'ALIJA JE TERORISTA' Boža Spasić o potrazi za dvostrukim ubicom Balijagićem: Nalazimo se u KRIZNOM STANJU, on ima želju da nastavi krivična dela!

Potraga za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem ušla je u 16. dan. Prema poslednjim informacijama opasni begunac viđen u prijepoljskom selu Kamena Gora.

Bivši član DBA Boža Spasić rekao je jutros, govoreći za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da je Alija Bijagić izuzetno opasan čovek.

- Vreme je opasno... Mi se nalazimo u kriznom stanju, trebalo bi možda se se proglasi. Sa teritorije Crne Gore, dakle, ušao je terorista... To je vrlo ozbiljan znak da nije došao da bi letovao. On je pobegao da bi nastavio da vrši krivična dela. Divim se policiji na strpljenju. Momci, nemojte frontalno, u slučaju da imate informaciju. On će pucati... Zamislite katastrofu da upuca nekog našeg novog policajca - kaže Spasić.

Oni vrše izviđanja kod meštana, i ono što je interesantno je momenat, gde je jedna jedina greška napravljena, kaže Spasić pa dodaje:

- Ti ljudi gde je bio, gde je pio kafu... Bio je u zasedi na 100 metara od policije koja je došla da ga traži. To je bio najbliži susret za ove dane koliko ga traže - dodao je Spasić.

- Radi se o opasnom čoveku. U svakoj kući je policija bila - naveo je Spasić.

DAČIĆ: Proverava se svaka informacija Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačića rekao je juče da pripadnici srpske policije u saradnji sa kolegama iz Crne Gore svakodnevno pretražuju teren u pograničnoj liniji između dve zemlje, tragajući za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem. Kako je rekao saradnja između dve policije od velike je važnosti i zbog organizovanog kriminala. - Balijagić je čovek iz tog kraja, poznaje ga i on prelazi granicu po potrebi, skrivajući se - rekao je Dačić za Pink. Dačić je istakao da je potraga izuzetno teška zbog nepristupačnosti terena, ali da su u nju uključeni lokalni policajci, pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), dronovi i termovizijske kamere, kao i da svakodnevno pristiže veliki broj informacija. - Bilo je i dosta netačnih izjava. Proveravamo svaku informaciju. Ne možemo da kažemo da je neko 100 posto siguran da ga je video, jer se radi o prepoznavanju na osnovu fotografija, a reč je o ljudima koji Balijagića ranije nikada nisu videli - rekao je Dačić. Dodao je da Balijagić koristi granični prelaz i da prelazi s jedne strane na drugu, ali da je saradnja sa crnogorskom policijom značajna u potrazi. - Ona ranije možda nije bila tako dobra, ali sam insistirao i na osnovu onoga što je pričao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da iniciramo bolju saradnju. Ako smo imali ovoliki broj kriminalnih grupa iz Crne Gore, ako između šest i sedam miliona ljudi prelazi granicu, nije normalno da pet godina nije bio sastanak ministara unutrašnjih poslova dve zemlje - rekao je Dačić. On je ocenio kao normalno da dve policije međusobno sarađuju i naveo da je tokom nedavnog boravka u Crnoj Gori pozvao tamošnjeg ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovća da dođe u posetu Srbiji, kao i da očekuje da se to realizuje u decembru. - Mi imamo veliki broj organizovanih kriminalnih grupa sastavljenih od svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije koje imaju bratstvo i jedinstvo - rekao je Dačić za Pink.

Autor: Dubravka Bošković