Ubio sam tatu i uzeo 1.080 dinara! Na suđenju otkriveni DETALJI UŽASNOG ZLOČINA u Temerinu: Imao je rupu na glavi

Pred Višim Sudom u Novom Sadu nastavljeno je suđenje okrivljenom Greogoru Nemetu (37) koji se tereti da je u decembru prošle godine sa pet,šest udaraca sekirom usmrtio svog oca Mihalja (76).

Saslušanjem svedoka, u novosadskom Višem sudu, nastavljeno je suđenje Gregoru Nemetu (37) iz Temerina, koji se tereti da je u noći između 25. i 26. decembra prošle godine sekirom, u porodičnoj kući, ubio svog oca Mihalja (76).

Tibor K., koji okrivljenog poznaje 20 godina i koji je bio sa njima nakon zločina ispričao je da ga je Gregor 26. decembra ujutro pozvao da zajedno odu do parka jer ima nešto da mu kaže. Kako je naveo, tamo mu je rekao da je ubio svog oca sa tri, četiri udarca sekirom, a potom da je iz novčanika uzeo 1.080 dinar.

- Bio je pripit, pa mu nisam odmah poverovao. Pitao sam kako nema krvi na odeći, a on je objasnio da se presvukao i krvavo odelo stavio u veš mašinu. Tada nam je prišao jedan policajac i odveli su ga - rekao je ovaj svedok i dodao da su on i okrivljeni povremeno zajedno pili rakiju.

Šandor L., nevenčani suprug rođene sestre okrivljenog i ćerke sada pokojnog Mihalja, iako privilegovani svedok, svedočio je pred sudskim većem kojim predsedava sudija Sanja Berak. On je rekao da je za ubistvo tasta saznao od vanbračne supruge, koja ga je 26. decembra ujutro oko sedam sati, dok je bio na poslu, pozvala i rekla kako ju je pozvao brat i saopštio da se dedi, misleći na njihovog oca, nešto desilo. Prema njegovim rečima, njih dvoje su otišli u kuću i kada su ušli videli su stravičan prizor.

- Pozvao sam policiju i Hitnu pomoć, iako, kada sam pipnuo Mihaljevu ruku, ona je bila hladna, i znao sam da mu nema pomoći. Lobanja mu je bila razbijena, imao je rupu na glavi, a krvi je bilo po zidu i na uzglavlju kreveta - ispričao je Šandor L.

Unuk pokojnog Mihalja, Nandi H., koji je živeo u istom dvorištu sa dedom i ujakom rekao je da deda nije hteo Gregoru da daje novac za rakiju i da je, kada bi u kući video alkohol, prosipao ga.

- Ujak je vrlo retko bio trezan, ali ga je deda voleo najviše na svetu. Nije dao da ide na lečenje, iako mu je govorio sve i svašta. Deda se bio navikao na Gregorove pretnje i ne bih rekao da ga se plašio - rekao je Nandi H.

Na početku sudskog procesa svedočila je rođena sestra okrivljenog i ćerka pokojnog Mihalja Nemeta, Katica D., koja je zakonska zastupnica oštećenog u ovom predmetu.

Prema optužnici koju zastupa javni tužilac Jelena Stojaković Mustakas, okrivljeni je u stanju kada mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i upravljanja svojim postupcima usled upotrebe alkohola bila bitno smanjena, svestan svog dela, hteo njegovo izvršenje, lišio života člana svoje porodice, svog oca Mihalja Nemeta, kojeg je prethodno zlostavljao. On je prema pokojnom ocu, kako se navodi, bio agresivan kada mu nije davao novac za kupovinu alkohola, te ga je tako i kritičnom prilikom kada mu pokojni oštećeni nije dao pare za kupovinu rakije, udario više puta tupim delom sekire, u predelu glave dok je pokojni ležao na krevetu u sobi. Tom prilikom je ocu zadao više rana u predelu glave što je dovelo do višestrukih preloma kosti krova i osnovice lobanje i razaranja velikog mozga usled čega je oštećeni preminuo.

Nastavak suđenja zakazan je za 11. decembar kada bi trebalo da budu saslušani veštaci.

Nije iznosio odbranu

Okrivljeni Gregor Nemet, na početku suđenja 24. septembra, nije želeo da se izjašnjava o zločinu. On je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije iznosio odbranu. On se od hapšenja nalazi u pritvoru koji mu je poslednji put produžen do 27. oktobra.