi ili lutke".

U sudnici je pušten i audio snimak na kom se čuju dva muška glasa, a od kojih koji je prema navodima tužilaštva poslao okrivljeni Tešić a na kom se čuje kako jedan drugom čestitaju Novu godinu i žele "slobodu što je najbitnije".

Međutim, posle izlaska za govornicu, Tešić je okrenuo leđa i rekao "ovo je plod veštačke inteligencije".

Na sledećoj slici zastava na kojoj piše "S verom u Boga" i muškarac sa podginuta tri prsta u plavoj majici - konstatovala je sudija, na šta je Tešić odogovorio da se on "ne izjašnjava kao Srbin", tako da to sigurno nije on.

Tužilac Milenko Mandić, međutim, naveo je da su fotografije vrlo jasne.

Međutim, tokom izvođenja dokaza vezanih za Tešića u publici je nastala pometnja, pošto je njegova supruga glasno komentarisala "Ovo nije on. Danilo je plav". Sudski stražar prišao je ženi i opomenuo je da ne komentariše suđenje.

Inače, ona mu je kroz staklo slala poljupce i komentarisala da bi "volela da mu rodi blizance".

Autor: Dalibor Stankov