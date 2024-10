Pucač sa Bežanijske kose tukao ženu na Božić! Oglasile se komšije: Krili smo se od njega, on je psihički loše

D.P. (62) koji je juče oko 12 sati iz pištolja upucao suprugu S.P. (49) i sina N.P. (22) prijavljivan je policiji, ali i njegova supruga zbog nasilja u porodici.

Navodno, D.P. je nakon zločina završio u Dr "Laza Lazarević".

Nezvanično, pomahnitali pucač poslednih godina bio je psihički loše što su primećivale i njegove komšije. Na pitanje kako su se borili sa njim jednostavno kažu da su se "sklanjali njemu sa puta". Ne kriju da su predosećali da će D.P. napraviti neko čudo, ali nisu znali da ima pištolj.

I prema rečima komšija bio je prek i nasilan čoveka.

- Sa ovim čovekom je moja svastika imala problem pre nekoliko meseci. Pokušao je da kamenjem zauzme parking mesto, koje nije njegovo, i devojka je udarila autom u to kamenje i tako oštetila svoje vozilo. Krenula je da sklanja to kamenje i tada je on izašao i nasrnuo za nju. Policija tada nije reagovala - rekao je jedan od komšija.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Jedna komšinica je rekla da je čula raspravu koja se pretvorila u tuču i metež i to baš na Božić.

Što se tiče trenutnog stanja, nesrećna žena ima povrede na nozi, a lekari KBC Bežanijska kosa operisali su mladića i on je danas stabilno. Metak mu je završio u stomaku. N.P. je ranjen jer je pokušao da zaštiti majku od pomahnitalog oca.

Posle ranjavanja sina i supruge D.P. je stavio pištolj sebi na čelo, ali ga je policija sprečila u suludoj nameri.

Autor: Dalibor Stankov