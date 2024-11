'Poznajem te ljude još od ranije' Otac Danke Ilić u strahu zbog pretnji: BOJIM SE ZA SUPRUGU

Miloš Ilić, otac nastradale devojčice se do sada više puta oglašavao, što preko emdija, što na društvenim mrežama.

Danka Ilić je nestala 26. marta ove godine u Banjskom polju kod Bora. Posle nekoliko dana je objavljeno da je ubijena, a za njeno ubistvu optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković. Međutim, Dankino telo još uvek nije pronađeno

Miloš Ilić, otac nastradale devojčice se do sada više puta oglašavao, što preko emdija, što na društvenim mrežama. Pre nekog vremena se Miloš uključio u jedan TikTok lajv prenos gde je pričao o tragediji i o tome kako je izgledao dan kada je Danka nestala.

Osvrnuo se i na navode da mu neki ljudi prete na društvenim mrežama.

- Osećam se prijatno u svom gradu, ali se plašim za suprugu, kada ona bude izašla sa decom da se prošeta. Nikad nismo imali problema sa tim ljudima. Ja te sugrađane koji su pretili poznajem od mnogo ranije, ali nisam ništa nikad imao sa njima. Za neke ne znam ni kako izgledaju - rekao je Miloš.

Miloš Ilić je dodao da je istina da je njihov sin bio izmešten iz porodice, ali da je sada sa roditeljima. Na pitanje kako je brzo stigao nakon prijave nestanka dvogodišnje devojčice, Miloš je rekao da je bio u blizini mesta gde je Danka nestala.

- Bio sam udaljen ne više od 20-ak kilometara, u obližnjem selu, a sve se izdešavalo u Banjskom polju. Ivana mi je javila, pozvala je policiju i ja sam stigao nekih 5 minuta pre patrole. Kolega je vozio, ne ja, ali je i on bio na ispitivanju kao svedok - odgovorio je.

Miloš je odgovorio i o teorijama automobila plavog "punta" i komšiji koji je navodno video Danku nakon nestanka.

- On je pred sudijom rekao da ništa nije video i da je stariji čovek, tako da...

O optuženima za ubistvo

- Nema drugi scenario, kad priznaš nešto i kad ti i kolega prizna da ste sve to napravili, šta više ima da se priča? Čitao sam optužnicu i te ključne stvari koje su navodili na ispitivanju, nema šta da se priča - odgovorio je.

Dodao je da je siguran da će jednom saznati šta se dogodilo sa njegovom ćerkom.

- Jedan od njih dvojice će na prvom ročištu "propevati" sve, 99 odsto sam siguran. Ne znam zašto ne kažu gde je, možda deda Dragijević iz Zlota i stvarno ne zna gde je. Ja tvrdim da postoji ta treća osoba i da je to taj deda koji na društvenim mrežama stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dete, on se smeje, on je zlo. Nema empatiju - naveo je Miloš Ilić.

