'ON JE ZLO! KADA GA PITAJU ZA MOJE DETE, SAMO SE SMEJE' Ispovest oca male Danke Ilić - Jedan od dvojice će propevati na prvom ročištu, siguran sam!

Jedan od dvojice optuženih će na prvom ročištu propevati sve, u to sam siguran 99 odsto, rekao je Miloš Ilić, otac nestale devojčice iz Bora, u lajvu na Tiktok profilu.

Dao bih svoj život da je moja Danka živa, ali... Čitao sam u optužnici kako su Dejan Dragijević i Srđan Janković opisali šta su uradili mom detetu i posle toga više nisam hteo da čitam. Nismo bili prisutni kad su njih dvojica svedočila, ali su oni bili prisutni kad smo mi davali izjavu. Tužilac me tada pitao da li da ih pomeri, da ne budu u prisustvu majke, a moja supruga je rekla: „Neka ih tu, neka vide bol“...

Ovo je u lajvu na Tiktok profilu Državni, u razgovoru sa Sanjabg73, izjavio Miloš Ilić iz Bora, otac dvogodišnje Danke, koja je ubijena 26. marta u Banjskom polju, za šta su optuženi Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50). Miloš i njegova supruga Ivana su se prošle nedelje takođe obratili javnosti na Tiktok profilu Državni i to obraćanje je izazvalo veliku pažnju javnosti. U prvom obraćanju Miloš i Ivana su dali odgovore na 13 teorija zavere, a sada su se dotakli Ivaninog telefona, iz kojeg je, navodno, obrisano 400 poruka.

Nebuloze o porukama

- To su sve nebuloze, neistine... Ko god da je to rekao, slagao je. Telefon su veštačili od prvog dana, čak je i pre dva meseca Ivanin telefon bio na veštačenju sigurno 20-30 dana - naveo je Miloš Ilić.

On je dodao da je siguran da će jednom saznati šta se dogodilo s njegovom ćerkom.

- Jedan od dvojice optuženih će na prvom ročištu propevati sve, 99 odsto sam siguran. Ne znam zašto ne kažu gde je telo moje ćerke. Ja tvrdim da postoji treća osoba i da je to Radoslav Dragijević, otac optuženog Dejana! On na društvene mreže stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dete, samo se smeje... On je zlo! Nema empatiju - naveo je Miloš Ilić i dodao:

- Nema drugi scenario, kad priznaš nešto i kad ti i kolega prizna da ste sve to napravili, šta više ima da se priča. Čitao sam optužnicu i te ključne stvari koje su navodili na ispitivanju, nema šta da se priča. Ja sam miran zato što imam sve dokaze, imam dokaz s kamere da su išli da peru kola i u koje vreme su bili na toj deponiji. Sve imam crno na belo!

Dankin otac je dodao da im niko iz porodica optuženih nije izjavio saučešće, kao i da je na početku bilo teško i da izađu na ulicu, ali da im je obraz čist.

- Kako ljudi znaju da li je Ivana pustila suzu ili nije? Da li su bili tu da vide? Snimili su nas kad smo išli sinu da kupimo igračku, pa su rekli da idemo u Grčku, a išli smo do lokalne prodavnice da sinu kupimo igračku. Tu nema greške, ljudi u policiji rade svoj posao. Ivana je više vremena provela u policiji nego ja. Dešavalo se da danonoćno budemo u policiji, od osam ujutru do dva posle ponoći, dešavalo se da ljudi iz policije dođu usred noći po nas - objasnio je Miloš.

Bezbednost Ja se osećam sigurno, ali se plašim za suprugu Miloš Ilić je rekao da uglavnom poznaje sugrađane koji su mu pretili preko društvenih mreža, zbog čega su dve osobe uhapšene, ali da nikad ništa nije imao s njima. - Ja se osećam prijatno u svom gradu, ali se plašim za suprugu, kad ona bude izašla s decom da se prošeta - odgovorio je. Jedno od pitanja bilo je kako je tako brzo stigao posle prijave nestanka devojčice. - Kad je moja ćerka nestala, bio sam udaljen od Banjskog polja ne više od dvadesetak kilometara. Ivana mi je javila, pozvala je policiju i ja sam stigao nekih pet minuta pre patrole. Kolega je vozio, ne ja, ali je i on bio na ispitivanju kao svedok - odgovorio je.

Rekao je i da od Dankinog nestanka nisu išli na imanje u Banjskom polju.

- Rekao sam, dok sam ja živ, ni Ivana ni moja deca neće ići ponovo u Banjsko polje. Zakleo sam se, iako je to kuća gde je Ivana odrasla, da moja deca ni ona neće ići tamo. Ni Ivana nema volju da ponovo ide tamo. Mučno mi je kad zbog posla moram da idem u Banju, ali šta ću... Ljudi pričaju „ja bih za svoje dete obrnula svet“, ali pitao bih ih da se nađu u toj situaciji... Ne želim da se to ikome desi, ali pitao bih ih - dodao je.

Miloš je odgovorio i da misli da su optuženi bili pijani i da su zato uradili sve jer nisu znali šta da urade.

„Radoslav ključ svega“

- Ne znam ništa o premeštanju, čuo sam od jednog inspektora iz Bora. I taj inspektor je siguran da je Dejanov otac Radoslav Dragijević ključ svega, da je njegov sin doneo telo kući i da mu je otac rekao: „Beži, ti si glup, ja ću da završim to sve“ i da je to to. Ne znam gde se sve zbilo, da li je u dvorištu ili u napuštenoj kući, ali sam čitao da je Dankino telo doneo kući u crnoj kesi... Kažu nema tela, pitaju stalno za to, ali šta ako je njih nekoliko uništilo telo - zapitao je Miloš Ilić.

Autor: Aleksandra Aras