Nikola M. (35) iz okoline Vršca juče je poginuo zajedno sa svojim sinom M. M. (2) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, za koju se sumnja da je namerno izazavao upravo Nikola M. Njegovi poznanici za Kurir otkrivaju i da je Nikolin rođeni brat u zatvoru.

Nesreća se, podsetimo, dogodila juče oko 15 časova na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca, kada se upravljajući automobilom marke "škoda" temišvarskih registracija, sudario sa kamionom valjevskih tablica. Vozač teretnjaka tom prilikom zadobio je teške telesne povrede. Nikola M., kako smo ranije preneli, pre nesreće poslao je poruku bivšoj supruzi, odnosno majci njegovog deteta "da je to poslednji put da vidi dete" i to nakon što ga je uzeo iz vrtića.

Poznanici Nikole M. kažu da je zapravo njegov brat taj koji je pravio probleme po selu i koji je zbog krivičnih dela završio na robiji.

- Nikolin rođeni brat je već dve godine u zatvoru. Osuđen je, koliko znamo, na pet godina robije jer su ga uhvatili da komšiji krade novac. Bilo je reči o 2.600 evra. Nahvatali su ga i pošto je odranije imao debeo dosije, pretežno zbog razbojništva dobio je toliku kaznu - kaže nam sagovornik i dodaje:

- Međutim, Nikola je bio totalno drugačiji od brata, nije bio u tim vodama.

Naš sagovornik dodaje i da je svima laknulo kada su Nikolinog brata uhapsili i osudili.

- Možda pomalo grubo deluje, ali svi su ga se plašili. Nema kome nije provalio u kuću, šupu, prodavnicu. Hodajući problem i baksuz. U selu ima mnogo ljudi koji žive sami i javno su govorili da ga se plaše da ih ne pokrade i da ih ne napadne. Imao je i ispade gde je ljudima usred noći ulazio u kuću i to kroz prozor. Jedna starija komšinica je spavala u dnevnoj sobi, a ne u spavaćoj kao i obično, a Nikolin brat joj je nekim pajserom otvorio prozor i ušao. Spavala je, pa nije čula, kad je ustala nema šta joj nije pokrao iz kuće - priseća se naš sagovornik i dodaje:

- Prijavila je ona to policiji , ali svi su odmah znali da je on jer je malo mesto. Inače, onda su počeli da stavljaju one klopke za miševa na vrata i prozore kako bi se zaštitili od njega. Ljudi su svašta smišljali da bi se odbranili od opasnog razbojnika.

Kako nam je potom rekao poznanik Nikole M. njegova majka je bila očajna kada joj je sin osuđen.

- Šta će žena, trudila se da ih izvede na pravi put, ali izgleda da nije uspela. Mnogo mi je žao - kaže on i dodaje:

- Prvo joj je mlađi sin otišao u zatvor, mislila je možda se tamo opameti. Pitanje je da li će. Nikola joj se prvo razišao od supruge, i vratio se kod nje u selo. Zatim joj je preminuo muž, nema ni godinu dana, to još uvek nije prebolela, a dočekala je juče još veća nesreća - sin joj ubio unuka i sebe. Ne znam kakav se crni oblak nadvio nad njom. Ali za ovaj zločin nema opravdanja.

Kako smo ranije preneli, samo nekoliko sati pre zločina Nikola M. je pio kafu sa komšinicama i pričao kako za vikend ide da radi u Hrvatsku. Tražio je da mu jedna od njih čak i spremi ručak. Međutim, Nikola M. je u međuvremenu, navodno, poslao preteću poruku bivšoj supruzi uzeo dete iz vrtića i namerno izazavao nesreću u kojoj su na mestu stradali.

Autor: Dalibor Stankov