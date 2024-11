NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH U NESREĆI U NOVOM SADU! Dr Turkulov otkrila: U toku je BORBA ZA NJIHOVE ŽIVOTE

Troje ljudi nalazi se u veoma teškom stanju nakon tragičnog incidenta na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je usled pada betonske nadstrešnice stradalo 14 osoba, među kojima je najviše mladih.

Ovaj nesrećni događaj potresao je grad i čitavu zemlju. Prof. dr Vesna Turkulov, v.d direktora KC "Vojvodine", iznela je nove detalje o stanju povređenih lica.

"Mi, lekari, se borimo i to nam je prioritet – da spasimo živote ovih teško povređenih u nesreći koja se dogodila na železničkoj stanici u Novom Sadu prošlog petka. Oni su i dalje u veoma teškom stanju, životno su ugroženi i nestabilni. Borba za njihove živote traje već peti dan. Svi su to mladi ljudi i to nam je prioritet", izjavila je doktorka i dodaje:

"Stanje životne ugroženosti se ne menja. Najvažnije je da su živi. Njihovo stanje se svakodnevno prati, radi se dijagnostika i previjanje. Radi se o teškim politraumatskim povredama. I dalje su vitalno ugroženi i nestabilni. Borba za njihove živote traje. Radi se o mladim ljudima, od 18, 23 i 24 godine. To su do tada zdrave osobe, sa zdravim srcem, ali su pretrpeli teške povrede, traume, nagnječenje unutrašnjih organa, što ih trenutno najviše ugrožava. Sva tri pacijenta su bez svesti", dodala je doktorka, napominjući da trenutno ima dovoljno krvi.

"Svakako uvek treba krvi. Ona se prerađuje, konzerviše za neke druge pacijente i za ubuduće. Inače, treba davati krv, ali trenutno je ima dovoljno za ova tri pacijenta" - dodaje.

Doktorka je izjavila da su sva tri pacijenta bila pod ruševinama, ali sa značajnim razlikama u vremenu dolaska. Mladić od 18 godina bio je prvi dovežen u Urgentni centar, a njemu je na licu mesta amputirana noga.

"Svi su bili ispod ruševina, ali taj mladić od 18 godina je prvi dovežen. On je najkraće boravio pod ruševinama, nije bio potpuno zatrpan, ali je i on bio ispod njih. Dve mlade žene su došle nekoliko sati kasnije, tek dva ili tri sata nakon što je pristigla teška mehanizacija i kada su uspeli da ih oslobode. One su duže bile pod ruševinama. To je možda jedna razlika, ali generalno su svi bili pod ruševinama i svi su pretrpeli teške povrede", objasnila je doktorka, dodajući da je mladom momku na licu mesta izvršena traumatska amputacija noge.

Osim njih troje, doktorka napominje da nema lakše povređenih pacijenata.

"Nažalost, ne. Četrnaest osoba je preminulo na licu mesta, a troje ljudi je u teškom stanju. To je ukupan broj žrtava. Prognoze su bile takve, jer je, nakon pregleda kamera, potvrđeno da će broj stradalih biti ispod 20. Nesreća je što je bilo ko bio tamo u tom trenutku i što je došlo do pada. Moglo je biti mnogo više ljudi, jer je to prostor u kojem ljudi stalno cirkulišu. Pet minuta pre nego što se nesreća dogodila, tu je bilo znatno više ljudi, ali je, nažalost, u trenutku pada bio ovaj broj stradalih."

S obzirom na težinu povreda, doktorka Turkulov je naglasila da je prognoza za preostale pacijente neizvesna.

"Jako je teško reći. Prognoze su veoma neizvesne, jer su pacijenti u kritičnom stanju i vitalno ugroženi. Roditelji svakodnevno mogu da ih posete i razgovaraju sa lekarima. Takođe, imamo tim za psihološku podršku, kako za porodice teško povređenih, tako i za zaposlene koji se već peti dan bore za život ovih mladih osoba. Nezahvalno je davati bilo kakve prognoze, jer nemamo precizan vremenski okvir za očekivani oporavak. Još uvek radimo na stabilizaciji njihovog zdravstvenog stanja", objasnila je doktorka.

Dr Vesna Turkulov otkriva i da li je na sinoćnjim protestima bilo povređenih

"Dolazili su, a kada smo jutros sumirali podatke, utvrdili smo da se javilo petoro pripadnika policije i dvoje učesnika protesta. Svi su imali vrlo lake telesne povrede. Pregledani su, dijagnostikovani i odmah pušteni na kućno lečenje. Srećom, nije bilo teže povređenih", navela je doktorka i osvrnula se na sinoćnje proteste.

"Svako od nas je mogao da se nađe pod tom nadstrešnicom u tom trenutku. Svi smo u neverici i teško nam je da poverujemo da se nešto ovako moglo dogoditi. Jedno je tugovanje i žaljenje, ali prizori rušenja i uništavanja naše prelepe Gradske kuće, koja se nalazi u samom centru grada, zaista su nedopustivi. To je vandalsko ponašanje. U redu je tugovati i izražavati nezadovoljstvo, ali ovo je zaista sramotno za naš grad. Kao rođena Novosađanka, osećam se veoma tužno", zaključila je doktorka Turkulov u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

Autor: Dubravka Bošković