Incident na suđenju, intervenisala straža! Oštećeni krenuo ka Blažiću: Evo šta mu je rekao

Članovi porodica ubijenih u Duboni i Malom Orašju pristigli su u Specijalni sud, gde treba da budu saslušani oštećeni i svedoci.

11:47 - Suđenje završeno za danas

Advokat Nebojša Perović izjasnio se povodom dokumentacije koju je dostavila Vojska Srbije u vezi sa kamionim akoji su, nakon masovnog ubistva, viđeni u Duboni.

- Teretna vozila prošla kroz Dubonu na putu ka Mladenovcu i nisu izvršavali službeni zadatak, a pre toga 5. maja tri vozila idu iz Pančeva za Mladenovac. Predlažem da se vozači ova tri teretna vozila pozovu jer je navedeno da su išli iz Pančeva prema Mladenovcu kroz selo Dubona. Da li je to put koji ide kroz to selo, jer meni zdrava logika pokazuje da se ide preko Kovina i preko Beograda. Porodice imaju određena saznanja i žele da razjasne šta se desilo 5. maja i da li se nešto desilo - rekao je Perović.

Sudija je zatražila medicinsku dokumentaciju za svedoka jelenu Ajdinović, koja se nalazila u taksiju u koji je uleteo Uroš Blažić tokom bekstva, kako bi bilo određeno da li će ona da bude saslušana, ili će njen iskaz da bude pročitan.

Suđenje će biti nastavljeno 28. oktobra, a zakazani su i termini suđenja za 14. i 25. novembar. Na narednim suđenjima biće saslušani veštaci, pregledani video snimci i najverovatnije će se početi sa uvidom u pisane dokaze.

11:41 - "Bilo je kao Kosovka devojka"

Deda Nikole Milića Dragan Milić svedoči pred sucom.

- Ako se sećate Kosovke devojke, to je to. leleci, kukanje. Prvo sam video marka Mitrovića i bilo mi je jasno da je ubijen dok je sedeo. On nije sedeo na zemlji, nego na svojim petama, naslonjen na zid. To mi je poznato, bio sam na ratištu, poznato mi je da se on predavao kad je ubijen. Neka kaže ovaj idiot da li je to istina. pored unuka sam prošao dva puta, niasm ga video. neki su kukali, neki nisu. Nemanju Ilića sam uhvatio za rame da ga pomerim da vidim ko je, rekao je da ga pustim, osetio sam da mu je polomljena ruka. Nemanja Stevanović je tražio oca. Jovan Ranković je zapomagao, tražio je pomoć - rekao je Milić.

On je istakao da je Blažića "formulisao kao genetskog prihopatu" i rekao je da mu "otac ništa bolji nije od njega".

- Pa ni deda nije bolji, samo godine čine svoje. Ako Uroš može da se pohvali što je ubio dete od 14,5 godina... Moram da završim, da vratim ovima. Nisu svesni da su oni mrtvi ljudi. Neće to tako da se završi, a vaše je da sudite - rekao je.

Oštećeni svedok Jovan Mitrović se obratio Blažićima i došlo je do incidenta u sudinici.

- Radiša, pričao o nekim činovima, medaljama, nagradama, da si pošten čovek. Pogrešio si u najvažnijem životnom zadatku, da vaspitaš decu. Ovog majmuna si ti vaspitao u monstruma. A ti, majmune, to ti je ćale sve omogućio, je l' tako? Smrade jedan. Ja sam Jovan Mitrović, zapamti me, ubio si mi dva brata! - rekao je.

On je krenuo ka boksu u kom se nalaze Blažići, ali ga je sudska straža u tome sprečila i izvela iz sudnice.

Advokat Nebojša Perović istakao je da se Blažić nedolično ponašao.

- Dok je oštećeni, kom su ubili dva brata, ovde govorio vidno potresem, Blažić drsko klima glavom u fazonu "važi, važi". Zahvalio bih se straži što ga je umirila da se ne ponaša tako. To je odnos učinioca dela prema ovome - rekao je advokat, a sudija je odgovorila da je sudsko veće videlo Blažićevo ponašanje.

11:27 - "Pričao sam da ga volimo i da želimo da ostane živ"

Svedoči Jovan Mitrović, rođeni brat Petra Mitrovića i brat od strica marka Mitrovića.

- To veče oko 22.30 sam legao da spavam. Možda minut posle toga sam čuo oca da izlazi iz sobe na donjem spratu i viče: "Brzo, pobi ih čovek, pobiše se". Sleteo sam sa sprata, majka je izašla i vrištala, rekla je da idemo brzo na Ravni gaj. U međuvremenu je žena probudila brata Nikolu. Sišao sam dole, mislio sam da je tuča. Nije mi bilo logično da petar zove tatu u vezi sa tučom, već sam mislio da bi zvao nas. Ubacili smo motku i lopatu u auto, s namerom da ih branimo. Ispred nas je bio auto sa sva četiri migavca, to su bili otac i stric Nemanje Ilića - rekao je.

Istakao je da je preprečio put da niko ne može da pobegne. Na ulazu je sreo Dejana, Nikolinog oca.

- Rekao je: "Šta, šta je bilo, pobi ih čovek kao kerove". Čuo sam Petra da zove, ležao je na leđima pored spomenika, nije mogao da ustane. Prišao sam mu, a posle toga sam krenuo redom video sam ih sve. Nisam znao šta me je snašlo. Majka i otac su došli, rekao sam majku da zove Hitnu pomoć, a brat i ja smo odlučili da Petra ubacimo u auto. kako bih prešao preko rupe ili ležećeg policajca, vikao je da ne može da izdrži, da stanemo i da ga izbacimo napolje. U bolnici me je zagrlio i rekao da ga ne puštam. Pričao sam mu koliko ga volimo i koliko želimo da ostane živ. Video sam da je teško ranjen - dodao je.

On je opisao da je Petar bio najbliže putu, da je pored njega bio nemanja Stevanović, Lazar i Nemanja Ilić. Rekao je da je brata od strica Marka video tek kad je izlazio i video je da je Marko mrtav i da je upucan u glavu.

- Marko je bio na kolenima i ležao unazad, verovatno se predavao - rekao je.

11:20 - Svedoči brat ubijenog Marka

Oštećeni Nikola Mitrović, brat ubijenih Petra i Marka Mitrovića, svedoči pred sudom.

- Ja sam među prvima izašao na lice mesta. Spavao sam kod kuće, snajka me je probudila i rekla je da se nešto deislo. Mislili smo da je tuča. Kada smo ušli unutra brata smo ubacili u auto i odvezli u Hitnu pomoć. Video sam i brata od strica. Nisam video sve ranjene jer je bio mrak, video sam one koji su bili najbliže vatri - rekao je.

Advokat Siniša Mašović pitao je ko je izašao na lice mesta, a svedok je odgovorio da su mešu prvima stigli do Ravnog gaja.

- Dejan i Dragan Milić nosili su Nikolu u automobil. Čuli smo Petrov glas i krenuli smo ka njemu. On je bio sa leve strane spomenika, ležao je na leđima. Brata od strica nismo videli kad smo ušli, a on je bio odmah na ulazu. Videli smo ga tek kad smo iznosili Petra. Sedeo je, noge su mu bile na podu, leđa preko nogu, ruke iznad glave, predavao se verovatno. Marko je bio mrtav, imao je rupu na čelu. Video sam Nemanju Stevanovića na par metara od petra, dao mi je telefon da zovem policiju i Hitnu pomoć. On je preminuo u bolnici. Odmah smo otišli za Smederevo, usput smo sreli policiju i Hitnu pomoć. Obišli smo Dejana koji je takođe išao za Smederevo - ispričao je.

Tužilac Ivan Konatar pitao je svedoka oštećenog da li je neko od ubijenih mladića bio u sukobu sa Urošem Blažićem, a on je odgovorio da Blažića nisu poznavali.

11:12 - Svedok opisuje koga je video sa Blažićem

Svedok Zoran Vujić rekao je da ne poznaje okrivljene i da ih nikada nije video. On je rekao da osoba koja je u noći masovnog ubistva bila sa Urošem Blažićem nije svedok Đorđe Konradović.

- Bili su u sivom "mercedesu", Uroš je vozio, a taj dečko je bio na suvozačkom mestu, bio je krupan, ali ovog čoveka koji je svedočio pre mene nije čovek kog sam video sa Urošem - rekao je.

On je rekao da će da dođe ponovo, ukoliko za tim bude potrebe.

11:05 - "Nisam bio sa Blažićem u prodavnici"

Svedok Đorđe Konradović iz Smedereva naknadno je pristupio u sudnicu i pozvan je da svedoči. Rekao je da Blažiće zna jer je pre više godina radio kod njih u voćnjaku.

Svedok je 4. maja bio u društvu Uroša Blažića, pre nego što je došlo do ubistva.

- Ja se nisam našao sa njim, krenuo sam sa suprugom i detetom po delove za automobil. Svratio sam u prodavnicu u Duboni. Sa mnom je bio i drug koji je vozio. Kad smo išli prema Mladenovcu kod spomenika smo videli neko društvo. To je bilo uveče, posle 19 sati, ali nisam siguran. Prošlo je nekih sat vremena i kada smo se vraćali jedan automobil crne boje nam je presekao put i krenuo je prema Malom Orašju. Čovek koji nas je vozio je zastao kolima da vidi šta se dešava, međutim ja sam mu rekao da je to ko zna ko i da vozi - ispričao je svedok.

Dodao je da su krneuli prema Malom Orašju, a da se taj automobil vratio prema Duboni pre nego što je on stigao da uđe u Malo Orašje.

- Ja nisam ni u jednom momentu bio sa Urošem Blažićem, ni u autu, ni u prodavnici. To može da potvrdi i kamera iz prodavnice. Ja nisam ni video Uroša Blažića - istakao je, a potom je ispričao šta je kupio u prodavnici i kako je te večeri bio obučen.

On je rekao da mu je u policiji predočavan snimak i da se on nalazi na tom snimku.

- Na snimku se vidim ja, radnica prodavnice i mislim da se vidi čovek koji me je vozio - rekao je.

Tužilac je ispričao da je njemu snimak iz pro0davnice dostavio punomoćnik oštećenih Stefan Stefanović i da odbrani, koja je zatražila da se snimak pregleda na suđenju, taj snimak može da dostavi.

10:58 - Svedoči Blažićeva ujna

Drugi svedok iz Vinjišta je Miluka Gavrilović. Ona je pristala da svedoči i izjavila je saučešće porodicama.

Ona je u svemu ostala pri svom iskazu i rekla da nema ništa da doda.

- Viđali smo se od slave do slave, na nekoliko sati, sva puta godišnje. Biljana mi se nikada nije žalila na probleme u porodici, redovno smo se čule. Nije rekla da se protiv Uroša vode postupci, mi smo to pročitali u novinama. Bila sam na svadbi kad se Marko ženio, ne sećam se da li se tamo pusalo. Bili smo pod šatrom, bila je muzika. To je bilo pre 13 godina. Radiša nikada nije pričao o oružju, a nije ni Uroš - rekla je Milunka Gavrilović.

Dodala je da Uroš nije dolazio u Vinjište bez porodice, a da je poslednji put bio na Svetog Luku 2022. godine.

- Išli smo kod njih za Svetog Jovana, nije pucano, a za Đurđevdan nismo išli jer slavimo i mi - dodala je.

Odgovarajući na pitanja advokata Miloša Munića, rekla je da su se Blažići bavili voćarstvom i dodala da nisu znali da su Blažići imali bilo kakav problem, kao i da joj nisu pričali o tome da je Uroš imao sukobe sa meštanima Dubone i Malog Orašja.

Advokat Nebojša Perović pitao je svedoka da li je nakon masovnog ubistva bila u kontaktu sa Biljanom Blažić, a ona je rekla da su povremeno bila u kontaktu, dok se sa Radišom Blažićem nije čula.

- Čujemo se telefonom s vremena na vreme. Nisam išla kod njih, a Biljana je došla kod nas jednom da obiđe oca. Nismo pričali o ubistvu. Suštinski da, ali nismo ne znam šta. Žalila se, žao joj je roditelja, što se to desilo. Ništa mi novo nije otkrila tokom razgovora. To je bilo svega par rečenica. Pričale smo da nam je žao roditelja, dece, zbog toga što je napravio. Pitala sam koji je razlog, ona nije znala da kaže. Nije mi poznato da su sellili ili prodavali stvari iz kuće nakon ubustva - rekla je svedok.

Na pitanje tužioca da li je pitala Uroševu majku odakle Urošu toliko oružje, Gavrilović je odgovorila da jeste, a da joj je Biljana Blažić rekla da ne zna odakle oružje, da ga je verovatno Uroš doneo i da nije ni znala da je to tu.

- Rekla je da ne zna uopšte odakle Urošu oružje, da Radiša nema nikakve veze s tim, da je on samo imao nešto sa dozvolom. Nisam je detaljno ispitivala. Na znam da li je Biljana znala odakle Urošu novac za oružje. Pričala je da je radio sa njima u voćnjaku i da je tako zarađivao. Moram da izjavim saučešće porodicama, mnogo mi je žao porodica i dece - zaključila je.

10:34 Svedoči Blažićev deda

Dragan Gavrilović iz Vinjišta, deda Uroša Blaća odnosno otac njegove majke, pozvan je da svedoči pred sudom.

On je pristao da svedoči i rekao da će da govori o onome što zna.

- Ostajem pri onome što sam rekao utužilaštvu i nemam šta da dodam - rekao je Gavrilović.

Na pitanja tužioca, svedok je rekao da je bio u odličnim odnosima sa Blažićima, da je išao kod njih u Donju Dubonu jednom godišnje, ako je neka moba.

- Išao sam jednom u Uroševu kću u Šepšinu. Oni su u Kragujevac dolazili na slavu, zet češće, unuk nije dolazio. Možda je bio pet puta. Ili ako je dolazio ja nisam bio kod kuće. Ne znam da je Radiša bio lovac, ni da je imao oružje u kući, ništa od toga nisam video. Nikada nismo pričali o oružju. Ni ja nisam bio lovac, ali imao sam lovačku pušku jer sam radio u "Zastavi", nije išla prodaja pušaka i onda su nudili na četiri ili šest meseci da se uzme puška ko je hteo. Takvo je bilo vreme - dodao je Gavrilović.

On je dodao da ni Uroš nikada sa njim nije pričao o oružju.

- Bio sam na svadbi kad se stariji marko oženio, ali se ne sećam da se pucalo na svadbi. Sigurno da se pucalo, ali ja se ne sećam ni ko, ni iz kog oružja. Muzika svira, napolju se puca, otkud znam koje oružje i ko puca. Ja nisam čuo rafalnu paljbu i da se pucalo iz automatske puške. Ne znam što je Uroš posle masakra došao u moju kuću, nisam pametan. Možda je dolazio pre dve-tri godine na Svetog Luku, a pre toga ne pamtim kad je dolazio - ispričao je.

Gavrilović je rekao da "nema pojma" zašto se Blažić sakrio baš u objektu u kom su držali oružje. Objasnio je da su tu bile kokoške i da Uroš tamo ranije išao, a da za Radišu ne zna da li je prilazio.

- Ja dok sam bio na njihovim slavama nije se pucalo. Ja sam išao ranije kući, star sam čovek. Biljana mi se nikada nije žalila na probleme u porodici. Za Uroševe prekršajne postupke sam saznao iz novina, uopšte nisam znao ranije. Pušku koju sam imao sam predao. Nemoćan sam, nisam hteo nikom da dam, sa se drugi ne bi naljutili. Uroš je na slavi bio pr enekoliko godina, ali odvojeno od Biljane i Radiše. Nisam se čuo sa njima telefonom, nije bilo potrebe - rekao je odgovarajući na pitanja.

Tužilac je istakao da će da ima primedbe na iskaz svedoka.

Na pitanje advokata Miloša Munića, Gravrilović je rekao da Radiša Blažić jeste išao u kuću u naselju Varovnice u Šepšinu u kojoj je živeo Uroš Blažić, kao i da mu je pričao da je išao tamo da radi kupatilo i druge radove.

Branilac Radiše Blažića advokat Duško Puđa pitao je da li su Blažići imali vatromet za Božić, a svedok je odgovorio da nije kod njih dolazio na Božić i da ne zna da li su imali vatromert.

Tužilac je rekao da je svedok bio na svadbi, a ne zna gde je, ko i iz kog oružja pucao i da je "očigledno da je iskaz svedoka neiskren".

10:30 "Oni koji nisu došli da budu kažnjeni"

Otac Dalibora Todorovića, ubijenog u Duboni, Milosav Todorović, na prethodnom suđenju je rekao da želi da dopuni iskaz.

- Imam primedbu na suđenje. Vi ste mnogo blagi, sudija. Svedok iz Mladenovca je rekao da su se Blažići lažno prijavili u njegov stan, država im je refundirala milion dinara. Tražim da oni koji se nisu pojavili prošli put budu kažnjeni sa 150.000 dinara, kako zakon propisuje - rekao je Todorović, a sudija ga je prekinula da će o zamerkama naknadno da pričaju.

On je istakao da, ukoliko ne može da iznese primedbe, nema ništa drugo da kaže.

U sud je došao i Anđelko Aćimović, otac Angeline Aćimović ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kako bi prižio podršku oštećenima.

10:24 "Probudila sam se u kolima Hitne pomoći"

Sestra Marka Mitrovića Andrijana Mitrović stala je za sudsku govornicu, kako bi iznela svoje svedočenje.

- Drugarica i ja smo krenule u Dubonu to veče, prethojdno smo bile u Ravnom gaju. Bile smo tamo 10ak minuta, pričali smo sa okupljenima tamo. Čuli su se pucnjevi blizu, nismo znali gde. Dalibor Todorović je pitao kome se rodilo dete. Nije prošlo ni pet minuta, Uroš je stao autom i ušao u školsko dvorište i rekao: "Ruke u vis ili lezite dole, pucaću", Dalibor ili Milan su mu rekli da sačeka, ali on je počeo da puca. Ja sam tada pala i pravila sam se mrtva, a onda sam izgubila svest, ne znam šta se dalje desilo. Probudila sam s eu kolima Hitne pomoći - ispričala je.

Odgovarajući na pitanja tužioca, Andrijana je rekla da je Blažić pucao iz puške, prvo rafalno, a potom pojedinačno, da su iz puške izlazile varnice, a da je Blažić pucao sa udaljenosti od oko dva metra.

- Čula sam da je drugarica vrištala. Ja sam pala na stomak, upucana sam u leđa. Kad je ona vrisnula, mislim da se on vratio i pucao u svakog pojedinačno - dodala je.

Andrijana je rekla da se nije u potpunosti oporavila i da je u početku išla i kod psihologa.

Ona se pridružila krivičnom gonjenju i istakla je imovinsko-pravni zahtev.

U sud došao i Anđelko Aćimović

Blažić doveden u sud

