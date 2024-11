U ZATVORU JE POSTAO EKSTREMNI FANATIK! Vučić o potrazi za dvostrukim ubicom iz Bijelog Polja: Pronaći ćemo ga brzo, sad mu je sve vrlo ograničeno

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u emisija "Ćirilica" na Hepi televiziji, gde je, između ostalog, pričao i o potrazi za ubicom Alijom Balijagićem, koji je poslednji put viđen na granici Srbije i Crne Gore, nakon dvostrukog ubistva u selu Sokolac, kod Bijelog Polja.

- Mogu da kažem nešto od obaveštajnih podataka, pronaći ćemo ga, znam da ljudi misle da nećemo. Pronaći ćemo ga brzo. Sad mu je sve vrlo ograničeno, to je sve što imam da vam kažem. Što se drugih stvari tiče, to je zanimljiva jedna priča. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je to bio razlog, dve su opcije, jedna da se uplašio da će da ga prijave, druga da je video kandilo ili šta već. Znaćemo kada bude uhvaćen - rekao je predsednik.

"U zatvoru je postao ekstremni radikalni islamista"

- On je u zatvoru postao pravi fanatik, ekstremni radikalni islamista, i to imamo podakte od naših veza iz Crne Gore. Reč je o čoveku, ta vranješka dolina, istorijski interesantno područje odakle su Madžgalji koje je ubio. Tu je pre 100 godina, kako stvari stoje muslimani su tada ubili nekog svetskog naučnika Boškovića i tada je usledila preteška osveta Srba, da su masakri počinjeni nad muslimanima, o tome je pisao i Milana Đilasa otac. Pre toga su muslimani počinili masakr nad Srbima i tu je stalno bio začarani krug. Inače se ta dolina nazivala Šahovića dolina, danas je Vranješka dolina. Tu i danas imate neku vrstu podele, čak i na teritoriji Srbije. Mislim da su mu sati odbrojani - naveo je predsednik i dodao:

- Čovek je 30 i nešto godina proveo u zatvoru. Mi smo ga lišili slobode, znamo mi put kojim je i tada išao, kroz koja sela, nije mu ovo prvi put. Tada smo ga mi uhvatili, 2003. godine. Svašta dođe na moj sto u jutarnjim satima. Siguran sam u sposobnost naših momaka i neće dugo bežati.

Srpske snage su se uključile u potragu za osumnjičenim Alijom Balijagićem, nakon prijava meštana prijepoljskih i brodarevskih sela da je viđen u okolini. Begunac, međutim, izmiče poteri punih deset dana. Zbog potencijalne opasnosti, nastava je obustavljena u pojedinim brodarevskim školama.

Autor: Snežana Milovanov