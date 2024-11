POMRAČENI UM! Ubio sina (2) da bi se osvetio bivšoj supruzi. Pre zločina poslao poruku: Nikada više nećeš videti dete!

Nikola M. (35) iz Vršca, poginuo je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim sinom M. M. (2), kada se, kako se sumnja, namerno zakucao u kamion kako bi napakostio bivšoj supruzi jer je našla novog partnera!

Nesreća se, podsetimo, dogodila u četvrtak oko 15 sati na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca, kada je Nikola M., upravljajući "škodom" rumunskih registarskih tablica i to pod zabranom, udario u kamion valjevskih tablica!

Od siline udarca kola su potpuno smrskana, a otac i dečak su nastradali na licu mesta, dok je kamiondžija teško povređen.

Bolesna kazna

Poznanik bivšeg bračnog para kaže da su svi zanemeli posle vesti da je Nikola naudio svom sinu!

- Svi mislimo da je namerno ubio dete i sebe kako bi povredio svoju bivšu ženu. Uradio je to iz mržnje, neke opsesije njome. Samo mu je bilo bitno da li je ona našla drugog muškarca! Proganjao je ženu, presretao je na ulici, čekao ispred kuće, psihički maltretirao, ali ga ona nikada nije prijavila za uznemiravanje. Stalno je zvao bivšu i tražio da se pomire, ali ona to jednostavno nije htela. Nedavno je našla novog partnera i Nikola je odlučio da je kazni na najsuroviji, bolestan način! Ubio joj je dete, da se više nikad ne smeje - glasom punim neverice kaže sagovornik.

Nikola M. je, kako se saznaje, neposredno pre nesreće poslao jezivu poruku bivšoj supruzi, nakon što je dete uzeo iz vrtića, što je redovno radio otkako se razišao od supruge.

- "Nikada više nećeš videti dete!" Nakon ove poruke uznemirena žena pozvala je policiju, ali su je oni, nažalost, ubrzo obavestili o smrti sina. Usledila je potresna scena koja je svima zaledila krv u žilama. Pala je na kolena, počela je da rida i da viče: "Ubio mi je sina! Ubio mi je sina, proklet bio!" Neutešna žena od tada ne može da dođe sebi, kao ni njena porodica - kažu poznanici.

Bivši supružnici bili su u vezi nekoliko godina pre nego što su dobili prvenca, ali su potom usledili problemi.

- Nikola se doselio kod njenih u Vršac, ali nije želeo da radi. Bio je lenj i neradnik. Svi su je upozoravali da treba da ga se kloni, ali je ona odbijala to da prihvati. Kada je shvatila da ne želi takav život i da sinu daje loš primer razišli su se. Nikola se vratio kod roditelja, ali je nastavio da uhodi ženu - navode prijatelji.

Oni navode da je Nikola stalno pričao o bivšoj supruzi.

- Imao je momente kada bi je hvalio pred prijateljima, ali i one kada bi je ponižavao i nazivao pogrdnim imenima! Bio je opsednut, ali nekako ne kao kada voliš nekog, nego nekako čudno, kao iz neke bolesti i mržnje. Nikad joj nije oprostio što ga je ostavila. Uvek postoje dve strane priče, ali ovaj se užasno završila!

Danas sahrana dečaka

Dečak M. M. biće danas sahranjen na Novom groblju u Vršcu.

- Njena odluka bila je da sina sahrani sama. Nije želela da ga sahrani s ocem koji mu je oduzeo život ni krivom ni dužnom. Nikola M. biće sahranjen pored oca u selu kod Vršca - navodi poznanik i dodaje:

- I na umrlici za dečaka kao ožalošćeni stoji samo porodica dečakove majke, dok se prezime njegovog oca ne pominje nigde. Razumemo tu njenu odluku, ipak joj je on oduzeo dete!

Psiholog Željko Mašović: Kad labilna osoba "pukne", ona ne razmišlja o posledicama

Psiholog Željko Mašović za Kurir objašnjava šta je to moglo osobu da navede da presudi svom detetu.

- Kada se ovako nešto desi, mi odmah pomislimo da je neko psihopata, ali mislim da u ovom slučaju grešimo. Ovde je u pitanju akutna psihoza koja je pomešana i izazvana spletom različitih životnih događaja koje ova osoba očigledno, labilna nije mogla da izdrži - navodi psiholog Mišović.

On ističe da labilna i nesigurna osoba, kada joj dodamo negativne misli i komentare okoline, ne može da se kontroliše i tada dolazi do tačke pucanja!

- U tom trenutku stvara se neka vrsta pucanja i osoba ide do kraja, ispunjava svoj cilj, ne razmišlja o posledicama jer zna da je došla do kraja puta. To se i ovde verovatno dogodilo sudeći prema dosadašnjim prikupljenim informacijama.

Psiholog Mišović dodaje da postoje i skriveni psihički problemi koji su okolini nevidljivi golim okom.

- Ponašanje i postupci takvih ljudi ne ukazuje da ovakva nekakva tragedija može da se desi, pa je samim tim teško predvideti i sprečiti ovakav razvog događaja - kaže psihijatar Željko Mašović.

Autor: Aleksandra Aras