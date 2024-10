BLAŽIĆ JE SASUO 25 METAKA U NAŠU DECU! Roditelji nasradalih u Duboni otkrili potresne detalje obdukcije: HICI SU PROLAZILI KROZ NJIH I POGAĐALI DRUGE

Juče je nastavljeno suđenje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši za masakr u selima Malo Orašje i Dubona, nedaleko od Mladenovca. Tim povodom u "Jutru na Pinku" juče su gostovali Saša Panić, otac Milana i Kristine Panić, kao i Miša Todorović, otac ubijenog Dalibora Todorovića.

Miša je do detalja ispričao i rekonstruisao Blažićev zločin i opisao kako je izgledalo mesto zločina neposredno nakon masakra.

- Uroš je pobegao kad sam ja stigao, to je sve trajalo nekih dvadesetak sekundi. Milan, Kristina i Dalibor su bili okrenuti leđima, a on je počeo da puca po njima i svi meci koji su prolazili kroz njih su pogađali drugu decu, koja su ostala ranjena. Milan je pogođen sa 10 metaka, Kristina s osam, a Dalibor sa šest ili sedam. Znači, on je ceo šaržer ispraznio na našoj deci. Uroš kaže da ne zna u koga je pucao. Niko nije obraćao pažnju kad je stao automobil - priča kroz suze Miša Todorović i dodaje da su Uroša znali s fudbala.

- Dača je igrao s Urošem fudbal u istoj ekipi na turniru. Uroš je ekipi desetak dana pred masakr poslao poruku da li im treba jedan igrač, a oni su ga prihvatili.

NIKO NIJE SLUTIO DA TO VEČE MOŽE NEŠTO DA SE DESI

Miša je prepričao i kako je kod njih u porodici izgledao 4. maj prošle godine.

- Dalibor je došao kući iz auto-škole, a Milan ga je zvao da dođe u školsko dvorište. Supruga mu je rekla da se ne zadržava jer radi ujutru. On je rekao da će biti petnaestak minuta i dolazi kući. Oko pola 11 mi je žena rekla da neko puca, mislili smo da je neka proslava. Komšinica nas je zvala da dođemo u školsko dvorište. Ja sam došao, prvo sam ugledao Milana da leži na zemlji, a Kristinu nisam prepoznao. Jedna devojčica, koja je bila pogođena u glavu, ustala je, a krvi je bilo na sve strane. Sina nisam mogao da nađem u toj gomili, mislio sam da je pobegao, obišao sam oko škole, ali mi je žena doviknula: "Evo ga ovde." Pao je između stola i klupe u školskom. Odmah smo ga ubacili u kamion i odvezli do Hitne, na pola puta sam mu pipnuo puls, imao ga je, međutim, nije izdržao do Hitne, izdahnuo mi je na rukama - priča potreseni Miša Todorović.

Saša navodi da je prvo video Milana, a potom još jedno telo, molio se da nije Kristina.

- Miša je prvi video da su moja deca ubijena. Milan je došao s posla iz treće smene, javio se i otišao da spava, a Kristina iz škole. Uveče su bili kod kuće, šalili su se s mojom suprugom, u nekom trenutku je Milan ušao kod mene u sobu i rekao da on i sestra idu do školskog dvorišta, prihvatio sam to kao i uvek, ne sluteći šta može da se desi. Oko 11 je prijatelj došao na kapiju i rekao da su se deca potukla u dvorištu školskom i da dođem, nije mi to bilo logično jer su to sve dobra deca i svi su se družili. Kada sam stigao, zatekao sam policiju, oni su me zadržavali, ali sam Milana odmah video, prepoznao sam ga po patikama, bio je prekriven. Nakon toga sam ugledao još jedno telo, molio sam se u sebi da nije Kristina. Ponovo su me držali, međutim, ubrzo sam shvatio da je i moja ćerka ubijena. Odsekle su mi se noge, u tom trenutku nisam ni znao ko mi je pobio decu. Nakon desetak minuta je iz automobila izašao Radiša s drugim sinom, stvorila se neka gužva oko njih i tad sam shvatio da je Uroš Blažić ubio mog sina i moju ćerku - priča Saša Panić.

U masakru Uroša Blažića prošlog 4. maja, oko 11 sati uveče, ubijeno je devetoro mladih iz Dubone i Malog Orašja i 12 ranjeno. Oko desetoro njih je pukom srećom izbeglo smrtonosne hice iz Blažićevog oružja.

On je hicima iz kalašnjikova ubio Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (20), Petra Mitrovića (30), Marka Mitrovića (18), Nikolu Milića (15) i Aleksandra Milovanovića (17). Potom se odvezao u selo Dubona i kod škole ubio Milana Panića (21), mladog policajca, njegovu sestru Kristinu (19) i druga Dalibora Todorovića (25).

Psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je Uroš Blažić bio potpuno uračunljiv u momentu izvšrenja zločina.

Pretresom objekata u vlasništvu njegove porodice pronađen je čitav arsenal.

Urošu Blažić se na teret stavlja teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Autor: Dalibor Stankov